Страховые потери года

Приморский край в этом году лишился двух региональных страховщиков – с рынка ушли владивостокская компания «Дальакфес», созданная еще в июне 1993 года, и хабаровская «ХОСКА», созданная в 2014 году на базе ОАО «Страховая компания «Дальлесстрах».

В апреле Банк России отозвал ряд лицензий на осуществление страхования у СК «Дальакфес». Приморский страховщик лишился лицензий из-за того, что не смог в установленные сроки устранить выявленные ранее нарушения, отмечает регулятор. У компании, в частности, отозваны лицензии на осуществление добровольного личного страхования, за исключением страхования жизни, на осуществление имущественного страхования, а также страхования по ОСАГО.

Досье "Золотого Рога": ООО Страховая компания «Дальакфес» зарегистрировано во Владивостоке. Уставный капитал составляет 120 млн рублей. Компания специализируется на страховании от несчастных случаев, медицинском страховании, страховании транспорта, грузов, гражданской ответственности и финансовых рисков. По последним раскрытым данным, 62,5% капитала компании владела ее генеральный директор Людмила БРЮХНО. Пакетами в 14,19% и 13,69% владели АО «Восточный порт» и АО «Владивостокский морской торговый порт» соответственно.

В настоящее время руководителем временной администрации «Дальакфеса» является Максим БАЯНОВ. Временная администрация уже подала заявление в арбитражный суд Приморского края о признании страховой компании банкротом.

Вслед за «Дальакфесом», Банк России отозвал лицензию страховой компании «ХОСКА», активно работавшей на территории дальневосточного региона, в том числе до недавнего времени и в сегменте ОСАГО. До недавнего времени компанию контролировал бывший председатель Азиатско-Тихоокеанского банка (АТБ) Евгений АКСЕНОВ, но в марте он вышел из состава акционеров.

Лицензии «ХОСКА» отозваны «в связи с неустранением в установленный срок нарушений страхового законодательства, а именно, несоблюдением требований финансовой устойчивости и платежеспособности в части нормативного соотношения собственных средств и принятых обязательств, порядка и условий инвестирования собственных средств и средств страховых резервов».

15 января «ХОСКА» заявила, что передаст свой страховой портфель ОСАГО в АО «Страховая компания «Опора» (Рязань). Однако позже появилась информация, что портфель будет передан ООО «Страховая компания «Ангара» (Братск, Иркутская область).