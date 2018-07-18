Корейцы идут на перехват

Пока ответственные за развитие Дальнего Востока России структуры раскачиваются, Республика Корея подхватывает проекты, которые предполагалось реализовать в Приморье и в других территориях ДФО

Во Владивостоке с деловым визитом побывала делегация провинции Канвон и, в частности, города Донхэ Республики Корея. Возглавлял ее генеральный директор расположенного в этом городе Центра исследований и развития Северного логистического пути ЧОЙ Ки-Зун.

В свете последних событий на Корейском полуострове, связанных, прежде всего, с потеплением военно-политической ситуации, корейский бизнес уже сейчас задумался о проектах, которые можно будет реализовать благодаря тому, что две родственные страны нашли общий язык. Что немаловажно, корейская сторона заинтересована, чтобы во многих этих проектах участвовала и российская сторона. С господином Чой Ки-Зуном встретился корреспондент Деловой газеты «Золотой Рог».

- Господин Чой Ки-зун, вы возглавляете Центр исследований и развития Северного логистического пути. Очень, я бы сказал, интересное название, особенно если учесть, что на севере от Корейского полуострова находится Китай и, что для нас более важно, Россия. Расскажите о вашем Центре.

- Центр исследований и развития Северного логистического пути был открыт в июне 2016 года Администрацией провинции Канвон и города Донхэ. В настоящее время в Центре создано три подразделения - административной поддержки, логистического планирования и менеджмента, в которых трудится шестнадцать человек.

Для чего был создан этот Центр? Прежде всего, это связано с тем, что в Донхэ находится одноименный порт - крупнейший национальный порт провинции Канвон. Однако его основная специализация - навалочные грузы. В связи с этой узкой специализацией вклад порта в местную экономику незначителен. Поэтому и был создан Центр, который занялся изучением проблем, стоящих перед транспортно-логистическим узлом, разработкой планов его перспективного развития. Нам нужно диверсифицировать возможности порта Донхэ, увеличить его потенциал и повысить его экономическую ценность.

- Можно, все же, немного подробнее об основных функциях и роли Центра в разработке стратегии развития порта?

- Прежде всего, специалисты нашего центра приняли участие в семинарах и дискуссиях в России, Японии, Китае и других странах для того, чтобы проанализировать рынок логистических услуг в Восточно-Китайском море. Основываясь на результатах данных мероприятий, мы определили основные цели Центра, а также среднесрочные и долгосрочные планы.

Также мы провели анализ объемов трафика между Сеулом, провинцией Кёнги, Северной Чунчон и Приморьем через призму логистики провинции Канвон, чтобы выяснить, как можно укрепить и еще больше развить местную экономику.

Большая часть подобных фундаментальных исследований, которые позволят превратить порт Донхэ в крупный логистический центр, уже завершена. На основе этих материалов после 2018 года будет выработан политический курс Центрального правительства, Администрации провинции Канвон и города Донхэ, а также будет осуществляться поиск способов реализации предлагаемых проектов.

И наконец, наша основная цель - создание в Донхэ крупного логистического центра, который бы играл ведущую роль в экономическом обмене между странами региона Восточно-Китайского моря, создание отраслевой логистической сети, объединяющей промышленные предприятия.

- Известно, что между Приморьем и Донхэ уже давно сложились достаточно тесные отношения. У наших портовых городов много общего с вашим городом, особенно в том, что касается специфики их экономики, которая в большей степени зависит от транспортно-логистического бизнеса.

- Да, это так! Донхэ и Приморье и, в частности, Владивосток уже много лет связывают тесные дружеские отношения. Исторически так сложилось, что еще в 1991 году Донхэ стал первым южнокорейским городом провинции Канвон, который подписал Соглашение о побратимских отношениях с приморским городом. Это была Находка. С тех пор на постоянной основе выполняются обменные программы в различных областях, в том числе культурные, деловые и студенческие обмены. С 2009 года Владивосток и Донхэ постоянно поддерживают и развивают культурные и экономические обменные программы. В частности, мы участвуем в различных мероприятиях и выставках в сфере туризма, сельского хозяйства и рыболовства, проводимых во Владивостоке, а Администрация провинции Канвон и Администрация Приморского края подписали соглашение об установлении дружеских связей для налаживания более тесного контакта.

А в 2009 году между двумя городами было запущенно паромное сообщение, которое осуществляет компания DBS Cruise, что еще больше сблизило наши регионы. В последнее время наблюдается особый интерес граждан Республики Корея к Владивостоку.

Основываясь на Соглашениях об установлении дружеских отношений с Владивостоком и Находкой, Администрация Донхэ планирует создать у себя «Русский городок». Пока нет конкретного плана проекта, однако я уверен, что если оба города будут проявлять интерес и продвигать проект, то всё обязательно получится и всё больше и больше россиян сможет посещать Донхэ, не чувствуя при этом дискомфорт.

- Как вы сказали, между Донхэ и Владивостоком длительное время работает круизная линия. Многие представители деловых кругов Приморья уже побывали в вашем городе, но, думается, многие будут не прочь это сделать. Можно попросить вас познакомить наших читателей с портом Донхэ?

- Порт Донхэ-Мукхо - правильнее называть его так - один из 31 государственных торговых портов Республики Корея, расположен в одноименном городе Донхэ, провинции Канвон. В декабре 2009 года районы Донхэ и Мукхо были объединены, отсюда и такое двойное название.

Порт Донхэ был основан 8 февраля 1979 года и является самым крупным торговым портом провинции Канвон в искусственно созданной (углубленной) заводи. Порт Мукхо - вспомогательный туристический порт, обеспечивающий сообщение Донхэ с островом Уллын и Токдо.

В настоящее время в порту Донхэ ведется разработка трехэтапного проекта по расширению и модернизации портовой инфраструктуры. В рамках подготовки к Зимней Олимпиаде, которая, как вы наверняка знаете, прошла в 2018 г. в Пхёнчане, в регионе была создана широкая транспортная сеть, соединившая порт со скоростными автомагистралями: одна между городами Сокчо и Самчок, и еще одна - автомагистраль «Ёндон» - между Сеулом и Ёнъяном). Также с 2009 года выполняются международные рейсы между Кореей, Россией и Японией - уже упоминавшийся паром компании DBS Cruise «Eastern Dream». Таким образом, можно сказать, что порт Донхэ играет важную роль логистического хаба в Восточно-Китайском море. В порту Мукхо в 2018 году завершается строительство пассажирского терминала. Живописные окрестности и достопримечательности Мукхо привлекают всё больше туристов.

- Какие, на ваш взгляд, преимущества имеет порт Донхэ-Мукхо в контексте развития, как вы его называете, Северного логистического пути?

- Порт Донхэ-Мукхо имеет оптимальное местоположение для создания логистического узла, соединяющего Северный морской путь, Транссиб и Китай. В частности, порт Донхэ-Мукхо расположен недалеко от столицы и центральных регионов Кореи, Северо-Восточного Китая с населением в 104 миллиона человек, и Дальнего Востока России с населением около 6 миллионов человек, и Японии с населением 127 миллионов.

Таким образом, Донхэ-Мукхо имеет выгодное местоположение сочетая близость с сухопутными и морскими торговыми путями. Сейчас большинство столичных грузов идет через Пусан, используется устоявшая логистическая схема, не учитывающая перспективные направления, что не совсем рационально с логистической точки зрения. Так, например, при отправке груза из Кореи в российское Приморье расстояние от Пусана составит 1,470 км, от Пхохана - 1,300 км, а от Донхэ-Мукхо - 1,044 км. Таким образом, поэтому порт Донхэ-Мукхо является наиболее экономически выгодным для отправки грузов.

- Я познакомился с материалами, которые привезла ваша делегация и меня очень заинтересовал проект, который называется «Деревня российского краба в Донхэ». Нельзя ли от вас получить подробности?

- Донхэ является Меккой российского рыбного импорта. Более 70% импорта страны проходит через данный порт. Кроме того, порт Донхэ-Мукхо имеет специализированные резервуары, установки для сбора морской воды, хорошую автоматизированную систему безопасности. Порт обладает высоким потенциалом для развития местной экономики. Учитывая это, мы планируем создать специализированную «Деревню российского краба в Донхэ», где можно было бы демонстрировать лучшие национальные товары, в том числе гордость российских морей - краба-стригуна. Продавая высококачественный российский краб по конкурентным ценам по сравнению с другими регионами в Корее, мы оживим местный туризм и создадим роскошный город, славящийся брендом «российский краб-стригун».

Кроме того, в рамках данного проекта мы планируем заниматься не только импортом краба, но и наладить экономический и культурный обмен с российским Дальним Востоком в рамках Новой северной политики. Вот такая общая картина проекта «Деревня российского краба в Донхэ».

Для успешной реализации данного проекта Центр исследований и развития Северного логистического пути планирует открыть в России свое представительство и наладить обмен данными и человеческими ресурсами.

- И в завершение интервью, оцените, пожалуйста, потенциал развития связей между Донхэ и Владивостоком, да и Приморьем в целом.

- Я считаю, что город Владивосток, как и многие другие Дальневосточные города России, имеет очень важную роль, являясь отправной точкой в Северо-Восточную Азию. Для того, чтобы развивался г. Владивосток и соседние страны, в мае 2015 г. между Администрациями 9 районов 4 стран (Россия, Корея, Китай, Япония) и 19-ю транспортно-логистическими компаниями был подписан Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в сфере создания логистической федерации «Шелковый путь Северо-Восточной Азии». Каждая моя командировка дает мне возможность почувствовать, как Владивосток меняется, превращаясь в экономический и культурный центр Дальнего Востока.

Сейчас мы одновременно запускаем два проекта: «Российский городок в Донхэ» и «Деревня российского краба в Донхэ». В скором времени будут подготовлены детальные планы реализации проектов. И я бы хотел попросить горожан г. Владивостока о помощи и поддержке, о проявлении постоянного интереса к нам, чтобы жители обоих городов как можно скорее смогли наслаждаться визитами друг к другу.

ВОПРОС РЕБРОМ

- Планируете ли вы реализовывать какие-либо бизнес-проекты с российским Дальним Востоком в обозримом будущем?

- В настоящее время в Корее насчитывается порядка пяти портов, в которые могут заходить российские рыболовные суда для передачи улова, это Донхэ-Мукхо, Сокчо, Пхохан, Ульсан, Камчон, и прочие. Однако в случае с российскими морепродуктами следует учитывать, что все рыбные компании и вся необходимая портовая инфраструктура сконцентрирована в пусанском порту Камчон. При этом до 80% российского краба-стригуна импортируется через порт Донхэ. И тем не менее, этого недостаточно для развития местной экономики и отрасли.

Для решения данных проблем наш Центр прилагает усилия для раскрытия всех возможностей и достоинств порта Донхэ-Мукхо, развития его как центра рыбного импорта, опираясь для начала на импорт краба с российского Дальнего Востока.

Прежде всего, мы планируем открыть в Приморье свое представительство, чтобы обеспечить стабильные поставки российской рыбной продукции на корейский внутренний рынок через порт Донхэ. Кроме того, мы стремимся обеспечить стабильный объем торговли посредством совместных инвестиционных проектов и совместных исследований с местными компаниями и научно-исследовательскими институтами в России.

На фото: Генеральный директор Центра исследований и развития Северного логистического пути Чой Ки-Зун: «Донхэ и Приморье уже много лет связывают тесные дружеские отношения. Так, еще в 1991 году Донхэ стал первым южнокорейским городом, который подписал Соглашение о побратимских отношениях с приморским городом. Это была Находка».

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