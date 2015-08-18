В ТОР "Надеждинская" начаты работы по проектировке систем водоснабжения

Не прошло еще двух месяцев с момента официального создания территории опережающего развития «Надеждинская», однако площадка уже начала обрастать инфраструктурой. Краевое учреждение «Приморский водоканал» приступил к проектированию будущей системы водоснабжения и водоотведения этой ТОР.

Как сообщили на предприятии, на объекте уже выполнены инженерно-геодезические, инженерно-геологические изыскания, проведены кадастровые работы. Кроме того, составлена проектно-сметная документация на строительство водовода. Предварительные расчеты до прохождения госэкспертизы показали, что сумма, необходимая для создания магистральной системы водоснабжения и водоотведения, составляет 266,7 миллиона рублей.

Планируется, что общая протяженность трубопровода системы водоснабжения составит 6,2 километра. В рамках первого этапа будет построен 1,8 километра трубопровода, протяженность второго отрезка составит 4,4 километра. Ожидается, что пропускная способность водовода составит 10 тысяч кубических метров в сутки. Магистральная система водоотведения будет проложена в две нитки общей длиной 2,1 километра с пропускной способностью канализационной насосной станции 10 тысяч кубических метров в сутки.

В ближайших планах предприятия - пройти государственную экспертизу проекта. Это станет возможным после того, как будут получены данные о схеме размещения резидентов и параметрах запрашиваемых мощностей и создана внутриплощадочная система водоснабжения и водоотведения.

Напомним, что в ближайшее время в Приморье могут быть созданы еще две территории опережающего развития. Одна из них - «Михайловская» - уже одобрена Правительственной подкомиссией и ожидает Постановления Правительства. Предполагается, что его подписание приурочат к Восточному экономическому форуму, который пройдет 3-5 сентября на острове Русский.

Данная площадка будет специализироваться на размещении крупных сельскохозяйственных производств и центров глубокой переработки и логистики сельхозпродукции.

Кроме того, в настоящее время Минвостокразвития России совместно с Приморским краем разрабатывают концепцию третьей ТОР - «Остров Русский», как технико-внедренческого, научно-образовательного и туристско-рекреационного центра России в АТР. Планируется, что на рассмотрение Правительственной комиссии данный проект будет вынесен в этом году.

Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.