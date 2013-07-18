Наибольший рост в Приморье демонстрируют обрабатывающие производства

Объем производства промышленной продукции в Приморье в I полугодии 2013 года вырос по сравнению с тем же периодом прошлого года на 10%. В обрабатывающих отраслях и добыче полезных ископаемых наблюдался рост производства - на 18% и 1% соответственно, в электроэнергетике - спад на 7%. Об этом свидетельствуют данные Приморскстата.

Всего в I полугодии 2013 года промышленными предприятиями Приморья отгружено продукции на 103,7 млрд. рублей. Наибольший удельный вес – 65,8% - пришелся на предприятия обрабатывающих производств. В т.ч. наибольший рост замечен в производстве электрооборудования (в 1,6 раза), транспортных средств и оборудования (на 42%), пищевых продуктов (на 2%).

В выпуске товаров производственно-технического назначения наблюдается рост производства паркета (в 2,5раза), кирпича (на 6%), блоков дверных и оконных (на 13% и 5% соответственно). При этом сократилось производство цемента, сборных железобетонных конструкций и деталей, товарного бетона, пиломатериалов, щепы и шпона.

Что касается пищевых продуктов, то в январе-июне 2013 года увеличилось производство рыбы и рыбопродуктов (на 18%), цельномолочной продукции (на 17%), майонеза (на 9%), масла растительного нерафинированного (на 8%), соков фруктовых и овощных (на 2%). Но снизился выпуск мясопродуктов, хлебобулочных и кондитерских изделий.

Также в I полугодии сократилась добыча угля на 10%, вольфрамовых и медных концентратов – на 17,5% и 3% соответственно. Вместе с тем отмечен рост добычи цинковых концентратов на 3%.

Выпуск же электроэнергии и теплоэнергии к январю-июню 2012 года снизился, соответственно, на 10% и 2%.

ZRPRESS.ru, Владивосток.