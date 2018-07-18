Провал резидентов

Дальневосточные ТОРы по решению судов начинают покидают резиденты «первой волны», фактически так и не начавшие свою деятельность...

Первые иски о расторжении соглашений с резидентами ТОР, поданные Корпорацией развития Дальнего Востока в Арбитражный суд в этом году, коснулись уже четырех дальневосточных территорий опережающего развития. Причины иска в каждом из этих четырех случаев схожи - резиденты по прошествии двух лет так и не выполнили взятых на себя обязательств по реализации проектов.

И если в отношении первых двух из этих резидентов - ООО «Дальневосточная сельскохозяйственная компания» (ТОР «Михайловский») и ООО «Дальстройторг» (ТОР «Камчатка») - в исковом заявлении кроме расторжения соглашения речь не шла ни о каких других взысканиях, то с двух других - ООО «Самарга-холдинг» (ТОР «Хабаровск») и ООО «Эпсилон-2» (ТОР «Комсомольск») - помимо расторжения соглашения истец намерен взыскать еще и штрафы в размере 599500 рублей и717500 рублей соответственно.

На сегодняшний день решение суда вынесено пока только в отношении ООО «Дальневосточная сельскохозяйственная компания», которое намеревалось реализовать в Черниговском районе два крупных агропромышленных проекта: первый - по строительству двух молочных ферм, второй - по строительству свинокомплекса. Согласно информации, содержащейся в документах, размещенных на сайте Арбитражного суда, общая сумма инвестиций должна была составить 9,1 млрд рублей, из них собственных средств инвестора - 2,7 млрд рублей. Сроки реализации обоих проектов истекали в 2018 году.

К реализации проекта инвестор так и не приступил. В администрации Черниговского района генеральный директор компании-

инвестора Александр ШИРОКИХ появился только однажды, почти три года тому назад, когда, собственно, и рассказал специалистам обо всех преимуществах своего проекта, впечатлив их открывающимися для района перспективами. Больше его там не видели. Зато в Сибирцевском городском поселении, на территории которого располагаются оба земельных участка, предоставленных инвестору как резиденту ТОР, Александр Широких развернул предпринимательскую деятельность, правда, не имеющую отношения к заявленным проектам. По рассказам местных специалистов, он приобрел там магазин в селе Монастырище и организовал прием мяса у населения.

Впрочем, этим его деятельность не ограничилась. В администрации в Сибирцево он попросил разрешение на вырубку нескольких деревьев для проведения инженерно-геологических изысканий. И получил его. В нескольких местах ему разрешили вырубить в общей сложности 100 деревьев. Вскоре от местных жителей поступило заявление о том, что на участке идет сплошная вырубка леса. Прибывшие на место происшествия специалисты, милиция и прочие ответственные лица зафиксировали в акте вырубку деревьев в количестве 1 тысячи. Но каких-либо санкций, серьезных последствий за подобную незаконную деятельность для нарушителя не последовало. Этот лес не принадлежит к лесному фонду, по словам местных, это «бывшие совхозные леса и, если бы на этой территории были сделаны межевые планы, то только в этом случае последствия были бы намного серьезнее».

Но межевых планов нет. И леса на этом участке резидента ТОР пришлось защищать от него иначе. Выход был найден неожиданно. Удалось отыскать давние документы, зафиксировавшие рядом с участком скотомогильник. По решению суда ответственные лица обязаны были установить защитную санитарную зону на территории в 1 тысячу кв. м. В эту зону, собственно, и вошел этот участок.

Связаться с самим резидентом ТОР «Михайловский» газете «Золотой Рог» не удалось. Но из открытых источников известно, что одним из двух учредителей зарегистрированного в Черниговском районе ООО «Дальневосточная сельскохозяйственная компания», которое и намеревалось реализовать агропромышленные проекты, является ООО «Финансовые партнеры - Магадан» с долей 60%. По странному совпадению или по другим причинам, учредителем и гендиректором этой магаданской компании является также человек по имени Александр Широких. И даже более того, в Магадане было зарегистрировано в разные годы примерно с десяток компаний, учредителем и гендиректором которых был человек с этим именем, и которые на сегодняшний день закрыты. Ликвидирована в январе этого года и компания ООО «Финансовые партнеры - Магадан». В самом же Магадане газете «Золотой Рог» специалисты ответили, что успешных проектов этого предпринимателя они назвать не могут. Как человек с таким предпринимательским прошлым мог стать резидентом ТОР с проектами в несколько миллиардов, к тому же получить землю под эти проекты, остается загадкой.

Среди причин несостоявшихся проектов и последовавших исков на первый план выходит проблема с доступностью финансирования. «Инвесторы переоценивают свои возможности» - говорят специалисты в Приморском крае. Ведь и в случае с «Дальневосточной сельскохозяйственной компанией» инвестор, по их мнению, имея точно выверенный бизнес план на руках, получить финансирование в банках все же не смог. Еще при первой встрече с ними инвестор уверял, что проектные работы уже идут, но кто подрядчик, узнать так и не удалось.

Но как бы то ни было, на рассмотрении в суде сейчас находится иск о расторжении соглашения к ООО «Самарга-холдинг», которое намерено реализовать проект транспортно-логистического коридора, включающего строительство порта на севере Приморья и железной дороги до него от Хабаровска. Судя по заявлениям в СМИ, гендиректор этого предприятия даже в случае расторжения соглашения не намерен отказаться от проекта. Но, вероятно, поддержку в том объеме, который обсуждался в начале, он едва ли получит. Ведь даже «Агентство инвестиций и развития Хабаровского края», ранее заявлявшее о своем участии в получении статуса резидента этой компанией, теперь утверждает, что проект не находится у них на сопровождении.

Похожее произошло и с проектом компании «Эпсилон-2», которая должна была построить завод по механообработке деталей для авиазавода и других предприятий Объединенной авиастроительной корпорации. Проект этот, кстати, в реестре резидентов идет под номером один и явно выделяется на общем фоне. Среди тех, кто его поддерживает, упоминался и Фонд развития Дальнего Востока, позже не подтвердивший эту информацию. Но и эта компания столкнулась с трудностями. Сначала она заявила о переносе сроков, предположительно в связи с нехваткой средств, позже стало известно, что компания реализовала подобный проект на Урале.

Стоит отметить, что ранее несколько компаний заявляли о добровольном снятии с себя статуса резидента, объясняя это, в том числе, и неготовностью площадок.

На фото: Большинство объектов ТОРов, которые, согласно планам, уже должны были выпускать готовую продукцию, все еще больше напоминают пустыри.

Фото из архива.