Внимание к каждому проекту

«Приморские электрические сети» создают инфраструктуру для социально-экономического развития края

В последние два года в Приморье наблюдается настоящий бум заявок на технологическое присоединение к сетям электроснабжения. Услуга становится более востребованной как юридическими, так и физическими лицами. Как отмечают в филиале «Приморские электрические сети» АО «ДРСК», активизация работы по техприсоединению способствует модернизации и повышению надежности сетевой инфраструктуры Приморья.

В 2018 году в приморский филиал «Дальневосточной распределительной сетевой компании» поступило более 5 тысяч заявок на техприсоединение, что на 20% больше, чем в предыдущий период. На их реализацию была направлена основная часть затрат филиала – более 1 млрд рублей, а количество построенных в 2018 году энергообъектов сопоставимо с сетевой инфраструктурой небольшого муниципалитета.





Новые проекты – новые сети

Динамика первых месяцев 2019 года показывает спрос на техприсоединение, аналогичный прошлогоднему. Рост, в основном, идет за счет активизации заявителей льготной категории (до 150 кВт) – садовых товариществ, а также владельцев «дальневосточных гектаров». Как следствие, значительно возросло количество заявок на подключение участков, удаленных от сетевых объектов компании. В таких случаях требуется новое строительство протяженных линий, часто – через территории без всякой инфраструктуры. Это повышает удельную стоимость одного присоединения, а фактические затраты сетевой компании на технологическое присоединение значительно превышают плату за данную услугу.

Кроме того, уже подключенные заявители не всегда обеспечивают заявленный уровень потребления электроэнергии. С гражданами и юрлицами ведется претензионная работа, благодаря чему за прошлый год удалось снизить количество «необеспеченных» заявок на 17%.

- Рост числа заявок влечет за собой и увеличение количества проблемных вопросов, решением которых мы занимаемся в настоящее время. Это урегулирование взаимодействия с муниципалитетами и надзорными органами в части получения разрешений и согласований при строительстве энергообъектов для владельцев «ДВ-гектаров», - комментирует директор филиала АО «ДРСК» «Приморские электрические сети» Сергей ЧУТЕНКО.

Добавим, что разница между затратами филиала на льготное технологическое присоединение и оплатой заявителя компенсируются в тарифе на передачу электроэнергии как выпадающие доходы. В начале нового года филиал формирует пакет документов, в котором отражены все фактические затраты на работы по технологическому присоединению льготной категории за прошедший год. Документы изучаются специалистами департамента по тарифам, после чего принимается решение о фактическом включении выпадающих доходов в будущих периодах тарифного регулирования.

В 2018 году приморский филиал АО «ДРСК» построил 186,7 км линий электропередачи напряжением 0,4-110 кВ, установил 100 трансформаторных подстанций, ввел в работу пять новых подстанций 35-110 кВ. Всего «Приморские электрические сети» в 2018 году выполнили почти 3,5 тысячи подключений, что на 13% больше уровня предыдущего года. Отметим, что срок подключения льготных категорий заявителей к сетям составляет четыре месяца, условия и сроки подключения остальных потребителей определяются договорами.

В компании подчеркивают, что приморский филиал АО «ДРСК» содействует скорейшему началу новых инвестпроектов через обеспечение заявителей необходимой сетевой инфраструктурой в максимально короткие сроки. Отметим, что физические и юридические лица могут подать заявку на техприсоединение своих объектов через специальную форму в разделе «Личный кабинет» на официальном сайте АО «ДРСК» lk.drsk.ru. В прошлом году таким образом была подана 831 заявка. В электронной заявке требуется заполнить необходимые сведения, а также загрузить соответствующие копии документов. Подача заявки посредством «Личного кабинета» позволяет в режиме реального времени отслеживать все этапы ее исполнения и взаимодействовать с АО «ДРСК» через специальные сервисы обмена информацией и документацией. Получать и подписывать документы на технологическое присоединение возможно электронной цифровой подписью, без посещения офиса компании.

Опережающее развитие

Проводя солидный объем работ, связанных с техприсоединением небольших потребителей, АО «ДРСК» продолжает строить сетевую инфраструктуру для крупных предприятий, новых жилых микрорайонов и территорий опережающего развития в Приморье. В 2018 году филиал АО «ДРСК» завершил крупные энергопроекты на сумму 2,5 млрд рублей, выполненные по соглашению с «Корпорацией развития Дальнего Востока». Итог – обеспечение сетевой инфраструктурой объектов резидентов ТОР «Михайловский» и «Большой Камень». Кстати, несмотря на объемы и значимость строительства, юридических преференций для проектов ДРСК не было: согласования и оформления получали «на общих основаниях».

Инвестпрограммой 2019 года намечено разукрупнение сети 35 кВ Надеждинского района, призванное обеспечить дополнительное резервирование в случае аварийных ситуаций, а также повысить надежность существующей сети на территории, где активно идет индивидуальное жилищное строительство, развивается малый и средний бизнес. Продолжается строительство сетей 0,4кВ к участкам для многодетных семей в пригороде Владивостока, а первые заявители из данной категории уже подключены.

Для целого ряда крупных краевых проектов Приморские электрические сети ведут проектирование и строительство электросетевой инфраструктуры – для новых объектов в интегрированной развлекательной зоне «Приморье», строящегося во Владивостоке жилого микрорайона «Зеленый угол», завода по переработке минтая в составе рыболовецкого колхоза «Новый мир» в Большом Камне. Запланировано дальнейшее развитие сетевой инфраструктуры ТОРа «Михайловский», резидентам которого вскоре понадобится дополнительная мощность.

Досье "Золотого Рога": Технологическое присоединение - комплексная услуга, оказываемая сетевыми организациями юридическим и физическим лицам в целях создания возможности для потребления (выдачи) электрической мощности и предусматривающая фактическое присоединение энергетических установок (энергопринимающих устройств) заявителей к объектам сетевого хозяйства. Техприсоединение необходимо юридическим и физическим лицам, желающим получить возможность электроснабжения вновь построенных объектов, а также потребителям, нуждающимся в увеличении потребляемой мощности на объектах, уже подключенных к электрической сети. Процедура технологического присоединения состоит из нескольких этапов: подача заявки и заключение договора с выдачей технических условий, выполнение мероприятий по техническим условиям сетевой компанией и заявителем, подготовка и выдача актов технологического присоединения.

На фото: Активизация работы по техприсоединению способствует модернизации и повышению надежности сетевой инфраструктуры Приморья.

Фото филиала «Приморские электрические сети» АО «ДРСК».