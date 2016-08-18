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Tigre de Cristal и Kangwon Land договорились о сотрудничестве

18 Августа 2016, 11:00 | Приморье

Крупнейший оператор игорного бизнеса в Южной Корее намерен инвестировать в интегрированную развлекательную курортную зону «Приморье».  Как сообщает Деловая газета "Золотой Рог", Tigre de Cristal и Kangwon Land договорились о сотрудничестве.

Компания «Саммит Эсент Холдингс Лимитед» – один из участников «Джи 1 Интертейнмент», владельца самого большого в России казино Tigre de Cristal, подписала меморандум о намерениях о сотрудничестве с «Канвон Лэнд». Это крупнейший по прибыли оператор игорной деятельности в Южной Корее, а также оператор High1 Resort – единственного интегрированного курорта в стране, где разрешена игорная деятельность для граждан Республики.

Стороны договорились о стратегическом партнерстве, наиболее перспективные направления – обмен персоналом казино, сотрудничество турагентств, а также организация круизной линии и чартерных рейсов между казино Kangwon Land и приморским Tigre de Cristal.

Кроме того, согласно меморандуму, компания «Канвон Лэнд» готова рассмотреть возможность инвестирования в такие объекты туристской инфраструктуры интегрированной развлекательной курортной зоны «Приморье», как гостиничный комплекс, торговый комплекс с возможностью размещения магазина беспошлинной торговли и гольф-клуб.

Отметим, казино и гостиница Tigre de Cristal – первый комплекс, заработавший в интегрированной развлекательной курортной зоне «Приморье». Самое большое казино в России с момента открытия – октября 2015 года – посетили уже более 100 тысяч гостей.

Интегрированный курорт расположен в бухте Муравьиная под Владивостоком. На площади в 619 гектаров помимо развлекательных центров и казино предполагается возвести 21 гостиницу, 12 гостевых вилл, яхт-клуб, горнолыжную трассу и другие объекты туристско-рекреационного назначения круглогодичного использования.

Кроме того, в интегрированной развлекательной курортной зоне «Приморье» может быть реализован пилотный проект первой в России зоны беспошлинной торговли. Правительство РФ рассмотрит формат ее реализации. По мнению Губернатора Приморья Владимира Миклушевского, создание зоны беспошлинной торговли в курортной зоне может значительно увеличить эффективность проекта.

Напомним, ключевыми инвесторами ИРКЦ «Приморье» стали «Джи 1 Интертейнмент» совместно с Melco International Development Limited, малазийская компания NagaCorp Ltd, «Роял Тайм Приморье» и «Даймонд Форчун Холдингс Прим». Общая сумма подписанных инвестиционных договоров на строительство отелей и казино в ИРКЗ «Приморье» превысила 113 миллиардов рублей.

 Газета «Золотой Рог», Владивосток

Фото Ивана Белозерова.

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Теги: казино 



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Комментарии

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