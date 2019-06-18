Жилье в зоне доступа: комплексная застройка сдерживает цены на "квадрат"

Во Владивостоке появилась реальная возможность приобрести квартиры в новом доме по приемлемой стоимости

На сегодняшний день стоимость новых квартир во Владивостоке начинается от 100 тысяч рублей за квадратный метр. Такую ценовую политику диктует дефицит «точечной застройки», которая в силу различных причин развивается медленными темпами. В сложившихся обстоятельствах как раз комплексная застройка территорий, предполагающая сдачу в эксплуатацию современных микрорайонов со всей необходимой инфраструктурой, является чуть ли не единственной возможностью у людей приобрести жилье в новом доме по доступной цене.

О комплексном освоении территорий (КОТ) в столице ДФО газете «Золотой Рог» рассказали эксперты.

В понятие КОТ входят проекты застройки земель, подразумевающие масштабное строительство жилых комплексов общей площадью не менее 100 тыс. кв. метров. Один такой комплекс включает в себя несколько многоквартирных домов. Чаще всего это жилье эконом- и комфорт-класса, рассчитанное на массового покупателя со средним уровнем достатка.

Заместитель генерального директора ООО «Восточный ЛУЧ» Алексей ИСАКОВ пояснил, что покупка квартиры в рамках проектов КОТ дает людям уникальную возможность не только поселиться в новом доме, но жить в созданном, по сути, «с нуля» городке.

«Комплексная застройка в современном понимании - это продуманная до мелочей инфраструктура, включающая в себя социальные объекты, дороги, паркинг, детские и спортивные площадки, одним словом, - комфортная среда обитания. Однако, у многих людей сложилось мнение, что новые жилые «метры» в рамках КОТ доступны только обеспеченным слоям населения. Подобное представление - не совсем верное», - рассказал эксперт.

Согласен с ним и коммерческий директор компании DNS Девелопмент Андрей АРТАМОНОВ.

«По своей сути, комплексная застройка - это правильное, грамотное проектное расширение города, отвечающее требованиям городской среды. Но для комплексного строительства необходимы большие земельные участки, подготовленные под строительство. Однако, Владивосток - город специфический, где таких территорий очень мало. Я говорю об участках от 5-7 га и больше. Это должна быть ровная площадка, без косогоров и сопок, с возможностью подведения сетей. При этом, комплексное строительство по цене порой гораздо доступнее «точечной». Однако, не стоит забывать главное правило любого рынка: что спрос определяет предложение, а спрос на жилье во Владивостоке не падает. В этой связи, чем больше будет строиться нового жилья, тем скорее произойдет смещение цены в сторону снижения», - рассказал Артамонов, добавив, что на сегодняшний день из-за дефицита «правильных» земельных участков в городе застройщиков, осуществляющих КОТ, можно пересчитать по пальцам», - говорит Андрей Артамонов.





«ЛУЧ» света в строительном бизнесе

ООО «Восточный ЛУЧ» зашло на строительный рынок 26 мая 2015 года. За четыре года компания уже выполнила различные работы по коммерческим заказам и государственным программам. На данный момент в микрорайоне «Зеленый угол» застройщик предлагает квартиры по ценам, пожалуй, самым низким в городе.

Так, 185 квартир были предоставлены по программе «Жилье для российской семьи». «Мы активно сотрудничаем с Корпорацией развития жилищного строительства по ипотечным программам для государственных служащих. На текущий момент в наших 4 строящихся домах в двух микрорайонах мы уже предоставили более 50 квартир по льготной цене», - рассказал Алексей Исаков.

Действительно, это одна из немногих компаний, прилагающих массу усилий, чтобы люди могли позволить себе удобные и современные квартиры в этом сегменте. Отчасти это стало возможно за счет резидентства «Восточного ЛУЧА» в Свободном порте Владивосток, а, отчасти, доступное жилье становится возможным благодаря большим объемам строительства.

Свой первый 10-этажный шестиподъездный дом застройщик построил в декабре 2017 года. Тогда ООО «Восточный ЛУЧ» являлось единственной компанией, сдавшей в эксплуатацию дом по федеральной программе «Жилье для российской семьи» (ЖРС) во Владивостоке. Цена 1 кв. метра составляла всего лишь 35 тысяч рублей! Свои обязательства перед дольщиками «ЛУЧ» выполнил в полном объеме и в срок – дом построили рекордными темпами за 1 год до момента передачи ключей!

Второй и третий дом жилого комплекса уже не попадали под программу «ЖРС». В июле 2018 года застройщик сдал в эксплуатацию второй дом ЖК «Зелёный угол». Параллельно с жилым объектом была сдана и подземная парковка на 107 машино-мест. Между первым и вторым домом была построена комплексная детская площадка, отвечающая последним технологиям - современное покрытие, большая территория для игр, спортивные турники, хоккейная коробка, видеонаблюдение и даже точка Wi-Fi.

В августе прошлого года было начато строительство 2-й очереди ЖК «Зелёный угол». Это 3 монолитных семнадцатиэтажных дома, рассчитанных на 600 квартир.

Помимо всего прочего, застройщик получил 9 разрешений на строительство жилых домов в микрорайоне «Снеговая Падь», ЖК «Восточный ЛУЧ». Строительство жилого комплекса проходит под девизом: «Жилье, доступное каждому!».

Алексей Исаков подчеркнул, что «Восточный ЛУЧ» постоянно прорабатывает возможности использования сертификатов для своих потенциальных покупателей. В эту категорию входят дети-сироты, молодые семьи, многодетные семьи, люди, переселенные из ветхого и аварийного жилья и другие. Алексей Исаков указал, что покупатель уже имеет возможность купить квартиры в их домах без первоначального взноса с рассрочкой 0% до окончания строительства.

В монолитно-каркасном доме №1 для наших покупателей доступны 1-комнатные и 2-комнатные квартиры. В панельном доме №4 остались лишь 3-комнатные квартиры. На сайте VLZU.RU можно подробнее ознакомиться со всеми планировками и выбрать оптимальный вариант.

Алексей Исаков отметил, что компания уже согласовала с Управлением архитектуры и градостроительства администрации Владивостока изменения в проект планировки территории на 25 Га в районе Снеговой Пади. Из участка в 10 Га, предоставленного под застройку жилых объектов, 4 гектара будут выделены под строительство школы на 825 мест и двух детских садов по 315 мест каждый.

Кроме того, застройщик берет на себя обязательство решить вопрос с паркингом, в котором так нуждается Снеговая Падь, - построить большое количество открытых бесплатных парковок. Для удобства заезда к домам будет проложена новая дорога. «Восточный ЛУЧ» планирует обустроить пешую зону для прогулок, сквер, детские игровые зоны с традиционным уже видеонаблюдением и точками WiFi. Не забыли и про взрослое население. В рамках жилого комплекса будут построены различные современные спортивные площадки и площадки типа Workout, оборудованные современными турниками.

На сегодняшний день строительство дома №4 идет с опережением графика. Уже возведён шестой этаж, ведется устройство фундамента 3-й и 4-й секции. Также, в ближайших планах компании - строительство еще трех домов. «На территории дома №1 уже заложен котлован и ведется забивка свай под устройство фундамента. Что касается дома №2, наша компания уже заключила договор с подрядчиком, на данный момент начаты работы по подготовке котлована для возведения данного объекта. А закладка фундамента дома № 3 запланирована в текущем году. Сейчас мы ведем переговоры с банком по проектному финансированию», - пояснил Алексей Исаков.

Не обязаны, но строят

Представители строительной отрасли отмечают, что, в принципе, комплексная застройка не обязана обеспечивать строящиеся придомовые территории социальными объектами. Но без этого микрорайон во многом потеряет свою привлекательность для покупателя. Андрей Артамонов пояснил: «На наш взгляд, если берешься за возведение целого микрорайона, то он должен быть обеспечен школами, детскими садами, поликлиниками в зоне доступности. Такие проекты стоят недешево. Чтобы было понимание, поясню: для постройки школы на 360 человек необходимо будет потратить около 360 млн рублей, исходя из расчета - 1 млн на одного учащегося. При этом, территориально только один такой объект занимает от 2 га. А ведь необходимо думать и строить еще и детские сады, и поликлиники, где стоимость объектов также немалая. По большому счету, такая нагрузка входит в обязанность государства. Есть компенсация строительства социальных объектов разных уровней бюджета: муниципального, федерального или краевого. В этой связи, существуют различные программы, и, если есть возможность в них участвовать, нужно и можно ее использовать. Принцип один - необходимо договариваться с властью», - прокомментировал Артамонов.

«В рамках комплексного строительства для будущих жильцов мы предусматриваем, в первую очередь, комфортное для жизни пространство, с учетом потребностей жильцов в социально-культурных и коммунально-бытовых учреждениях. Мы четко понимаем, что, если есть микрорайон, должна быть и удобная для людей среда проживания», - подытожил разговор Алексей Исаков.

Фото «Восточный Луч»