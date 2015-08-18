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На ВЭФ инвесторам представят экономическую модель транспортных коридоров "Приморье-1" и "Приморье-2"
Совещание по вопросу развития международных транспортных коридоров «Приморье-1» и «Приморье-2», 12 августа, провел заместитель Председателя Правительства РФ - Полномочный представитель Президента в ДФО Юрий ТРУТНЕВ. В обсуждении приняли участие Министр России по развитию Дальнего Востока Александр Галушка и Губернатор Приморского края Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ. Подробности в материале газеты «Золотой Рог»:
Участники совещания обсудили текущее состояние дел по развитию модели транспортных коридоров. Отмечено, что проекты транспортных коридоров позволят создать уникальные логистические возможности на Дальнем Востоке и в Приморье, в частности.
На данный момент продолжаются работы по созданию двух автодорог «Уссурийск - Пограничный - Госграница» и «Владивосток - Находка - Порт Восточный», входящих в международный транспортный коридор «Приморье-1».
По информации директора департамента дорожного хозяйства Приморского края Александра ШВОРЫ, продолжается реконструкция участков первой автодороги. Работы на участке 13-20 километр будут завершены в следующем году, на участке 72-96 километр - запланированы на 2017-2018 годы.
Окончание работ на автомобильной дороге «Владивосток - Находка - Порт Восточный» заявлено на март 2016 года. В конце текущего года планируется начать строительство участка 18-43 километр, а также проектирование участка 43-83 километр.
«Все работы ведутся за счет краевого бюджета с привлечением федеральных средств», - сообщил директор департамента.
В то же время темпы реализации проекта недостаточны, что обусловлено объективными причинами.
«На реализацию проектов требуются достаточно большие денежные средства - 172 миллиарда рублей для «Приморье-1» и около 30 миллиардов - для «Приморье-2». Выделять такие деньги из бюджета, на наш взгляд, неправильно», - отметил Юрий Трутнев.
В ходе встречи акцентировано внимание на том, что строительство транспортных коридоров «Приморье-1» и «Приморье-2» может быть первым шагом России на пути реализации проекта Великого Шелкового пути, первым шагом в создании в АТР инфраструктуры нового качества.
«Мы планируем интегрировать проекты международных транспортных коридоров в проект возрождения Великого Шелкового пути. Более того, уже проводились переговоры на этот счет, созданы совместные рабочие группы: по «Приморью-1» - с провинцией Хэйлунцзян, по «Приморью-2» - с провинцией Цзилинь», - отметил Владимир Миклушевский.
При этом глава Минвостокразвития подчеркнул взаимную заинтересованность России и Китая в реализации упомянутых проектов.
«Это выгодно и северо-восточным провинциям Китая, и Российской Федерации - нашему Дальнему Востоку и Приморью. Проекты «Приморье-1» и «Приморье-2» - как раз и есть практическое взаимовыгодное сопряжение Шелкового пути и Евразийского экономического союза», - подчеркнул Александр Галушка.
Планируется, что проекты международных транспортных коридоров могут быть представлены на Восточном экономическом форуме. Но только с одним условием - должна быть выработана экономическая модель их реализации, основанная на гарантиях грузопотока и компенсации необходимой части для полной окупаемости проекта. Разработать такую модель к форуму поручено Минтрансу и Администрации Приморья.
«Надо сделать так, чтобы «Приморье-1» и «Приморье-2» были интересны инвесторам. Государство должно не инвестировать в капитальные вложения, а помочь инвесторам зайти на проект и окупить его. На форуме транспортные коридоры должны быть представлены как понятные, прозрачные и окупаемые инвестиционные проекты. Нам предстоит еще услышать мнение инвесторов по поводу коридоров, но, думаю, все возможности начать работы по их строительству в 2016 году существуют», - отметил Юрий Трутнев.
Помимо развития морской, автодорожной и железнодорожной инфраструктуры края проекты международных транспортных коридоров способны повысить комфортность жизни самих приморцев.
«Приморье-1», например, в новом исполнении может быть на 25-30 километров короче, что даст возможность автомобилистам тратить меньше денег на бензин, быстрее доезжать до пункта назначения. Те приморцы и гости нашего края, которые ездят из Владивостока до Находки, знают, насколько тяжела эта дорога, насколько бывает забита. Оба транспортных коридора должны стать альтернативным вариантом существующим дорогам, поэтому предполагается, что они станут платными, но сумма будет посильной», - подчеркнул Владимир Миклушевский.
Справочно. Транспортный коридор «Приморье-1» создан в рамках Расширенной Туманганской Инициативы. Его направление: Харбин - Суйфэньхэ - Гродеково - Владивосток/Восточный/Находка.
Коридором «Приморье-2» соединена провинция Цзилинь с портами Славянка, Зарубино и Посьет.
Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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