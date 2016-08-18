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Билайн начал обирать бывших абонентов НТК в Приморском крае
Сегодня, 18 августа, бывшим абонентам компании НТК, ныне Билайн, пришла СМС, что с 22 августа городской номер станет платным и его владельцам придется раскошелиться на 5 рублей в день (150 в месяц). Об этом Деловой газете «Золотой Рог» сообщили удрученные данной новостью абоненты.
По словам абонентов, их возмутило то, что услуга является фактически навязанной. Кроме того, данная услуга для новых абонентов Билайн составляет 3,38 руб. в сутки на предоплатной системе расчетов и 80 руб. в месяц на постоплатной. Получается с тех кому «деваться некуда», можно брать втридорога.
"Короткие городские номера достались самым первым абонентам НТК. И плата за них никогда ранее не бралась", - рассказала редакции абонент Н.
Напомним, в 2011 году Федеральная антимонопольная служба (ФАС) разрешила сотовому оператору "Вымпелком" (торговая марка "Билайн") купить дальневосточного оператора НТК у корейской KT Corp. Новая телефонная компания (НТК), была десятым по величине в России оператор мобильной связи.
Абонентская база компании, по данным на конец августа 2010 года, составляла 1,44 миллиона абонентов.
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Комментарии
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Псевдоним17:06, 18.08.2016#
Жадюги! Они без предупреждения, задним числом взодрали плату за домашние телефоны - безлимит. Сначала на 30р. , но это показалось им мало, и потом - еще на 100р. Прочитала про их тарифы. Через личный кабинет 3 месяца меняла свой Безлимит на Пакетный за 330р. ( говорила мало, чтобы в 300 минут в месяц вписаться ) - а квитанцию все равно на 550 р. приносили!С 1. 09 перехожу на Ростелеком. Жаль свой старый номер и то, что за установку телефона ( много лет назад), еще когда было НТК, черт-те сколько за установку телефона заплатила. . . . . . . Теперь всем знакомым новый номер сообщать придется. . . Подруга уже перешла и мне посоветовала.
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Псевдоним03:14, 21.08.2016#
У меня сотовый на ТЕЛЕ2 ( бывший Акос ). Я отказалась от короткого номера. И теперь плачу только за сделанные звонки. По нему звоню мало. Меня устраивает. А нужен домашний с безлимитом.
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Valeriemae13:35, 19.08.2016#
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Leo14:05, 19.08.2016#
Вот же су** ! Так как я понял, если я откажусь от гор номера, то мне прийдётся менять и федеральный номер ?! Что за бред. У меня этот номер со времён НТК больше 10 лет. . . Итак у этого БляЛайна больше минусов (связь, итернет, услуги, помощь и тд), а еще и в одностороннем порядке решают обдирать за гор номер (дороже чем по обычн тарифу для новичков), который не они давали и оплата за него не предусматривалась. Вот лень мне было переходить к другому сот оператору, да и гор номер вроде пусть будет на всяк случай. Но теперь уж точно надо сваливать с БиЛайна. . . НАРОД, ДАВАЙТЕ ДРУЖНО ПОКАЖЕМ ФАК ДИБИЛАЙНУ И УЙДЁМ С НЕГО!!!Отмечайте, кто за.
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Я в суд пойду. В первоначальных условиях договора не было платы за городско номер. Уже 14 лет пользуюсь номером и теперь мне какой-то блялайн заявляет, что будет драть с меня деньги, изменив условия договора в одностороннем порядке.