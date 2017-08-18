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В Приморье резидент ТОР СП "Мазда Соллерс" получит субсидии
Правительство России выделило Дальнему Востоку средства на поддержку автопроизводителей
Правительство России приняло решение о поддержке отечественных автопроизводителей на Дальнем Востоке и одобрило выделение из резервного фонда средств на компенсацию предприятиям понесенных затрат на перевозку автомобилей, производимых в макрорегионе. Об этом сообщил на заседании Правительства России председатель Правительства Дмитрий Медведев.
«Для развития современных производств на Дальнем Востоке мы также поддерживаем выделение из резервного фонда финансов для компенсации затрат наших производителей на перевозку автомобилей, которые там производятся, в другие регионы страны, потому что там рынок относительно небольшой в сравнении с масштабами всего государства. Мы выделим Минпромторгу 850 млн рублей на субсидии автомобилестроителям», – отметил Председатель Правительства России Дмитрий Медведев.
По словам премьера, «учитывая наши расстояния, без таких денег невозможно обеспечить конкурентоспособность региональных предприятий». «Это позволит сохранить занятость на сборочных линиях и в смежных отраслях. Это решение приведёт к тому, что можно будет вывезти не менее 17 тыс. автомобилей, которые сделаны на Дальнем Востоке на конкурентных началах», – уточнил он.
Отметим, что недавно Правительство России утвердило предложение Минвостокразвития по расширению границ приморской ТОР «Надеждинская» для включения в список резидентов компании «МАЗДА СОЛЛЕРС Мануфэкчуринг Рус», которая планирует расширять свое производство в Приморском крае. Это совместное предприятие японского автоконцерна Mazda и российского автопроизводителя "Соллерс".
«Благодаря расширению границ ТОР, инвестор сможет воспользоваться льготным налоговым режимом и административными преференциями. Это позволит компании начать производство обновленных моделей бренда Mazda, будут модернизированы мощности промышленного производства. Это будет способствовать освоению новых технологий, получению новых компетенций на территории России, созданию почти 200 новых рабочих мест и увеличению налоговых поступлений в федеральный бюджет», – уточнил Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка.
По предварительным оценкам объем планируемых инвестиций составит свыше 2 млрд рублей. Они позволят создать новые мощности по производству 50 тысяч двигателей в год. Также компания планирует освоить выпуск обновлённых версий автомобилей Mazda 6, Mazda CX-5 и автомобильных двигателей Mazda SkyActiv-G. Как отметил Министр, повышение качества производимых автомобилей, путем применения инновационных технологий в производстве, позволит инвестору повысить и сохранить на высоком уровне конкурентоспособность выпускаемой продукции.
«Получение статуса резидента ТОР позволит СП «Мазда Соллерс» значительно сократить сроки реализации проекта по организации производства двигателей во Владивостоке. Кроме того, преимущества этого инвестиционного режима позволяют нам с японскими партнерами планировать дальнейшие инвестиции в запуск новых моделей и модернизацию мощностей», – отметил Вадим Швецов, генеральный директор ПАО «СОЛЛЕРС».
Использование режима ТОР позволит компании перейти на новый технологический уровень, выпуская продукцию, которая составляет основную добавленную стоимость в автомобильной промышленности, а также выйти на следующую ступень в глобальных цепочках поставок в мировой автомобильной промышленности путем развития экспортно-ориентированной стратегии.
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