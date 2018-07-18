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"Соллерс" становится на подзарядку
Во Владивостоке будут выпускать аккумуляторные батареи для электрокаров
Приморье продолжает интеграцию в гонку новейших автомобильных технологий – российский автопроизводитель «Соллерс», уже построивший во Владивостоке автозавод в партнерстве с японской Mazda, планирует запустить производство автомобильных литийионных аккумуляторов. Партнером «Соллерса» может выступить энергетическая компания «Энер Зэт», входящая в международную группу Ener c активами в США и Южной Корее.
Соответствующее соглашение о намерениях подписали гендиректор ПАО «Соллерс» Вадим ШВЕЦОВ и гендиректор «Энер Зет» Дмитрий СЕРЕБРЯКОВ в рамках международной промышленной выставки «Иннопром-2018».
Группа «Соллерс» уже подтвердила готовность предоставить для реализации проекта производственную площадку общей площадью около 6,5 тыс. кв. м. во Владивостоке и рассмотреть возможность вхождения в капитал будущего предприятия по производству литий-
ионных аккумуляторов.
Также «Соллерс» озвучил готовность закупать аккумуляторные батареи локального производства для нужд компании по выпуску автомобилей с электрическими тяговыми аккумуляторами (электрокаров).
«Мы прогнозируем, что в течение нескольких лет в России, как и на всех крупнейших автомобильных рынках, начнется активное распространение транспорта с альтернативными источниками энергии, и основная доля рынка здесь будет приходиться именно на гибридные автомобили. Локальное производство аккумуляторных батарей должно создать основу глобальной конкуренции российского электротранспорта», - приводит слова Вадима Швецова пресс-служба «Соллерса».
«Группа компаний Ener поставляет свою продукцию как для автомобильного бизнеса, так и для клиентов с инфраструктурными проектами во многих странах мира. Мы рассчитываем, что новый завод во Владивостоке может стать наиболее крупным производством нашей компании в России и сделать наши технологии доступнее для российского рынка», - пояснил Дмитрий Серебряков.
Досье "Золотого Рога": «Энер Зэт» специализируется на разработке, производстве и продвижении на рынке литий-ионных систем накопления энергии, литий-ионных аккумуляторов и ячеек.
Премьер-министр РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ 28 апреля подписал распоряжение N831-р, которым утвердил стратегию развития автомобильной промышленности до 2025 года, подготовленную Минэкономразвития и Минпромторгом. Одна из обозначенных в стратегии целей - российские производители автомобилей должны обеспечивать 80–90% внутреннего спроса на них.
Согласно стратегии, доля электромобилей в продажах на российском рынке к 2020 году может достичь лишь 1-1,5% (15-25 тыс. автомобилей). В основном электромобили в РФ будут представлены легковыми автомобилями премиального сегмента, «что обосновано ожидаемым отсутствием на рынке моделей бюджетного сегмента вследствие сохраняющейся высокой глобальной стоимости батарейных блоков». В 2020-2025 годах «вследствие прогнозируемого снижения средней стоимости батарей можно ожидать увеличения спроса на электромобили в среднем ценовом сегменте на российском рынке, что позволит увеличить продажи электромобилей до уровня 4-5% общего объема продаж (85-100 тыс. автомобилей)».
«Темпы роста продаж электромобилей после 2025 года во многом будут определены развитием зарядной инфраструктуры в регионах Российской Федерации», - подчеркивается в стратегии.
При этом авторы документа отмечают, что на конец 2017 года в РФ было зарегистрировано 1,5 тыс. электромобилей, а общее количество зарядных станций составляло всего 130 штук (в том числе, 50 в Москве и Московской области, 40 - в Санкт-Петербурге).
Отметим, что в настоящее время на рассмотрении в Госдуме находится законопроект, предусматривающий освобождение владельцев автомобилей с электрической тягой, вне зависимости от мощности двигателя, от уплаты транспортного налога на пять лет.
Главная беда электрокаров на данный момент - высокая стоимость. В среднем цена дилерского электромобиля в России составляет порядка 2-2,2 млн рублей, что соответствует стоимости нового «нафаршированного» кроссовера японского или корейского производства. Причем речь идет не о премиальной Tesla, а о бюджетных малогабаритных электрокарах. Например, Nissan Leaf стоит порядка 2 млн рублей, Renault Fluence Z.E. - от 3 млн, Mitsubishi i-MiEV – порядка 1,3 млн, BMW i3 - порядка 3 млн. Столь высокая цена объясняется дороговизной электрического аккумулятора, и над решением этой проблемы уже давно бьются все ведущие мировые автоконцерны, вкладывая миллиарды долларов.
В Приморье уже достаточно известны электрокары со вторичного рынка Японии Nissan Leaf. Так, на популярном автомобильном сайте drom.ru в настоящий момент указано предложение порядка 300 автомобилей первого поколения стоимостью от 400 тыс. до 1 млн рублей. Leaf второго поколения (2017 год) предлагается уже за 2 млн рублей.
Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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