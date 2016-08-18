Билайн начал обирать бывших абонентов НТК в Приморском крае

Сегодня, 18 августа, бывшим абонентам компании НТК, ныне Билайн, пришла СМС, что с 22 августа городской номер станет платным и его владельцам придется раскошелиться на 5 рублей в день (150 в месяц). Об этом Деловой газете «Золотой Рог» сообщили удрученные данной новостью абоненты.

По словам абонентов, их возмутило то, что услуга является фактически навязанной. Кроме того, данная услуга для новых абонентов Билайн составляет 3,38 руб. в сутки на предоплатной системе расчетов и 80 руб. в месяц на постоплатной. Получается с тех кому «деваться некуда», можно брать втридорога.

"Короткие городские номера достались самым первым абонентам НТК. И плата за них никогда ранее не бралась", - рассказала редакции абонент Н.

Напомним, в 2011 году Федеральная антимонопольная служба (ФАС) разрешила сотовому оператору "Вымпелком" (торговая марка "Билайн") купить дальневосточного оператора НТК у корейской KT Corp. Новая телефонная компания (НТК), была десятым по величине в России оператор мобильной связи.

Абонентская база компании, по данным на конец августа 2010 года, составляла 1,44 миллиона абонентов.