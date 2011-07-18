На Байкале собрались «Инженеры будущего-2011»

ОАО «Аскольд» отправил делегацию на первый международный молодежный промышленный форум «Инженеры будущего 2011». Он открылся на берегу озера Байкал 18 июля.

Организованный на одну неделю палаточный городок примет около 3 тысяч молодых специалистов и управленцев из России, ближнего и дальнего зарубежья. Участники форума обменяются опытом, почерпнут для себя полезные знания и навыки. Дальневосточный арматурный завод «Аскольд» отправит на форум десять своих работников. Все они молодые люди, в основном члены Совета молодежи, созданного под флагом Союза машиностроителей России. Ранее руководство предприятия провело конкурс. Молодые инженеры предлагали конкретные идеи о модернизации производства, повышении престижа профессии инженера, как «Аскольду» сохранить лидирующее положение на рынке судовой трубопроводной арматуры и как успешно завоевать рынок общепромышленных изделий. Участие делегации от «Аскольда» в первом международном молодежном промышленном форуме «Инженеры будущего» позволит задействовать молодых специалистов в разработке и реализации перспективных планов развития промышленной площадки.