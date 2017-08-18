Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
В Приморье откроется фестиваль "Арбузы против кукурузы"
Побывать на вкусном празднике могут как российские, так и иностранные гости вне зависимости от возраста
Одно из самых ярких и «вкусных» событий этого лета – фестиваль «Арбузы против кукурузы» – состоится в субботу, 19 августа, в Арт-парке «Штыковские пруды». Принять участие в мероприятии могут все желающие.
Событийный туризм – одно из наиболее активно развивающихся направлений туристской отрасли Приморья. Ежегодно в крае проводится несколько сотен тематических мероприятий самой разной направленности: от музыкальных фестивалей до соревнований по маунтинбайку и исторических конкурсов. В событийный календарь, формируемый в начале каждого года Туристско-информационным центром Приморья специально для распространения среди туркомпаний, включено более 300 праздников как регионального, так и местного, муниципального, уровня.
«Праздник урожая “Арбузы против кукурузы” – одно из тех мероприятий, которые призваны показать, как самим приморцам, так и гостям нашего края, что интересными могут быть не только широко известные события, проходящие во Владивостоке, но праздники, организованные в отдаленных уголках региона и обладающие особым местным колоритом. Так, в этом году уже успешно прошел фестиваль клубники в Спасске Дальнем, велопробег “Чандолаз-Тинейджер” в Партизанске и другие», – рассказали в ТИЦ Приморья.
Специалисты отметили, что приобрести краевой статус и стать официальным мероприятием могут все муниципальные праздники и фестивали. Для этого необходимо заполнить специальную анкету из 12 вопросов, пояснить значимость и актуальность мероприятия, а также визуализировать его с помощью фото- или видеоматериалов. Скачать анкету можно на туристическом портале Приморья.
Фестиваль «Арбузы против кукурузы» состоится в Арт-парке «Штыковские пруды» в субботу, 19 августа. Гостей ждет яркая развлекательная программа: поедание арбузов на скорость, боулинг арбузами, конкурс костюмов на арбузно-кукурузную тематику, а также конкурс на самый оригинальный арбуз и на лучший кукурузно-арбузный шедевр. Дополнят программу выступления вокальных и танцевальных коллективов, а также цирковые номера.
Подробнее с программой фестиваля можно ознакомиться на сайте Арт-парка.
Побывать на мероприятии могут как российские, так и иностранные гости вне зависимости от возраста.
Новости тематики
- В Приморье откроется фестиваль "Арбузы против кукурузы"
- "Владмама" собрала на первую семейную смену "Доброе лето" особенных детей
- В Приморье туристам не хватает поля для гольфа за 4 млрд рублей
- В Приморье будет выставлена реплика Императорской короны Российской Империи
- "Золотой Рог": Четверть века в ногу с бизнесом региона
- Работа бизнес-омбудсмена Приморья Марины Шемилиной вновь отмечена благодарностью
- Приморский бизнес получил Бизнес-Премию
- В Приморье многие компании спокойно существуют без корпоративной идеологии
- Четвертый краевой фестиваль борьбы "Мы вместе" прошел в День защитника Отечества
- Морская авиация ТОФ получила на вооружение новый арктический вертолет
Новости раздела
- Путин и жители Владивостока увидят уникальную по масштабу выставку на ВЭФ
- В Приморье откроется фестиваль "Арбузы против кукурузы"
- Более 30 млрд рублей планирует вложить в Приморье "молочный" инвестор из Вьетнама
- В Приморье резидент ТОР СП "Мазда Соллерс" получит субсидии
- В Приморье растет число владельцев банковской карты "МегаФона"
- Китайскую делегацию на ВЭФ-2017 возглавит вице-премьер Госсовета КНР
- Во Владивостоке сквер на Корабельной Набережной оденут в гранит и камень
- Предпринимателей Владивостока оштрафовали на 400 тыс. рублей за бардак
- Во Владивостоке продовольственная ярмарка будет работать два дня
- Жители Владивостока продолжают бороться с незаконной торговлей
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Водолазы Тихоокеанского флота нашли в территориальных водах России затонувшую подлодку
- Рубль к концу года резко подешевеет
- В Приморском крае резидент СПВ начал деревообрабатывающее производство
- В Приморье ОСАГО выворачивает на встречную
- В Приморье многодетные семьи массово отказываются от бесплатной земли
- Первый в России завод по глубокой переработке сои заработает в Амурской области
- Участников ВЭФ во Владивостоке ожидают Башмет и народное караоке с Хором Турецкого
- Власти КНДР срочно вызвали в Пхеньян своих послов, включая посла в России
- Приморцев предупреждают о новом виде мошенничества в аэропортах стран АТР, Турции и Египта
- Рыбаки Камчатки поедут на Международный рыбопромышленный форум в Санкт-Петербург