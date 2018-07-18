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В ВЭФ во Владивостоке примет участие Республика Индия

18 Июля 2018, 18:15 | Приморье
Представительная делегация Республики Индия примет участие в IV Восточном экономическом форуме, который состоится во Владивостоке 11-13 сентября.

Официальную делегацию возглавит Министр промышленности и торговли Индии Суреш Прабху.

В состав индийской делегации также войдут представители индийского бизнес-сообщества, среди них руководители таких компаний, как KGK Group, The Tata Power Company Limited, Sun Group, Jungle Travels India, Assam Bengal Navigation Compamy, Suzlon Ltd и другие.

Предполагается, что представители индийской делегации примут участие в мероприятиях деловой программы ВЭФ. В частности, в бизнес-диалоге «Россия – Индия», который впервые состоялся в рамках Восточного экономического форума 2017 года. Ожидается, что в ходе мероприятия представители органов власти и бизнес-сообществ двух стран обсудят вопросы практической реализации совместных проектов на Дальнем Востоке России.

Кроме того, стало известно, что в ноябре во Владивостоке впервые пройдет День индийского инвестора, в рамках которого будут обсуждаться результаты и дальнейшие перспективы российско-индийского сотрудничества.

Досье "Дальневосточного капитала": Восточный экономический форум проводится ежегодно в целях содействия ускоренному развитию экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе согласно указу Президента России Владимира Путина № 250 от 19 мая 2015 года. Восточный экономический форум 2018 года пройдет 11–13 сентября в городе Владивостоке. Площадка Форума – кампус Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский. Официальный сайт ВЭФ: www.forumvostok.ru

Журнал "Дальневосточный капитал".
 
 
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Теги: владивосток  вэф 



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