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Более 30 млрд рублей планирует вложить в Приморье "молочный" инвестор из Вьетнама

18 Августа 2017, 11:15 | Приморье

Вьетнамская компания TH True Milk, специализирующаяся на животноводстве и производстве натурального молока, планирует реализовать в Приморье инвестиционный проект стоимостью более 30 миллиардов рублей.

Вопросы включения инвестора в число резидентов ТОР «Михайловский» обсудили на совещании под руководством вице-премьера – Полномочного представителя Президента РФ в ДФО Юрия Трутнева в четверг, 17 августа. В мероприятии принял участие Губернатор Приморья Владимир Миклушевский.

Впервые о реализации проекта вьетнамской компанией TH True Milk по развитию растениеводства, молочного животноводства и переработки молока заговорили в апреле этого года – тогда, во время встречи Владимира Миклушевского с председателем правления корпорации TH Тхай Хыонг, было принято принципиальное решение о размещении в Приморье животноводческого комплекса полного цикла с годовым объемом производства более 60 тысяч тонн молокопродуктов.

Сегодня специально под реализацию идеи в регионе подобрано около 30 тысяч гектаров земли в Спасском и Яковлевском районах. Чтобы обеспечить инвестору право воспользоваться действующими в регионе преференционными механизмами и тем самым создать благоприятные условия для развития проекта, решено включить земельные участки в границы ТОР.

«Сегодня мы договорились о расширении территории опережающего развития “Михайловский” и включении в ее границы выбранных участков. Корпорация развития Дальнего Востока поставит их на кадастровый учёт и посчитает, какие вложения необходимо осуществить в инфраструктуру с точки зрения энергетики, дорог, водопровода», – рассказал по итогам совещания полпред Юрий Трутнев.

По словам Губернатора края Владимира Миклушевского, принятое решение позволит строить соответствующие инфраструктурные объекты за счет средств регионального бюджета.

«Инвестор планирует вложить в реализацию проекта 30 миллиардов рублей, а мы со своей стороны поможем ему в создании инфраструктуры», – отметил глава края.

Напомним, ранее Владимир Миклушевский заявил, что Приморье крайне заинтересовано в развитии молочного животноводства, сегодня регион обеспечивает рынок собственным молоком только на 40%. Вместе с тем для размещения подобного рода производств в крае есть все необходимые условия и преимущества перед другими субъектами Дальнего Востока.

«У нас есть опыт внедрения именно экспортоориентированных производств. Прежде всего, это незамерзающие порты и пролегающий по территории края международный транспортный коридор "Приморье-1", связывающий их с китайской провинцией Хэйлунцзян. Это позволит транспортировать грузы в другие страны АТР, а наши соседи из стран Азии заинтересованы в экологически чистых продуктах», – заявил Губернатор.

Досье "Золотого Рога":: TH True Milk является одной из ведущих молочных компаний во Вьетнаме. Корпорация реализует полную цепочку производства от кормов и выращивания коров до производства и реализации молока, развивает собственную фирменную сеть продаж TH truemart. В производстве используются лучшие мировые породы коров, импортируемые в основном из Израиля. При этом имеется собственная ферма по разведению племенных коров. По площади охвата растениеводческий и животноводческий комплексы TH True Milk являются самыми большими в Азии и позволяют производить до 500 миллионов литров молока в год. Кроме молочного направления корпорация развивает также производство других «чистых» продуктов питания естественного происхождения, прежде всего овощей и фруктов. Компания уже начала реализацию двух животноводческих проектов в Московской и Калужской областях – в октябре этого года планируется завоз коров на фермы.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: Трутнев  инвестиции  производство  миклушевский  сельское хозяйство 



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