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От производственных успехов - к спортивным
Спортсмены Находкинского нефтетерминала приняли участие в корпоративных соревнованиях ПАО НК «Роснефть» в Хабаровске
Сотрудники ООО «РН – Морской терминал Находка» продолжают активно участвовать в творческих и спортивных состязаниях под эгидой головной компании. В начале июня в Хабаровске состоялся зональный этап 15-й Летней Спартакиады «Роснефти», где представители Находкинского нефтетерминала защищали честь предприятия сразу в нескольких видах спорта.
Крупнейшая нефтяная компания России уже много лет ведет масштабную работу по развитию спорта и пропаганде здорового образа жизни. В регионах своей деятельности «Роснефть» участвует в строительстве стадионов и спортивных сооружений, поддерживает детский спорт и спортивные команды. А для работников дочерних Обществ компании регулярно проводятся корпоративные соревнования - Спартакиады. Коллектив Находкинского нефтетерминала всегда в них участвует, добиваясь хороших результатов.
Так, по итогам зонального этапа Летней Спартакиады ПАО «НК «Роснефть», который прошел в Хабаровске с 4 по 7 июня, волейбольная команда ООО «РН – Морской терминал Находка» заняла второе место. Один из игроков команды, Сергей АБРАМОВ, был признан лучшим защитником. Заместитель генерального директора ООО «РН – Морской терминал Находка» по экономике и финансам Дмитрий АДАМОВ стал серебряным призером турнира по бильярду.
Успешно для предприятия завершились и соревнования по силовому двоеборью. Иван ГРИБАНОВ, поднявший гирю 169 раз, стал вторым в категории участников в весе свыше 90 кг, а Денис ВАРЕНЦОВ занял четвертое место в категории до 90 кг – он поднял гирю 101 раз. Баскетбольная дружина Находкинского нефтетерминала и женская эстафетная команда стали четвертыми в своих видах.
Добавим, что ПАО «НК «Роснефть» ежегодно проводит спартакиады среди дочерних обществ Компании. Соревнования проходят как по летним, так и по зимним видам спорта. Помимо Находкинского нефтетерминала, в соревнованиях принимали участие еще семь дочерних обществ НК «Роснефть», представляющих разные регионы Сибири и Дальнего Востока. Все участники Спартакиады со стороны ООО «РН – Морской терминал Находка» - это не профессиональные спортсмены, а обычные сотрудники нефтетерминала, которые в свободное от работы время поддерживают хорошую физическую форму.
- Здоровый образ жизни, занятия физкультурой и спортом - это бесспорные приоритеты сотрудников Находкинского нефтетерминала. Профессия нефтяника требует крепкого здоровья, хорошей физической выносливости, и занятия спортом позволяют развить эти качества. Кроме того, спортивные состязания под эгидой «Роснефти» позволяют всем сотрудникам предприятия почувствовать себя сплоченной и дружной командой. Поэтому работникам Находкинского нефтетерминала созданы хорошие условия для занятий спортом: еще несколько лет назад на предприятии был сформирован оргкомитет по спорту, компанией заключены договоры на аренду спортивных площадок, осуществляются покупки необходимого инвентаря. Уверен, что новые спортивные победы наших сотрудников в рамках Спартакиад ПАО «НК «Роснефть» не заставят себя долго ждать! - комментирует генеральный директор ООО «РН – Морской терминал Находка» Александр КРАПИВИН.
На фото: Крупнейшая нефтяная компания России уже много лет ведет масштабную работу по развитию спорта и пропаганде здорового образа жизни - для работников дочерних обществ Компании регулярно проводятся корпоративные соревнования - Спартакиады.
Фото ООО «РН – Морской терминал Находка»
Артем СТРОГИН. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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