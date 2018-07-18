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Железнодорожный узел в Находке ждет реконструкция
Хабаровский филиал Главгосэкспертизы выдал положительное заключение по проекту реконструкции железнодорожной станции Мыс Астафьева в Находке, что позволит увеличить годовой грузооборот ОАО «Терминал Астафьева» (владеет угольным терминалом в порту Находка).
«Результаты инженерных изысканий и проектная документация соответствуют требованиям технических регламентов и иным установленным требованиям, а проектная документация - результатам инженерных изысканий, выполненных для ее подготовки», - сообщает пресс-служба ФАУ «Главгосэкспертиза России».
Генпроектировщиком проекта выступает АО «Дальневосточный проектно-изыскательский институт транспортного строительства» (Хабаровск).
В сообщении отмечается, что увеличение грузооборота железнодорожного узла сдерживает недостаточная полезная длина приемоотправочных путей станции «Мыс Астафьева», необходимых для приема поездов унифицированного веса и длины. Проектной документацией предусмотрена реализация первой очереди развития железнодорожной инфраструктуры, позволяющей обеспечить выход терминала на проектную мощность до 3 млн тонн угля в год.
Проектом предусмотрены решения по удлинению путей N2 и N3 до не менее 1,05 м в сторону станции «Крабовая» и проведению сопутствующих работ по развитию железнодорожной инфраструктуры.
Реконструкция будет вестись в три этапа: на первом - предварительном - построят тупиковый путь N4а для смены кабины управления локомотивом на станции «Крабовая», на втором - промежуточном - проложат электрифицированный соединительный путь между станциями «Крабовая» и «Мыс Астафьева», и, наконец, на третьем, основном, этапе удлинят пути станции.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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