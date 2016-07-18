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В Приморском крае будут проведены плановые работы на сетях ПАО "Ростелеком"
18 Июля 2016, 14:18 | Приморье
19 июля 2016 г. с 7:00 до 13:00 в Приморском крае ПАО «Ростелеком» будет проводить работы по модернизации оборудования в г. Владивосток, п. Барабаш, пгт. Славянка.
В период плановых работ будет отсутствовать МГ/МН связь и услуга доступа интернет в пгт. Славянка и селах Хасанского района.
Дополнительную информацию о плановых работах, подключении услуг связи, тарифах и действующих акциях можно получить в Центрах продаж и обслуживания «Ростелекома», по бесплатному федеральному номеру 8-800-1000-800, а также на сайте Компании www.rt.ru.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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Теги: Ростелеком связь
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