Летняя сказка за сказочные деньги

Базы отдыха пополняют номерной фонд Приморья и уходят от сезонности

По данным Ростуризма, в Приморском крае число мест по принятой классификации средств размещения приезжих составляет около 45 тыс. единиц (гостиницы, хостелы, базы отдыха и пр.). Это в три раза больше, чем в Хабаровском крае и в 4,5 раза больше, чем в Приамурье. Государственная программа «Развитие туризма в Приморском крае» на 2013-2021 гг., учитывая постоянно растущий поток к нам отдыхающих со всего Дальнего Востока и соседних стран, делает особую ставку на развитие баз отдыха с полным комплексом услуг. Этим значительно компенсируется дефицит номеров в гостиницах в самые популярные месяцы отдыха – июль и август.

Как ни печально, туристский сезон в Приморье в основном выпадает именно на два названных месяца и сильно привязан к морю. В это время цены проживания на базах отдыха вблизи побережья подскакивают в полтора-два раза. Поэтому из экономии некоторые предпочитают останавливаться в них в июне, когда многие базы еще не работают. Другие отдыхают в сентябре до самого конца месяца, пока длится «бархатный сезон», и вода в море сохраняет летнее тепло. В это время число отдыхающих тоже резко уменьшается в связи с началом учебного года, и цены проживания на базах отдыха снова падают.

Руководитель компании «Владправо» Денис ВЛАСОВ считает, что по-настоящему летними в Приморье можно считать первые недели сентября, которые могут компенсировать июньский холод. Однажды во Владивостоке уже даже был такой экспериментальный сдвиг учебного года. Но подвинуть лето на полный месяц вряд ли целесообразно и возможно – такое решение может приниматься только на уровне страны. Так что туристский бизнес с этим, ограничивающим его возможности увеличить заработок, фактом должен мириться.

С отдыха с пустыми карманами

Если говорить о ценах на проживание на базах отдыха, то они страшны. В начале этого года руководитель службы информационных программ ВГТРК «Владивосток» Сергей ЗЕМЛЯНСКИЙ выразил возмущение, что четыре зимних дня отдыха в Славянке обошлись ему как десять дней отдыха в Таиланде с учетом оплаты двух перелетов. Летний отдых на базах тоже нельзя назвать дешевым, но предложений намного больше, и поэтому можно найти разные варианты за разные деньги. Ради экономии можно останавливаться на базе, где питание не входит в цену пребывания, где койки, комнаты и домики относятся не к «люксам» и «премиум», а к «эконом-класссу». Стоит обращать внимание на льготы – детям до 3 или 14 лет, возможность дополнительного места в комнате за 500-900 рублей в сутки и пр.

Подробную информацию о проживании базы отдыха и индивидуальные предприниматели, предоставляющие аналогичные услуги, размещают на своих сайтах. Ее по всему региону можно найти на таком сайте, как Фарпост, в разделе «дома отдыха», где, как правило, более 1 000 предложений, на сайте shamora.info, где в базе упомянуто более 1 500 мест отдыха, и по многим из них можно составить мнение по имеющимся комментариям и отзывам, хотя свежих не много. Но и быстрых изменений в этой сфере не происходит. Какую-то полезную информацию такого плана по нашему региону можно найти и на российском сайте Командировка.ру в разделе «гостиницы», и на иных справочных порталах.

Мониторинг цен (см. таблицу) дает представление, с какими платежами за проживание на базе отдыха можно столкнуться в том или ином популярном месте отдыха.

Стоит отметить, что имеются посредники, предлагающие места на приморских базах отдыха на 50% дешевле, чем от собственников. Вероятно, это реально, поскольку не по всем базам места забронированы на весь сезон. Но, в принципе, предложение, по которому уместен торг, можно найти и самому на Фарпосте – если оно размещено сегодня-вчера, то места действительно есть, собственник заинтересован их побыстрее сдать и может разумно сбросить цену.

Реклама на сайтах часто сильно приукрашивает условия проживания на приморских базах отдыха. Кроме того, отдыхающий здесь окружен очень плотной заботой о том, чтобы его побыстрее избавить от денег – цены за питание практически ресторанные, предлагается множество разных услуг, постепенно опустошающих кошельки и карты. Правда, что-то может даваться бонусом. Например, бесплатная стоянка машины. Но бонусы не мешают быстро обслужить до нитки одних отдыхающих и освободить места для новых. Помогают побыстрее потратить деньги такие услуги, как посещение сауны и бани, предоставление мангала с площадкой, прокат велосипедов, катамаранов, виндсерфинг, различные катания, пейнтбол и пр. – что-то всего за несколько сот рублей, а что-то - за тысячу.

Для тех, кто пытается сэкономить на проживании в домике или на койко-месте, на территории базы иногда предлагаются места для палаток по 300-400 рублей в сутки. Хотя неподалеку можно найти участки, где установка палатки бесплатна, и где можно жить «дикарем».

Элитные берега

Среди приморских баз отдыха в последние годы выделилась элита, ориентированная на особенно состоятельных туристов. Предлагающие шикарное обслуживание, комплексное питание, хорошие бассейны и сауны, вместо легких летних домиков или фанерных «бараков» – коттеджи, круглогодичный и разнообразный отдых и т.д.

Особенно выделяется комплекс круглогодичного отдыха «Теплое море» в нескольких километрах от Славянки. В Хасанском районе также расположены и другие популярные базы – «Сидими» в с. Безверхово, в районе села Андреевка – «Paradise», «Бухта Троица», «Лепота», «Лагуна», усадьба «Фиолент».

У туристов из других регионов Дальнего Востока пользуется вниманием база «Dream Bay» в районе бухты Малая Окуневая под Находкой и «Лукоморье» на берегу залива Восток, «Серебряный берег» на Триозерье.

Популярны базы «Маяк» на берегу бухты Якорной – между Емаром и б. Муравьиной, «Рублино» на Шаморе, «Русский Ренессанс» и «Novik Country Club» на острове Русском.

Впрочем, туристы, отдыхающие на приморских базах отдыха не первый год, уже имеют свои устоявшиеся представления, где им хорошо, а где плохо, куда стоит определиться, а куда – ни одной ногой. Они заранее и даже с какой-то экономией бронируют домики и места, и не переживают за то, что отдых может быть испорчен. Другие едут на основе рекомендаций знакомых. Кстати, наиболее любимые базы могут и не быть в свежих объявлениях со своими предложениями, поскольку все места могут быть расписаны и заняты заранее, и с желающими на счастливый случай в запасе.

Возможны варианты

Дороговизна пребывания на базах отдыха края заставляет искать другие возможные варианты. И они действительно есть. Например, некоторые собственники баз отдыха в последнее время привлекают инвесторов, которым предлагается построить летние домики на осваиваемых территориях на правах субаренды. Построив домик, им можно пользоваться в удобное для себя и семьи время, а когда он не нужен, сдавать через агента базы другим желающим. Домик ценой примерно в 300 тыс. рублей может окупиться всего за 2-2,5 года.

Другой вариант – это туризм с медицинскими целями, когда хочется не только просто отдохнуть, но и подлечиться. Сделать это позволяют дома отдыха или же санатории, которых в настоящее время в Приморье более двух десятков. Кстати, по комфорту проживания и обслуживанию они, по оценкам туроператоров, не уступают базам отдыха, хотя отстают в аттракционах. Но эти учреждения расположены в довольно живописных местах, а многие - недалеко от моря или каких-то водоемов, что компенсирует недостаток каких-либо развлечений.

К сожалению, цены проживания в вариантах с санаториями зачастую не уступают пребыванию на базах отдыха. Естественно, в июле-августе расценки намного дороже. Например, в «Изумрудном» или «Жемчижине» в пос. Горные Ключи суточное пребывание человека в зависимости от разных условий, в том числе сезона, стоит от 1 800 до 9 800 рублей.

Для гостей края, приезжающих в Приморье и Владивосток отдохнуть на месяц-другой на своей машине, вероятно, неплохим вариантом, хорошо экономящим их средства, может быть аренда квартиры в городе или ином населенном пункте вблизи облюбованных мест отдыха. Кстати, машина позволяет при желании легко их менять.

На фото: Базы отдыха на любой кошелек оккупировали все лучшие места приморского побережья.

Фото Елены АБАШЕВОЙ