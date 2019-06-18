Приморье ставит на зеро

Интегрированный развлекательный курорт начинает наполнять местный бюджет

В прошлом году путем объединения интегрированного развлекательного курорта (ИРК) «Приморье» и гостинично-развлекательного комплекса «Тёплое море» в Приморье был сформирован одноименный туристский кластер. Он включен в проект федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации на 2019-2025 годы», что позволит обеспечить софинансирование из средств федерального бюджета в объеме 3,1 млрд рублей на строительство инженерной и транспортной инфраструктуры.

Развитие ИРК является ключевым элементом государственной программы «Развитие туризма в Приморском крае» на 2013-2021 гг. «Приморье» является крупнейшим туристским проектом на Дальнем Востоке России и обещает стать одним из главных мест притяжения туристов регионов «Восточного кольца России».

На данный момент компании-инвесторы вложили в ИРК «Приморье» более 16 млрд рублей. В то же время, по заключенным соглашениям сумма инвестиций составляет более 78 млрд рублей. Дополнительно на рассмотрении находятся несколько сделок примерно на 40 млрд рублей. В сумме - почти $2,3 млрд.

В отличие от 90-х, сегодня игорные заведения ведут бизнес только «в белую»: соблюдают все требования закона, платят налоги, участвуют в социальной жизни территорий, где расположены, следят за безопасностью клиентов, заботятся о своей репутации. Казино перестали быть местом, где просто играют, и превратились в полноценные развлекательные заведения.

Так, первый объект интегрированного курорта «Приморье» - гостинично-развлекательный комплекс Tigre de Cristal Hotel & Resort («Джи1 Интертейнмент») - в этом году вновь номинирован на международную туристскую премию World Travel Awards (WTA) в категории «Ведущий российский курорт». Впервые Tigre de Cristal был номинирован на премию WTA в 2017 году, благодаря чему о гостинично-развлекательном комплексе и о туристических возможностях Приморского края узнали еще больше людей по всему миру. Вторая номинация в 2018-ом году принесла комплексу победу в номинации «Ведущий российский курорт 2018», за которую также сражались Swissotel Resort (Сочи, Камелия); Radisson Resort (Завидово); Radisson Blu Paradise Resort & Spa (Сочи); Kempinski Grand Hotel (Геленджик); Radisson Blu Resort & Congress Centre (Сочи); Radisson Blu Paradise Resort & Spa (Сочи).

Как сегодня устроен азартный бизнес

Так называемый «холд», или доход казино, составляет порядка 20% от денег, которые использует в игре гость. Иными словами, такую долю от ставок казино с математической точки зрения может оставить у себя после того, как гость проведет определенное время за игрой.

«Конечно же, речь не идет о каждом конкретном госте, это статистически усредненные величины, которые актуальны для большого временного периода. Но в среднем можно сказать, что если 100 человек в течение 10 часов играли каждый на 10 тыс. рублей, то по итогам периода из находившегося в игре 1 млн рублей у казино могут остаться 200 тысяч. Остальные деньги вернутся в качестве выигрыша игрокам. Кому-то в большей, кому-то в меньшей степени, кто-то останется в проигрыше. Этот принцип срабатывает на большом промежутке времени. Бывают сильно убыточные месяцы, бывают очень прибыльные, но в среднем по году холд составляет порядка 20%», - говорит директор по развитию игорной зоны «Красная Поляна» Дмитрий АНФИНОГЕНОВ.

В случае с игровыми автоматами по закону возврат должен быть не меньше 90% от средств, внесенных игроками. Однако казино может увеличивать его по собственной инициативе, что обычно и происходит. В большинстве казино возврат составляет 95%.

Но это не все возможности выигрышей в казино. Помимо основных выигрышей на автоматах, у каждого гостя есть возможность выиграть джекпот, а также деньги или машину в супериграх. Казино заинтересовано в большем количестве игр и, как следствие, большем обороте, из этого складывается его доход. Поэтому, как ни парадоксально может показаться на первый взгляд, оно стремится отдавать по максимуму, чтобы в итоге увеличить доход за счет новых ставок.

Из холда от игр оплачивается вся деятельность казино: налоги, фонд оплаты труда, безопасность, текущие расходы, маркетинговые программы, бесплатные для гостей, концерты звезд, комплименты посетителям, расходы по программам лояльности и т. д. За вычетом всего этого, итоговая прибыль составляет порядка 5% от холда, или 1% от общего объема средств, вложенных посетителями в игру. И уже с этих сумм игорные заведения инвестируют в программы своего развития, расширение бизнеса.

Чтобы привлечь гостей, казино оплачивают проезд и проживание, при условии, что гость внесет определенный депозит и проведет определенное время за игрой. Например, один из вариантов премиум-обслуживания: организация VIP-тура с перелетом на частном самолете, проживанием в шикарном отеле и питанием в лучших ресторанах.

Казань не взяли

Одним из российских инвесторов ИРКЗ «Приморье» должно было стать ООО «Роял тайм групп», однако в начале этого года компания из Казани подала в Арбитражный суд Татарстана заявление о собственном банкротстве, заявив, что не может погасить долги на сумму 1,5 млрд рублей. В феврале суд признал ООО банкротом. Временный управляющий компании Иван КОНДРАТЬЕВ уже обратился в арбитражный суд Москвы с иском к министерству финансов РФ и департаменту инвестиций Краснодарского края о взыскании убытков на 1,3 млрд рублей и упущенной выгоды на 718 млн рублей.

«Роял тайм групп» была основана в 2008 году, игорный бизнес - основное направление ее деятельности. Компания являлась инвестором и девелопером проекта развития игорной зоны «Азов-сити» в Краснодарском крае (ликвидирована в конце 2018 года в связи с созданием игорных зон в Сочи и в Крыму), куда вложила 3,4 млрд рублей. Также холдинг строит объекты игорной зоны «Янтарная» в Калининградской области. Компания владеет оператором игорного бизнеса - ООО «Роял тайм». Единственным владельцем «Роял тайм групп» является кипрский офшор Gucen Enterpricen LTD.

Проекты «Роял тайм групп» финансировались Татфондбанком, у которого в апреле 2017 года была отозвана лицензия, и аффилированными с ним организациями.

Входящее в группу ООО «Роял тайм Приморье» (зарегистрировано специально под проект в Приморье) планировало построить казино и гостиничный центр в ИРКЗ «Приморье», вложив более $215 млн. В сентябре прошлого года суд по иску АО «Корпорация развития Приморского края» (КРПК) взыскало с «Роял тайм Приморье» 677 млн рублей из-за невыполнения обязательств по инвестиционному договору. Сам договор, заключенный в 2015 году, был расторгнут в июне прошлого года в связи с неисполнением его условий.

Азиатская ставка

В прошлом году география инвесторов ИРК «Приморье» расширилась за счет японской компании Simple Create Co. Ltd., выступившей cоинвестором одного из крупнейших объектов курорта - гостиничного комплекса с казино «Imperial».

Проект, ранее называвшийся Selena, реализует российское ООО «Даймонд Форчун», имеющее в аренде несколько участков интегрированного курорта. По соглашениям с администрацией Приморья, компания сегодня ведет строительство на двух участках, возводя гостиницу с казино, SPA-центром и ночным клубом.

Первая фаза комплекса «Империал» включает отель с четырьмя категориями номеров и казино площадью около 9 тыс. кв. м с 50 игровыми столами и 300 игровыми автоматами. На первом этапе комплекс создаст почти 800 рабочих мест.

Запланированный срок открытия комплекса - осень 2020 года. Инвестиции в первую фазу составят $70 млн.

Вторая фаза проекта предполагает строительство еще одной гостиницы на 300 номеров, с инвестициями около $200 млн.

«Мы скорректировали проект гостинично-развлекательного комплекса, сделали его еще более современным с учетом растущих потребностей российских и иностранных туристов. В связи с тем, что правительство России предоставляет облегченный визовый режим нашим ближайшим соседям - жителям Китая, Кореи, Японии и Гонконга, мы намерены принимать около 340 тыс. гостей в год», - пояснил председатель совета директоров ООО «Даймонд Форчун» Сергей СИДОРОВ.

Председатель совета директоров Simple Create Co. Ltd. Кояма НОБУКАДЗУ подчеркнул, что решение инвестировать в курорт «Приморье» было принято из-за уверенности в успехе проекта.

«Я не видел ни одного казино в мире, которое так красиво выходит на побережье, как в Приморье. В пределах двух часов полета отсюда проживает очень много наших потенциальных клиентов из Китая, Японии, Республики Корея, Тайваня, и это - залог большого количества гостей», - отметил Кояма Нобукадзу.

Simple Create в Японии занимается широким кругом проектов - от недвижимости до торговли нефтепродуктами. Опыт инвестирования в российские проекты у бизнесменов уже есть, совместно с российскими партнерами они открыли медицинский центр в Хабаровске.

Наконец-то увидели свой интерес в проекте южнокорейские бизнесмены. Намерение участвовать в развитии ИРКЗ «Приморье» уже выразили два инвестора из Южной Кореи. Так, компания K International Inc. намерена построить на территории курорта новый игорно-развлекательный комплекс с объемом вложений $300 млн. В рамках проекта в игорной зоне появятся казино, торговый центр, зона Duty-free, а также развлекательные объекты, среди которых - зона виртуальной реальности, парковая зона, сцена для проведения концертов и другие объекты для семейного и молодежного отдыха. Также, по словам представителя южнокорейского инвестора, к участию в проекте будут привлекаться франшизы известных ресторанов. «Для нас важно, чтобы в интегрированный курорт «Приморье», и на наш объект в частности, смогли приезжать отдохнуть всей семьей», - отметил вице-президент K International Inc ЛИ Донг Тэк.

Компания Dongnam Industry Co., Ltd планирует создать рядом с игорной зоной гольф-поле с объемом инвестиций более $30 млн. Для реализации проекта требуется не менее 80 гектаров земли.

Курорт «Приморье» в будущем способен привлекать большое количество туристов благодаря транспортной доступности и растущему интересу к региону со стороны жителей стран АТР. Для нашего проекта основная целевая аудитория - это иностранные игроки из Кореи и Японии, где гольф является очень популярным видом спорта и развлечением», - отметил председатель совета директором КИМ Ин-Тае.

Досье "Золотого Рога": Российским партнером компании Dongnam выступает компания Vladivostok Country Club. Инвестор рассчитывает реализовать проект в течение года с момента получения земельного участка в аренду - первый этап включит в себя создание 9 лунок, строительство клубного домика и сопутствующих объектов инфраструктуры. Следующим этапом планируется строительство гостиницы категории «4 звезды» на 100 номеров и еще 9 лунок для гольфа.

Фото Натальи КОМИССАРОВОЙ