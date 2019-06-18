Где ловим, там и строим

Дальний Восток готов начать строить крабовые траулеры. Впервые в России строительство флота будет вестись без государственного участия. Строительство крабового флота позволит региону создать судостроительное производство среднетоннажного флота без государственных дотаций



После двухгодичной крабовой эпопеи связанной с выводом части крабовых квот на аукционы, правительство и регулятор приступили к заключительной части формирования нормативной базы. Правительство подготовило проект постановления «О ТРЕБОВАНИЯХ К ПРОЕКТАМ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ОБЪЕКТОВ, РЕАЛИЗУЕМЫМ В РАМКАХ ДОГОВОРОВ О ЗАКРЕПЛЕНИИ ‎И ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ДОЛИ КВОТЫ ДОБЫЧИ (ВЫЛОВА) КРАБОВ». Этот важнейший документ прописал не только сроки строительства судов, но и методику контроля, условия приемки судов и, самое главное, определил ДВФО как регион, который получит от реализации крабового судостроительного проекта около 5 тысяч новых рабочих мест, и создание судостроительного кластера, в который уже готовы вложить средства местные инвесторы.



Два года рыбацкое сообщество активно дискутировало о введении нового механизма распределения крабовых ресурсов. Однако сторонники введения системы перераспределения сумели доказать, что крабовый ресурс должен быть эффективно использоваться не только «крабовыми компаниями», но и принести эффект развития на остальные смежные отрасли. В частности, судостроения на Дальнем Востоке, так как эта важнейшая отрасль для развития для всего региона.



Новый законопроект закрепляет, что на территории РФ должна быть разработана конструкторская и технологическая документация необходимая для строительства траулера. «При этом среднетоннажное рыбопромысловое судно, предназначенное для добычи (вылова) крабов

‎в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне, должно быть осуществлено судостроительными верфями, расположенными на территории субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа», - указывается в документе.



Общая стоимость портфеля заказов, который пойдет на дальневосточные судостроительные заводы 60 миллиардов рублей частных инвестиций. Такого объема гарантированных частных инвестиций регион еще не видел. В отличии от государственных проектов, деньги заказчиков судов замотивированы на конкретный результат. Важно, что государству не нужно будет тратить силы и средства на контроль за строительством. Эффективность инвестиций будут контролировать заказчики строительства судов, которые готовы выступать как партнеры заводов, помогая проектировать и строить суда.



Программа по распределению квот добычи крабов в инвестиционных целях, при условии соблюдения принципа «где ловим, там и строим» сможет стать

высокорезультативным, не предполагающим государственных инвестиций, беспрецедентным инструментом выполнения наказа Президента Российской Федерации В.В. Путина. «Развитие Дальнего Востока приоритет России в XXI веке», - считают эксперты.



Стремление государства поддержать Дальний Восток - это ответ правительства на утверждения рыбаков, о том, что перераспределение квот даст ослабление региональных экономик. Напомним, что еще на стадии подготовки нормативной базы инициативы регулятор и правительство заверили рыбаков и представителей региональных властей, что изъятие крабов и передача их на аукцион - это мера государственного стимулирования региональных экономик Дальнего Востока, и про развитие судостроительной отрасли региона не забудут.



Благодаря этому требованию регионы получат новые рабочие места и налоговые отчисления. По словам заместителя руководителя Росрыболовства Петра Савчука, еще изначально при разработке законопроекта планировалось, строительство 30 судов под освоение ресурса на Дальнем Востоке, нужно осуществлять в исключительно регионе.

Этому есть вполне объективные причины, - уверены в Росрыболовстве. По оценкам ведомства, смежные программы государственных стимуляций через механизмы субсидирования пока в ДВФО не работают. По оценкам Минпромторга для строительство малых и средних рыбопромысловых судов прибрежного плавания в ДВФО требуется примерно 2,5 – 3 млрд рублей в год. По словам представителя ДЕПАРТАМЕНТА СУДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И МОРСКОЙ ТЕХНИКИ МИНПРОМТОРГА Василия Нецветаева, в госпрограмме развития судостроения этих денег пока нет, но обновлять флот надо, власти должны находить другие методы государственного стимулирования. 14 марта 2019 года члены российского правительства при одобрении законопроекта о распределении 50% крабовых квот на аукционах, акцентировали внимание, что одной из составляющих этого закона являлся факт, того что новые пользователи крабового ресурса помогут развить судостроение на Дальнем Востоке. Комментируя это решение, президент ОСК Алексей Рахманов, отметил, что строительство краболовных судов остается одним из важных элементов программы гражданского судостроения в России. Он оценил потребность в таких 30-40 единиц.

«В наших договоренностях с Минсельхозом и с агентством по рыболовству всегда было сохранение требований к строительству судов на российских судах. Обязательства для рыбаков по обновлению флота прямо связаны с вопросом развития дальневосточных активов ОСК. Речь идет, прежде всего, о Хабаровском и Амурском заводах, «которые более чем готовы к строительству небольших по водоизмещению судов»,- считает глава корпорации. - «Надеемся решение с учетом того, что не потеряется это требование по строительству».



За Дальний Восток высказался и глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев. Он отметил, что решения принимаются, исходя из интересов страны. Интересов экономики, дальнейшего развития».



Строительство краболовов на дальневосточных верфях детально обсуждали еще весной на заседании подкомиссии по рыбному хозяйству. «Мы рассмотрели, какие меры надо принять для того, чтобы суда строились на Дальнем Востоке. Верфи у нас есть. Но, к сожалению, для строительства рыболовецких судов они по ряду причин не используются. Это не соответствует приоритетам развития Дальнего Востока. 94 млрд рублей инвестиций – деньги немалые - вкладываются дальневосточными компаниями в развитие других регионов. Нужно, чтобы эти средства помогали развивать Дальний Восток», - подчеркнул Юрий Трутнев. Денежные средств, которые тратит инвестор на строительство флота в рамках инвестиционных квот, должна оставаться на предприятиях Дальнего Востока. Это не вопрос административного распределения. Для того, чтобы инвесторы заказывали суда, наши верфи должны быть конкурентными. Мы договорились с Минпромторгом России, что дополнительно будут подготовлены предложения в этой части. Некоторые средства выделены на модернизацию Амурского и Хабаровского судостроительных заводов. На мой взгляд, этого недостаточно. Мы еще раз соберемся в Москве и продумаем программу: как сделать так, чтобы у рыбаков была возможность заказывать суда на Дальнем Востоке», - уточнил он.

О том, что размещение заказов на строительство краболовных добытчиков обеспечит развитие экономик региона, говорили на совещаниях не только на правительственном уровне. Эксперты проанализировали все мощности заводов и их готовность участвовать в программе. В итоге созданная рабочая группа уже дала экспертное заключение, что дальневосточные предприятия готовы выполнить заказы в полном объеме.

Так «Хабаровский судостроительный завод» уже сегодня может начать строительство двух судов, необходимая площадка, специалисты и оборудование у предприятия имеются.



Старейший в регионе «Амурский судостроительный завод», задействован на строительстве подводных лодок и военных кораблей. Но здесь уверены, что и краболовы не создадут дополнительных сложностей. Будет задействован и Благовещенский СРЗ который строил много судов типа МРС, он также может приступить к возведению крабовых траулеров.



Пул приморских судостроительных предприятий готов не только строить суда, но и в кратчайшие сроки нарастить мощности в Приморье. Так «Ливадийский ремонтно-судостроительный завод» совместно с «СК Пелла» на подготовленной площадке возведут новую верфь, и уже на ней берутся за строительство 15 траулеров. Находкинский СРЗ подтверждает 10 краболовов, а Славянский СРЗ 3 -5. Не останется в стороне и «Дальзавод». Уникальное предприятие, которое еще сохранило компетенции, готово приступить к строительству 4-5 судов.



Все компании уже официально направили в Минпромторг официальное подтверждение о готовности к данным объемам заказов, которые они могут выполнить, в рамках судостроительной краболовной программы. Часть заводов указало, что при необходимости они привлекут иностранных партнеров и их новейшие технологии. То есть предприятия гарантировали правительству, что риск срыва программы будет сведен практически к нулю.



Однако основным гарантом строительства краболовов являются непосредственно заказчики судов. Это и есть главное отличие крабовой «стройки» от любых других программ по развитию судостроения, которые до этого были в истории Дальнего Востока. Не построить суда под выкупленные у государства крабовые ресурсы, рыбодобывающие компании просто не могут. Поэтому еще до проведения аукционов потенциальные участники уже вышли на переговоры с дальневосточными заводами для бронирования заказов. Уверенность рыбаков в региональных заводах объясняется тем, что рыбный бизнес за свои деньги готов работать исключительно на результат, ведь квоты он получит после строительства судна. Своего рода данная «ресурсная гарантия», гарантирует сход краболовов со стапелей, даже сильнее гарантии банков.



При этом отраслевое сообщество уверено, что судостроение для нужд рыбной отрасли в дальнейшем не будет нуждаться в государственном стимулировании. Вслед за краболовами заводы планируют начать строить сейнера для прибрежного рыболовства, так как ловить рыбу в прибрежных регионах скоро станет нечем, а мощности на западе страны заняты под строительство крупных супертраулеров.



Власти регионов уже планируют работу предприятий на своих территориях. Губернаторы понимают, что государство впервые создало условия, когда реализаций этого масштабного проекта займутся не приехавший в командировку чиновник или нанятый менеджер, а профессионалы, замотивированные на результат. Руководители заводов уверены, что второго шанса на развитие их предприятий не будет даже в долгосрочной перспективе. По сути федеральный центр обменял крабовые ресурсы дальневосточников на судостроительный прорыв. Изъяв «золото крабов» у дальневосточного бизнеса, правительство не стало, делать из дальневосточников «туземцев» как призывали отдельные лоббисты из Москвы, которые считали, что можно и квоты забрать и заказы на местных верфях не размешать.



Газета "Золотой Рог", Владивосток.