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Имя московского грабителя "Дальнегорского ГОКа" секрета не представляет
Спрашивать за развал производства «Бора» есть с кого
ООО «Дальнегорский ГОК» (создано на базе активов находящегося в процедуре банкротства АО «Горно-химическая компания «Бор») в ближайшее время узнает имя своего нового собственника, который уже готовит перспективный план развития предприятия.
Еще несколько месяцев назад горно-обогатительный комбинат находился на грани банкротства, однако сейчас ситуацию удалось стабилизировать.
«Несмотря на то, что собственник скрылся и производство было под угрозой срыва, мы предприятие отстояли. Сейчас к вам заходит новый собственник. В ближайшее время он представит перспективный план развития комбината», - приводит пресс-служба администрации Приморья слова врио главы региона Андрея ТАРАСЕНКО.
Ранее сообщалось, что возможность приобретения ООО «Дальнегорский ГОК» рассматривает структура из госкорпорации «Ростех».
«Дальнегорский ГОК» эксплуатирует единственное действующее борное месторождение в России и является единственным в стране производителем продукции из собственного минерального сырья, имеющим полный технологический цикл от добычи руды и ее обогащения до синтеза боропродуктов, таких как борная кислота различных марок, борат кальция, борный ангидрид, датолитовый концентрат.
В 2017 году комбинат произвел почти 75 тыс. тонн борной кислоты, 3,2 тыс. тонн бората кальция, 8 тонн молотого борного ангидрида и 1,6 тыс. тонн гранулированного борного ангидрида.
Около 90% продукции ГОК реализует на экспортные рынки через собственный порт, основной объем направляется в страны АТР. Однако, из-за сложностей процедур при отгрузке продукции на экспорт через морской терминал Рудная Пристань в порту Ольга предприятие было вынуждено снижать мощности.
Оформление по действующим правилам формирует дополнительные транспортные издержки: перед погрузкой суда проходят таможенное оформление в пункте пропуска морского порта Ольга, затем идут для погрузки в морской терминал Рудная Пристань и повторно возвращаются в морпорт Ольга для оформления в действующем пункте пропуска.
В качестве основного варианта решения этой проблемы рассматривается реконструкция морского грузового пункта пропуска Ольга за счет изменения его пределов и установления дополнительного участка пункта пропуска на терминале Рудная Пристань.
Ранее главный управляющий отдела минеральных ресурсов японской Marubeni Corporation Мано РЁИТИ отмечал, что с решением вопроса о реконструкции порта Ольга для ГОКа станет возможной закупка серной кислоты, необходимой для производства борной кислоты, не с севера России (Норильск), а из Японии, что позволит сэкономить на транспортировке.
Заинтересованность в работе через Рудную Пристань также проявляют АО «Горно-металлургический комплекс «Дальполиметалл», один из крупнейших в стране производителей свинцового концентрата, и стивидорная компания ООО «Форест Карго», экспортирующая лес.
По информации пресс-службы администрации Приморья, в настоящее время получено разрешение министерства транспорта России о распространении на данный порт права приема и отправки зарубежных судов. Это значит, что теперь суда под иностранным флагом могут заходить и оформлять грузы напрямую в Рудной Пристани, минуя пункт пропуска «Ольга».
Досье "Золотого Рога"
Арбитражный суд Москвы в апреле 2015 года ввел процедуру наблюдения в отношении ГХК «Бор» по иску ООО «Трейдцентр» в связи с непогашенной задолженностью, а в ноябре 2015 года признал предприятие несостоятельным (банкротом) и открыл конкурсное производство. В дальнейшем процедура внешнего управления трижды продлевалась, последний раз - до октября 2018 года.
Учредителем ООО «Дальнегорский ГОК» в ноябре 2013 года выступил Геннадий МАТВЕЕВ, гендиректор и владелец ООО «Техстройинвест» (Москва). В феврале 2014 года у компании появились новые московские собственники - АО «Горно-химическая компания «Бор» (51%) и АО «Вольтагиндастриал» (49%). Примерно в это же время ООО получило активы «Бора». В ноябре 2015 года доля «Вольтагиндастриал» перешла к ООО «Радамант», который в январе этого года консолидировал на своем балансе 100% капитала дальнегорского предприятия.
Владелец «Радаманта» скрывается за офшорной вывеской – компанию контролирует кипрская Emiltrado Ventures ltd. Но «открыть личико» не так уж и сложно - гендиректором «Радаманта» является Иван ПАЛЬОК, он же - руководитель ООО «Кристель», которое ранее выполняло функции управляющей компании АО «ГХК «Бор». В свою очередь единственным учредителем ООО «Кристель» является Виталий ПАШЕНЦЕВ, контролирующий более 50% акций АО «ГХК «Бор». Как видим, спрашивать за развал производства «Бора» есть с кого и за что. Например, за неоплачиваемую электроэнергию.
По данным Деловой газеты «Золотой Рог», 1 августа Арбитражный суд Приморского края начнет судебное разбирательство по иску ПАО «Дальневосточная энергетическая компания» (ДЭК, входит в группу «РусГидро») о взыскании с ООО «Дальнегорский ГОК» задолженности за потребленную электроэнергию в декабре 2017 года и январе-марте 2018 года в сумме 112,350 млн рублей.
В то же время «Дальнегорский ГОК» сумел отыграть в суде куда большую сумму с «Бора» - сразу 589 млн рублей. Часть средств была взыскана за поставленную и неоплаченную продукцию, часть – по договору цессии с ООО «Трейд-Центр». Другое дело, что получить деньги с банкрота на данный момент - довольно проблематично.
Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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