www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 64.32 р. 100 JPY: 59.23 р.
EUR: 72.11 р. 10 CNY: 92.88 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Экономика
Распечатать

Михаил Долбенко: "Защита информации - одна из важнейших задач бизнеса"

18 Июня 2019, 14:00 | Приморье

«МАСКОМ Восток» предлагает полный комплекс услуг в области защиты информации

 

В условиях цифровой трансформации бизнесу приходится уделять повышенное внимание развитию информационных технологий и управлению рисками информационной безопасности. Не секрет, что количество кибератак на организации и частных пользователей растет с каждым годом. Наиболее уязвимыми отраслями являются финансовая и телеком-сфера, а также органы власти государственного управления. В связи с этим компании вынуждены постоянно совершенствовать технологии для отражения киберугроз.

Холдинг «МАСКОМ Восток» предлагает полный комплекс услуг в области защиты информации – аудит и оценку уязвимости информационных систем, проектирование, внедрение и техническое сопровождение информационных систем, как для защиты государственной, так и коммерческой тайны.

О том, что компания может предложить рынку, газете «Золотой Рог» рассказал директор по стратегическому развитию ООО «МАСКОМ Восток» Михаил ДОЛБЕНКО.

-  Михаил Сергеевич, какие тренды ждут нас в сфере информационной безопасности в этом году?

- Особое внимание в этом году будет уделяться защите критической информационной инфраструктуры (КИИ). Закон №187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры РФ» вступил в силу 1 января 2018 года, но до сих пор вызывает ряд сложностей у предприятий, попадающих под его действие, а последствия его невыполнения очень серьезны. Вывод из строя объектов КИИ может обернуться серьезными проблемами - подобная атака способна парализовать деятельность предприятия, населенного пункта или целого района, и даже привести к гибели людей. И закон нацелен на то, что субъекты КИИ примут реальные меры по защите информационной инфраструктуры. Поэтому внимание и регуляторов, и исполнителей, безусловно, будет приковано к этой сфере.

- Сегодня все чаще говорится о цифровой трансформации различных отраслей бизнеса и экономики. Как цифровизация скажется на уровне киберпреступности?

- С развитием цифровых сервисов в бизнесе, конечно, у киберпреступников появилось больше поводов и точек приложения для компьютерных атак. И если раньше необходимость защищать информационную систему компании воспринималась как дополнительная нагрузка, то сейчас это первоочередная задача и инструмент, который обеспечивает устойчивость бизнеса.

- Каким образом чаще всего происходят кибератаки и утечки информации?

- Виды и форматы кибератак меняются. Раньше атаки проводились преимущественно извне, и для защиты информационной системы достаточно было стандартных средств: антивирус, бранд-
мауэр и других. Сегодня же, по оценкам специалистов, каждая третья попытка вторжения в инфраструктуру компании планируется с помощью социальной инженерии. Атаки через третьих лиц – актуальная тенденция, часто встречающаяся в крупных компаниях. Атаковать такие предприятия напрямую сложно и дорого, поэтому киберпреступники нацеливаются на партнеров, например, поставщиков оборудования или расходных материалов. Зачастую это небольшие компании, не имеющие собственной службы безопасности. Злоумышленники получают доступ к их информационным системам и рассылают зараженные письма от имени компании-
подрядчика. А сотрудник организации, получив письмо от контрагента, с которым давно работает, конечно, откроет его безо всяких подозрений.

Помимо хакерских атак, информация может «утекать» и через каналы побочного электромагнитного излучения (ПЭМИ). В любой компьютер, ноутбук, принтер, сканер, а также вспомогательную технику, можно внедрить устройство, которое будет перехватывать и пересылать информацию. Поэтому если вы дорожите секретами компании и не хотите делиться ими с конкурентами, стоит внимательнее отнестись к защите информации на предприятии.

- Как выстроить надежную, работающую систему защиты информации на предприятии?

- Начинать необходимо с оценки уязвимости инфраструктуры, специальной проверки техники на предмет внедрения устройств для перехвата информации и специального исследования по выявлению возможной утечки сведений по каналам ПЭМИ. По итогам аудита готовится проект, и внедряется система защиты информации с учетом специ-
фики данных, потеря которых наиболее критична в зависимости от рода деятельности предприятия (научно-технической, технологической, производственной, финансовой, экономической и др.).

-  Какие услуги предлагает «МАСКОМ Восток» в области информационной безопасности?

- Мы предлагаем полный комплекс услуг в области защиты информации – аудит и оценку уязвимости информационных систем, проектирование, внедрение и техническое сопровождение информационных систем, как для защиты государственной, так и коммерческой тайны. «МАСКОМ-Приморье» (региональная компания Холдинга «МАСКОМ Восток») обладает единственной во Владивостоке аккредитованной лабораторией по проведению специальной проверки и специального исследования. Также мы являемся авторизированным партнером ряда разработчиков и производителей программного обеспечения и оборудования, что позволяет нам реализовывать оптимальные комплексные решения. Мы работаем здесь, на Дальнем Востоке, и всегда готовы прийти на помощь нашим клиентам и гарантировать кратчайшие сроки исполнения и высокое качество.

Сергей КУЗЬМИН. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

Автор:
Теги: безопасность  МАСКОМ Восток  информация 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Электронное периодическое издание «Золотой Рог – пресса» («Zrpress»).

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru