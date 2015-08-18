Японские компании доминируют в Приморье

Японские компании, банки, инвестиционные фонды являются крупнейшими институциональными инвесторами в экономике Приморского края по результатам последних лет. Тренд доминирования этих компаний в общем портфеле иностранных инвестиций Приморского края, безусловно, сохраняется и в этом году. Подробности в материале газеты «Золотой Рог»:

Специалисты отмечают положительные тенденции и в области внешней торговли. Несмотря на некоторое снижение по итогам прошлого года в целом в объемах внешней торговли как российско-японской, так и торговли Приморского края и Японии, что является фактором общемировых трендов, в относительных долях Япония значительно увеличила свой вклад в этот объем внешней торговли. И сейчас лишь немного уступает нашему ближайшему соседу - Китаю.

Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ неоднократно подчеркивал, что для Приморья сотрудничество с Японией является стратегическим направлением, которое в ближайшее время получит новый стимул для развития в связи с реализацией в крае масштабных стратегических проектов. Встреча с делегацией Минсельхоза Японии, в работе которой приняли участие и представители японского бизнеса, продемонстрировала явную заинтересованность японских компаний в участии в этих проектах.

Представитель крупного торгового дома - компании "Марубени Корпорейшн", занимающейся поставками в Японию российских зерновых, - Мицуаки АРИТО выразил интерес к проектам по созданию зернового терминала в Приморье. Кроме того, компания готова рассмотреть предложения по участию в проектах по модернизации портовых площадей. В Хабаровском крае не так давно приступила к строительству теплиц компания "JGC Corporation" и теперь готова к обсуждению возможностей реализации подобного проекта в Приморском крае. "Мы сильны в управлении крупнейшими проектами и заинтересованы в управлении проектами по созданию продовольственных комплексов на Дальнем Востоке", заявил представитель компании.

"В этой поездке у меня сложилось впечатление, что только поставок оборудования недостаточно, - сказал во время обсуждения перспектив сотрудничества представитель компании "Маекава МФГ КО, ЛТД" Хироси НИСИКАВА, - не только в рыбной отрасли, но и в сельском хозяйстве не хватает кадров, причем во всех производственных звеньях - от добычи сырья до обработки и поставки конечной продукции. Поэтому нам с российскими партнерами надо думать об обеспечении кадрами целой производственной цепочки. Нужно начать совместную работу по созданию цепи производства не только для российского рынка, но и рынков АТР".

Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.