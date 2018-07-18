Китайские металлурги готовы расплавить Приморье

Инвесторы из Поднебесной приготовили миллиарды долларов на перенос вредных предприятий на российский Дальний Восток

Китайские металлурги, на фоне закручивания экологических «гаек» у себя на родине, продолжают озвучивать планы по созданию новых производств на российском Дальнем Востоке. Экспансия соседей продиктована промышленной политикой Китая по сокращению экологически вредных и неэффективных производств, а также обязательством страны в рамках G20 по сокращению своих избыточных мощностей. Приморью запуск новых производств гарантирует дополнительные налоги и рабочие места, но обещает серьезные экологические проблемы, если китайцы будут использовать устаревшие технологии.

На прошлой неделе стало известно, что китайская корпорация Hebei Bishi хочет инвестировать $1-1,5 млрд в создание в Приморском крае предприятия по производству листовой стали для судостроительной промышленности. Пикантность ситуации в том, что основное производство Bishi расположено в северной провинции Хэбэй, известной как крупнейший производитель стали и самый загрязненный регион в Китае.

Как сообщил на встрече с врио губернатора Приморья Андреем ТАРАСЕНКО председатель совета директоров корпорации Bishi Би Цзинань, в планах инвестора также строительство коксохимического завода и электростанции. В случае успешной реализации проекта компания готова расширить ассортимент выпускаемой продукции.

Строительство всех объектов может занять около пяти лет. Для реализации проекта потребуется земельный участок площадью около 300-400 гектаров. Из 10 тыс. планируемых рабочих мест 80% китайцы обещают отдать местным жителям.

Досье "Золотого Рога": Торгово-промышленная корпорация Bishi - частная компания, основанная в 2007 году. Корпорация представляет объединение предприятий сталелитейной, коксовой, электрической и горной промышленности. Годовой объем стали, производимой компанией, составляет 6,8 млн тонн, кокса - 3 млн тонн, выработка электроэнергии - 2,5 млрд кВт.ч.

Глава Приморья поспешил заявить, что край заинтересован в открытии такого производства, поскольку на территории Приморья строится самая крупная в России судоверфь «Звезда».

«Нам (верфи «Звезда» - «ЗР») нужна широкая судовая сталь, потому что для строительства кораблей арктического класса толщина металла должна быть огромная. Сейчас мы закупаем материал в Южной Корее, но заинтересованы в создании производства у себя в Приморье», - сказал г-н Тарасенко.

По большому счету, глава Приморья несколько забежал вперед: у владельцев «Звезды» - свои планы по созданию металлургического комплекса под нужды верфи. 1 сентября 2016 года президент России Владимир ПУТИН, проводя совещание на площадке судокомплекса «Звезда», предложил обсудить вопрос поставок металлопроката на предприятие. Глава государства отметил, что объем металлообработки на приморской верфи составит около 330 тыс. тонн в год. «Очень важно, чтобы такой большой спрос покрывался прежде всего российскими металлургами. Вместе с тем, эти поставки должны быть экономически целесообразными. Необходимо учитывать плечо доставки и другие логистические особенности», - сказал Путин.

Докладывая президенту РФ о подготовленных на эту тему предложениях, глава «Роснефти» Игорь СЕЧИН заявил: «Мы предлагаем построить металлообрабатывающий и металлопроизводящий комплекс в непосредственной близости от верфи». Уже тогда был отобран соответствующий участок земли на расстоянии порядка 100 км от судостроительного комплекса «Звезда», рядом с перевалочным комплексом.

«Предложение согласовано с вице-премьером Дмитрием РОГОЗИНЫМ. Соответствующее обращение мы подготовили. Нам необходима небольшая помощь по оформлению этой земли - участка площадью около 400 га», - сообщил г-н Сечин. Он пояснил, что подготовленное предложение состоит в том, чтобы закупить сталепрокатный комплекс. «Мы уже поиск такого комплекса проводим, есть уже различные варианты для приобретения, с последующим прокатом стального листа необходимого формата именно здесь», - добавил он.

Досье "Золотого Рога": Строительство судостроительного комплекса «Звезда» ведется консорциумом «Современные технологии судостроения» (СТС, 89% у «Роснефтегаза», по 5,5% у «РН-Транс» и «ГПБ-Промышленные инвестиции») в городе Большой Камень на базе Дальневосточного завода «Звезда». Проект комплекса предполагает строительство тяжелого достроечного стапеля, сухого дока, производственных цехов полного цикла, а также цехов для строительства офшорной морской техники. Верфь будет выпускать крупнотоннажные суда, элементы морских платформ, суда ледового класса, специальные суда и другие виды морской техники. «Роснефть» ранее разместила на ССК «Звезда» заказы на производство 10 танкеров класса «афрамакс».

Глава Приморья также обратил внимание китайских инвесторов на важность оперативного предоставления информации о технических характеристиках участка и инфраструктуры, необходимой для возведения промышленных объектов.

«Мы посмотрим, где вам удобнее всего будет организовать производство, с учетом близости к портовым мощностям и железной дороге, и подготовим несколько вариантов», – сказал Андрей Тарасенко, поручив департаменту промышленности Приморья подготовить предложения по размещению новых предприятий.

«Если «Би Ши» построит завод в Приморье, то для выпуска высококачественной судостроительной стали нужно организовывать доменную выплавку, продолжает аналитик, но проблем с сырьем быть не должно, а железную руду, в частности, может поставлять работающая в Амурской области и ЕАО компания IRC (основные акционеры – золотодобывающая Petropavlovsk, китайские General Nice и Tiger Capital). Себестоимость выплавки стали в РФ ниже, чем в КНР, Южной Корее и Японии, поэтому завод в Приморье сможет экспортировать лишние объемы - в том числе, на те же китайские судоверфи», - говорит Борис КРАСНОЖЕНОВ из Альфа-банка.

Китайский передел

Власти Китая ранее объявили о проведении так называемой реформы сферы предложения в промышленных секторах с переизбытком производственных мощностей, в которых предложение значительно превышает спрос. Председатель КНР Си Цзиньпин, выступая с докладом в октябре прошлого года на 19-м съезде Компартии Китая, заявил, что власти страны продолжат проведение структурной реформы сферы предложения.

По итогам 2017 года Китай уже сократил мощности по производству стали на 50 млн тонн, угля - на 250 млн тонн. Государственный комитет по делам развития и реформ Китая в начале марта сообщил, что в 2018 году в стране планируется дальнейшее сокращение производственных мощностей по выплавке чугуна и стали, а также по добыче угля. Ожидается, что до конца года ликвидация избыточных мощностей в стальной отрасли составит 30 млн тонн, в угольной - 150 млн тонн. Кроме того, планируется вывод из строя всех не соответствующих стандартам угольных энергоблоков мощностью менее 300 тыс. кВт.

С гонконгским размахом

Первой планы создать в Приморском крае металлургический кластер озвучила в конце прошлого года гонконгская Debang Guangdong, входящая в Hebei Luanhe Group (опять провинция Хэбэй).

Досье "Золотого Рога": Hebei Luanhe Group основана в 1998 году. Направления деятельности компании включают металлургическую промышленность, производство цемента, недвижимость. Debang Guangdong основана в Гонконге в 2004 году.

Председатель совета директоров Debang Guangdong Яо Сяодун заявил, что корпорация готова раскошелиться на $5 млрд.

«Мы хотим оборудовать на территории Приморского края базу металлургического производства. Первая очередь проекта предусматривает создание производственной базы мощностью до 1 млн тонн металлопродукции в год. Вторая и третья очередь предусматривают увеличение мощности до 5 млн и 10 млн тонн в год соответственно. (На первом этапе) мы планируем инвестировать $500 млн. Наша стратегическая цель - создание отраслевого промышленного кластера, в который может быть вложено до $5 млрд», - сказал он.

Яо Сяодун пояснил, что кластер будет включать в себя цепочку предприятий, в том числе производственную, портовую и складскую инфраструктуру.

«Этот проект в конечном итоге может создать на российском Дальнем Востоке в совокупности от 30 тыс. до 50 тыс. рабочих мест. Мы (Debang Guangdong – «ЗР») являемся инициаторами проекта, но за нами стоит целый пул инвесторов, с каждым из которых достигнуты соответствующие договоренности о вхождении в проект на определенном этапе», - сказал Яо Сяодун.

Ранее сообщалось, что инвесторами могут стать Sinosteel Corp. (государственная сталелитейная корпорация Китая), Rizhao Steel Holding Group (частное сталелитейное предприятие, г.Жичжао) и Jianlong Group.

«Мы считаем, что территория российского Дальнего Востока обладает необходимыми ресурсами для поэтапного развития проекта, а также незамерзающими портами, которые позволяют выйти с готовой продукцией на рынки стран Юго-Восточной Азии и Индии. Несомненно, мы воспользуемся льготными режимами, которые дает как правительство КНР, так и правительство России на территории Дальнего Востока», - сказал представитель Debang Guangdong.

ОДНАКО

Что известно на данный момент о массовом закрытии китайских заводов? Сама кампания по защите окружающей среды, где были прописаны жесткие требования к выбросам и утилизации отходов, стартовала в Поднебесной в 2014 году. На протяжении двух лет владельцы заводов-нарушителей (а таких в Китае – большинство, особенно местных мелких и средних предприятий) получали от чиновников предписания. Государственные инспекторы наносили дружественные визиты, выслушивали обещания исправиться, чаще всего дело заканчивалось ничем.

Все резко поменялось в 2017 году. В какой-то момент проверки стали внеплановыми, о них не предупреждали заранее. Наказания за нарушения стали жестче и распространились не только на сами фабрики, но и на местных чиновников, которые смотрят на нарушения сквозь пальцы. Инспекторы получили право арестовывать активы и закрывать производства.

Еще одна проблема, которую китайские власти собираются решить с помощью массового закрытия производств – закредитованность предприятий, вызванная неконтролируемым потоком инвестиций во внутреннюю промышленность, начиная с 2008 года.

На фото: Никто не может сегодня дать ответ на вопрос, что принесут Приморью китайские мегапроекты.

Фото Vlc.Ru.

Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток.