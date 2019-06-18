Со всем необходимым

Проект суперверфи «Звезда» дал импульс масштабному обновлению инфраструктуры Большого Камня

В последние годы в города Приморья вернулась порядком забытая практика комплексного освоения территорий под жилую застройку. Один из подобных проектов реализуется в Большом Камне, где создана одноименная территория опережающего развития. Создание крупнейшей в стране судоверфи «Звезда» потребовало не только строительства новых микрорайонов, но и проведения кардинальной модернизации объектов инженерной и коммунальной инфраструктуры. Кроме того, для жителей Большого Камня и тех, кто приедет работать на «Звезду» в ближайшие годы, построят новые образовательные и медицинские учреждения.

По информации ССК «Звезда», сейчас на верфи уже трудятся около 2 тыс. человек, из них 89% - жители Дальнего Востока. К 2024 году количество работников «Звезды» увеличится до 7 тысяч, а с учетом членов семей население Большого Камня увеличится еще больше. Именно поэтому основной упор сделан на жилищное строительство и развитие социальной инфраструктуры города.

Жилье: дома строятся вместе с сетями

До 2023 года в Большом Камне планируется построить около 5 тысяч квартир, полностью обеспечив потребности работников в жилье. Первые два дома в микрорайоне «Пятый» уже введены в эксплуатацию и заселены в 2018 году. Окончание строительства еще четырех домов на 308 квартир запланировано на середину 2019 года. Возводятся дома и в «Шестом» микрорайоне, где в перспективе появится около 20 домов на 1,1 тысячи квартир. К 2020 году планируется построить 600 квартир в микрорайоне «Садовый», еще 944 квартиры появятся в «Нагорном» микрорайоне к 2021 году. Утверждается концепция микрорайонов «Солнечный» и «Зеленый».

Естественно, что столь масштабное жилищное строительство потребовало серьезной модернизации уже существующих и создания новых объектов коммунального хозяйства. В соответствии с заявкой «Корпорации развития Дальнего Востока», к сетям водоснабжения и водоотведения подключаются строящиеся микрорайоны «Шестой», «Парковый», «Садовый». В 2018 году КГУП «Примводоканал» закончены работы по укладке сетей для микрорайона «Шестой», где возводятся 16 многоквартирных жилых домов первой очереди, и планируется строительство еще девяти. Всего построено около 600м сетей, канализационная насосная станция.

В микрорайоне «Парковый» на 15 домов строительно-монтажные работы в части водоснабжения и водоотведения также выполнены. Здесь проложено 160 м сетей водоснабжения диаметром 135 мм и 504 м сетей водоотведения диаметрами от 140 до 426 мм, возведена канализационная насосная станция. А в апреле 2019 года строители приступили к строительству сетей и двух КНС для микрорайона «Садовый» на 20 домов.

В рамках возведения инфраструктуры для ТОР «Большой Камень» филиал «Приморские электрические сети» АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» в 2018 году завершил строительно-монтажные работы на подстанции 110 кВ «Садовая», а в январе 2019 года – комплексное опробование подстанции. Это финальный этап наладки оборудования, после которого энергообъект будет готов к подключению потребителей. Подстанция «Садовая» была построена для обеспечения электроэнергией новых жилых микрорайонов «Шестой», «Парковый», «Садовый», «Пятый» и «Нагорный», а также объектов водо- и теплоснабжения. Установленная мощность новой подстанции составляет 80 МВА.

Для нового микрорайона «Садовый» также строится газомазутная модульная котельная, которая сможет увеличивать мощность в зависимости от нагрузок. Обновят оборудование и на построенной еще в советское время фильтровальной станции, которая сегодня очищает около 15 тысяч «кубов» воды в сутки: с учетом реализации всех планов по развитию ТОР, через несколько лет потребление вырастет до 35 тыс. кубометров. Полностью планируется заменить водоочистные сооружения в микрорайоне Южная Лифляндия, которые уже сегодня с трудом справляются с нагрузкой. Кроме того, КРДВ занимается проведением внутриквартальных сетей, а также ливневой канализации в новых микрорайонах Большого Камня. А в целом, только на разработку схемы отсутствующей в Большом Камне ливневой канализации планируется направить до 120 млн рублей из федерального бюджета.

Проведенные мероприятия в сфере ЖКХ позволят не только подключить к сетям новые микрорайоны Большого Камня, но и повысить надежность электро-, тепло- и водоснабжения территории, что является одной из задач государственной программы «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края» на 2013-2021 годы. Добавим, что повысить комфортность проживания в Большом Камне призвано строительство новых дорог в строящихся микрорайонах, а также прочная связь с другими городами Приморья. В 2020 году завершится строительство второго участка автотрассы Владивосток–Находка–Порт Восточный от Артема до Царевки - длиной 25 км, который значительно сократит время в пути до новой столицы российского судостроения.

Досье "Золотого Рога": ТОР «Большой Камень» создана в соответствии с постановлением правительства РФ от 28 января 2016 года №43 на территории городского округа Большой Камень Приморского края. Общий объем инвестиций превышает 214 млрд рублей. В результате полной реализации 18 проектов появится 13,4 тысячи новых рабочих мест. По состоянию на март 2019 года, резиденты ТОР уже инвестировали в проекты более 36,4 млрд рублей и создали почти 3 тысячи рабочих мест.

Властям города поручено ускориться

Если строительство жилья и модернизация коммунальной инфраструктуры в Большом Камне в целом укладываются в имеющиеся графики, то сроки строительства ряда объектов социальной инфраструктуры оказались сорваны. В конце мая ситуация стала предметом непростого разговора на совещании под председательством главы Минвостокразвития РФ Александра КОЗЛОВА и губернатора Приморья Олега КОЖЕМЯКО. Глава региона раскритиковал работу администрации Большого Камня и лично главы города Александра АНДРЮХИНА по реализации Комплексного плана социального развития центров экономического роста, поручив исправить ситуацию в кратчайшие сроки.

Планом развития, который на 99% финансируется за счет федеральных средств, предусматривается строительство в Большом Камне детской поликлиники, школы на 600 мест, центра культурного развития и установка фельдшерско-акушерского пункта. Зимой 2019 года в городе начали строить новую детскую поликлинику мощностью до 400 посещений в смену. Стоимость строительства объекта составит 569 млн рублей. Закончить работы, согласно графику, должны в декабре 2020 года.

Однако по другим объектам ситуация не столь радужна. Так, уже сейчас есть существенное отставание по строительству школы на улице академика Курчатова – госэкспертиза вывила несоответствия в проектной документации, и в настоящее время документы находятся на повторной экспертизе. Затягивание сроков допущено и при строительстве центра культурного развития на месте аварийного здания дома культуры – до сегодняшнего дня не подготовлены документы на снос объекта.

По мнению Олега Кожемяко, данная ситуация – это недоработка муниципалитета и лично главы города.

«Использование федеральных денег требует тщательной подготовки, консультации с нашими специалистами, грамотного написания технического задания. В предыдущей экспертизе вами не были указаны НДС, не представлены прайс-листы, отсутствовала сметная стоимость, из-за чего невозможно было определить максимальную цену контракта. Проектные организации не представили сводный сметный расчет с текущим уровнем цен. Все это - организационная работа», – подчеркнул губернатор Приморья.

На фото: Большая стройка в действии.

Фото Юрия НУРМУХАМЕТОВА