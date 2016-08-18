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Билайн начал обирать бывших абонентов НТК в Приморском крае

18 Августа 2016, 16:30 | Приморье

Сегодня, 18 августа, бывшим абонентам компании НТК, ныне Билайн,  пришла СМС, что с 22 августа городской номер станет платным и его владельцам придется раскошелиться на 5 рублей в день (150 в месяц). Об этом Деловой газете «Золотой Рог» сообщили удрученные данной новостью абоненты.

По словам абонентов, их возмутило то, что услуга является фактически навязанной. Кроме того, данная услуга для новых абонентов Билайн составляет 3,38 руб. в сутки на предоплатной системе расчетов и 80 руб. в месяц на постоплатной. Получается с тех кому «деваться некуда», можно брать втридорога.

"Короткие городские номера достались самым первым абонентам НТК. И плата за них никогда ранее не бралась", - рассказала редакции абонент Н.

Напомним, в 2011 году Федеральная антимонопольная служба (ФАС) разрешила сотовому оператору "Вымпелком" (торговая марка "Билайн") купить дальневосточного оператора НТК у корейской KT Corp. Новая телефонная компания (НТК), была десятым по величине в России оператор мобильной связи.

Абонентская база компании, по данным на конец августа 2010 года, составляла 1,44 миллиона абонентов.

Газета «Золотой Рог», Владивосток

Автор:
Теги: вымпелком  абонент  Билайн  НТК  сотовая связь 



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Комментарии

  • Псевдоним17:00, 18.08.2016#

    Я в суд пойду. В первоначальных условиях договора не было платы за городско номер. Уже 14 лет пользуюсь номером и теперь мне какой-то блялайн заявляет, что будет драть с меня деньги, изменив условия договора в одностороннем порядке.

  • Псевдоним17:11, 18.08.2016#

    правильнее Иблайн

  • Владвер18:51, 18.08.2016#

    Всегда было 100 руб за городской номер.

  • Псевдоним17:06, 18.08.2016#

    Жадюги! Они без предупреждения, задним числом взодрали плату за домашние телефоны - безлимит. Сначала на 30р. , но это показалось им мало, и потом - еще на 100р. Прочитала про их тарифы. Через личный кабинет 3 месяца меняла свой Безлимит на Пакетный за 330р. ( говорила мало, чтобы в 300 минут в месяц вписаться ) - а квитанцию все равно на 550 р. приносили!С 1. 09 перехожу на Ростелеком. Жаль свой старый номер и то, что за установку телефона ( много лет назад), еще когда было НТК, черт-те сколько за установку телефона заплатила. . . . . . . Теперь всем знакомым новый номер сообщать придется. . . Подруга уже перешла и мне посоветовала.

  • Артур21:24, 18.08.2016#

    А смысл в этом рудименте прошлого? Если нужен городской номер, то его можно подключить и на сотовом.

  • Псевдоним03:02, 19.08.2016#

    Пенсионерам городской домашний номер как раз нужен. С безлимитом. Здоровье же не то, что у молодых. . . . . . . . Может, это единственная возможность общаться!

  • Псевдоним03:03, 19.08.2016#

    Я про домашние телефоны писала. Не про сотовые.

  • Артур23:34, 19.08.2016#

    Я понял, что про домашние. И предложил в замен домашнему телефону взять сотовый с городским номером. По тарифам это будет стоить даже дешевле.

  • Псевдоним03:14, 21.08.2016#

    У меня сотовый на ТЕЛЕ2 ( бывший Акос ). Я отказалась от короткого номера. И теперь плачу только за сделанные звонки. По нему звоню мало. Меня устраивает. А нужен домашний с безлимитом.

  • РџСЃРµРІРґРѕ777РЅРёРј17:21, 18.08.2016#

    И БЛАЙН точно!!!

  • Псевдоним17:26, 18.08.2016#

    в акосе тоже было 3р. , сейчас 4р. в день. все знакомые уже избавились от этой услуги

  • Псевдоним18:22, 18.08.2016#

    Так ведь чтобы отказаться от прямого городского номера надо менять номер? Тоже неудобно. . . Хотя городской прямой номер как таковой уже не нужен. Жаль, что кругом хапуги!

  • Артур21:25, 18.08.2016#

    Если городской номер не нужен, а федеральный терять не хочется, то можно перейти со своим федеральным к другому оператору, при этом городской не перенесут и отключат его.

  • 4343422:43, 18.08.2016#

    Артур, НТК выдавал короткий номер как производная от федерального. Это раз. В наших договорах не указано, что может в одностороннем порядке вдруг за него начать взиматься плата - это два.

  • Артур23:36, 18.08.2016#

    Если вы хоть раз меняли тариф за последние 10 лет с 2006 года, то условия менять могут, в т. ч. и вводить плату за доп. услуги. При переходе на новый тариф вы с этим соглашались.

  • Псевдоним05:26, 19.08.2016#

    Лично я при смене тарифа ничего не подписывал . А в договоре есть моя подпись.

  • Псевдоним05:26, 19.08.2016#

    И при смене тарифа я ни с чем не соглашался кроме смены тарифа.

  • Valeriemae13:35, 19.08.2016#

    I just wanted to tell anybody that might be interested in trading to go to the website Emini S&P Trading Secret, I just recently bought from these guys and they are a class act, there video course really taught me a lot and their support is the best. Trading isn't as hard as I thought it was and the money is great!

  • Leo14:05, 19.08.2016#

    Вот же су** ! Так как я понял, если я откажусь от гор номера, то мне прийдётся менять и федеральный номер ?! Что за бред. У меня этот номер со времён НТК больше 10 лет. . . Итак у этого БляЛайна больше минусов (связь, итернет, услуги, помощь и тд), а еще и в одностороннем порядке решают обдирать за гор номер (дороже чем по обычн тарифу для новичков), который не они давали и оплата за него не предусматривалась. Вот лень мне было переходить к другому сот оператору, да и гор номер вроде пусть будет на всяк случай. Но теперь уж точно надо сваливать с БиЛайна. . . НАРОД, ДАВАЙТЕ ДРУЖНО ПОКАЖЕМ ФАК ДИБИЛАЙНУ И УЙДЁМ С НЕГО!!!Отмечайте, кто за.

  • Псевдоним16:05, 19.08.2016#

    У меня домашний телефон. С 01. 09 ухожу. . . . . . Была на НТК с основания. . . . .

  • Псевдоним20:19, 19.08.2016#

    Упыри. Без предупреждения переадресацию сделали как в китай позвонить и никому не сказали. А должно быть как исходящий вызов по цене. Короче компания воров и жуликов.

  •  В РІР‚в„ў13:08, 22.08.2016#

    У нас страна жуликов и воров , а во главе Путин и дружбан Медведев

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