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В Приморье откроется фестиваль "Арбузы против кукурузы"

18 Августа 2017, 12:04 | Приморье

Побывать на вкусном празднике могут как российские, так и иностранные гости вне зависимости от возраста

Одно из самых ярких и «вкусных» событий этого лета – фестиваль «Арбузы против кукурузы» – состоится в субботу, 19 августа, в Арт-парке «Штыковские пруды». Принять участие в мероприятии могут все желающие.

Событийный туризм – одно из наиболее активно развивающихся направлений туристской отрасли Приморья. Ежегодно в крае проводится несколько сотен тематических мероприятий самой разной направленности: от музыкальных фестивалей до соревнований по маунтинбайку и исторических конкурсов. В событийный календарь, формируемый в начале каждого года Туристско-информационным центром Приморья специально для распространения среди туркомпаний, включено более 300 праздников как регионального, так и местного, муниципального, уровня.

«Праздник урожая “Арбузы против кукурузы” – одно из тех мероприятий, которые призваны показать, как самим приморцам, так и гостям нашего края, что интересными могут быть не только широко известные события, проходящие во Владивостоке, но праздники, организованные в отдаленных уголках региона и обладающие особым местным колоритом. Так, в этом году уже успешно прошел фестиваль клубники в Спасске Дальнем, велопробег “Чандолаз-Тинейджер” в Партизанске и другие», – рассказали в ТИЦ Приморья.

Специалисты отметили, что приобрести краевой статус и стать официальным мероприятием могут все муниципальные праздники и фестивали. Для этого необходимо заполнить специальную анкету из 12 вопросов, пояснить значимость и актуальность мероприятия, а также визуализировать его с помощью фото- или видеоматериалов. Скачать анкету можно на туристическом портале Приморья.

Фестиваль «Арбузы против кукурузы» состоится в Арт-парке «Штыковские пруды» в субботу, 19 августа. Гостей ждет яркая развлекательная программа: поедание арбузов на скорость, боулинг арбузами, конкурс костюмов на арбузно-кукурузную тематику, а также конкурс на самый оригинальный арбуз и на лучший кукурузно-арбузный шедевр. Дополнят программу выступления вокальных и танцевальных коллективов, а также цирковые номера.

Подробнее с программой фестиваля можно ознакомиться на сайте Арт-парка.

Побывать на мероприятии могут как российские, так и иностранные гости вне зависимости от возраста.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор:
Теги: сезон  штыковские пруды  фестиваль  арбузы 



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