Правильная еда - по карману каждому

Чем и как питаться, чтобы сохранить и укрепить здоровье, в День здорового питания напоминает один из ведущих врачей-диетологов края

День здорового питания и отказа от излишеств в еде отмечается в России в начале июня. В первый раз мероприятие было проведено в 2011 году как альтернативный «русский ответ» американскому Дню обжорства (национальный праздник, когда можно есть все, что хочется).

Организаторы - участники российского интернет-сообщества по здоровому образу жизни - считают своей главной задачей рассказать людям о влиянии культуры питания на жизнь человека в целом. Чем и как питаться, чтобы укрепить здоровье, газете «Золотой Рог» рассказала врач-диетолог Татьяна ГАРЦМАН.

C чем едят День здорового питания

День здоровья напоминает людям о том, что ежедневное питание требует внимания и осознанности. В день здорового питания по всей России проходят семинары и бесплатные консультации, в ходе которых организаторы информируют граждан о принципах правильного питания. В мероприятиях принимают участие диетологи, психологи, хирурги, представители общественных организаций и другие эксперты. Они объясняют, что еда не должна становиться целью жизни, и проводят бесплатное взвешивание.

За 8 лет существования праздника его создатели так и не смогли организовать массовые гуляния с конкурсами. Но активная пропаганда здорового образа жизни ведется через блоги, социальные сети и форумы. При этом, виртуальные помощники консультируют людей по поводу избавления от лишнего веса и проблем на фоне ожирения. Многие заведения общественного питания в этот день включают в меню полезные блюда.

Особое внимание к празднику проявляет телевидение. В этот праздник многочисленные российские каналы показывают передачи, посвященные здоровому образу жизни.

Специалисты подчеркивают, что правильного питания необходимо придерживаться на протяжении всей жизни, к разряду диет оно не относится. Суть всех мероприятий в этот день сводится к одному: чтобы сохранить здоровье до преклонного возраста, человек должен обуздать плохие гастрономические привычки и питаться правильно.

Бедность - не повод «жировать»

По данным Института питания, 60% российских женщин и половина мужского населения старше 30 лет имеют избыточный вес. Ожирение в итоге приводит к возникновению сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета, опухолей молочной железы, предстательной железы и часто к онкологическим заболеваниям. А начинается все с халатного отношения к рациону, переедания и несбалансированного состава меню.

Всемирная Организация Здравоохранения бьет тревогу: люди по всему миру злоупотребляют крахмалосодержащими продуктами и сахарами. При этом, в рационе граждан наблюдается нехватка мяса, молока и овощей. В России дела с питанием обстоят не лучше. Жиры животного происхождения и промышленная фруктоза присутствуют с избытком, а вот белка, пищевых волокон, витаминов и минералов катастрофически не хватает. Большинство граждан утверждают, что именно низкий уровень дохода не дает им возможности правильно питаться.

Врач-диетолог, врач-гастроэнтеролог, терапевт, член Российского союза нутрициологов, диетологов и специалистов пищевой индустрии, член Ассоциации междисциплинарной медицины Татьяна Гарцман:

- В настоящее время число людей, страдающих ожирением, растет. Данная проблема вовсе не связана с низким прожиточным уровнем населения. Нужно доносить до общественности, что правильное питание стоит недорого. Каждая семья в состоянии позволить себе приобрести полезные продукты: баклажаны, помидоры, огурцы, капусту, картофель, мясо птицы, морепродукты и недорогую рыбу. Тот же картофель в мундире, при условии его правильного приготовления и употребления в умеренных количествах, снижает вес и благоприятно влияет на организм человека. Кроме того, при желании, любой человек может найти время, чтобы пройти 10 тысяч шагов ежедневно. Такой физической нагрузки вполне достаточно для поддержания формы. Лишний вес и проблемы со здоровьем, как правило, возникают из-за людской лени и нежелания стремиться к правильному образу жизни. Как итог - долгие месяцы реабилитации и даже вмешательство хирургов.

Ожирение относится к хроническим заболеваниям и характеризуется избыточным накоплением жировой ткани. Известно, что женщины подвержены ожирению больше, чем мужчины. Последствия болезни могут быть самыми серьезными: у страдающих ожирением людей на фоне повышения в крови уровня холестерина развивается атеросклероз. В большинстве случаев он провоцирует развитие инфаркта и гипертонии. Еще одна проблема, связанная с ожирением - снижение объема жизненной емкости легких и сбои в работе желудочно-кишечного тракта.

От правильного питания зависит не только само здоровье человека, но и его внешний вид: волосы, фигура и даже запах тела. Люди часто не придают значения тому, что еда призвана укреплять организм и поддерживать жизненные силы. Многие «заедают» свои проблемы в жизни, чревоугодничают по праздникам, едят на ходу, что недопустимо. Дети, с позволения родителей, употребляют газированные напитки, чипсы, конфеты, фаст-фуд, майонез - все в больших количествах. Все это приводит к развитию хронических заболеваний и требует затем долгого и порой дорогого лечения.

Татьяна Гарцман продолжает:

-К сожалению, в объемы медицинской помощи, финансируемые фондом ОМС, не включен раздел диетологической помощи. Во многих цивилизованных странах помощь людям с лишним весом финансируется государством. В частности, бариатрическая хирургия (раздел хирургии, занимающийся лечением ожирения, - прим. ред.), когда человеку требуется реальная помощь по показаниям здоровья, в российское страхование не входит. Такая операция стоит недешево, поэтому, прежде чем использовать в рационе колбасные изделия, полуфабрикаты из магазина, жирное, жареное, копченое, советую каждому задуматься: не лучше ли сегодня употреблять полезные продукты, чем завтра исправлять последствия неправильного образа жизни».

Читайте и запоминайте!

Как рассказала Татьяна Гарцман, существует ряд правил, соблюдение которых обеспечит нормальную работу всех внутренних систем:

- В рационе каждого здорового человека должно быть три компонента: белки, жиры и углеводы. Белки должны быть представлены нежирным качественным мясом, птицей, молочными продуктами, (йогуртом, сыром, творогом), яйцом, бобовыми продуктами, различными орехами и рыбой. Употребление жирной и нежирной рыбы нужно чередовать. Лучше всего человеческим организмом усваивается морская рыба. И чем она меньше по размерам, тем более безопасна. Например, я бы не рекомендовала употреблять часто в пищу тунца, так как этот представитель фауны имеет свойство накапливать вредные для человеческого организма вещества. В наших приморских условиях не обязательно покупать дорогую семгу. Достаточно будет тех видов, которые есть на прилавках магазинов города - корюшка, камбала, навага, минтай и наш местный лосось. Очень полезны и свежие морепродукты - кальмар, креветка, мидия, морская капуста.

К углеводосодержащим продуктам относится черный хлеб, овощи и фрукты, все виды мучных изделий, сахар, картофель, а также крупы.

Полезные источники ненасыщенных жиров есть в авокадо, рыбе и белом мясе, орешках и растительных натуральных маслах первого отжима. Животные жиры - это рыба, молочные жиры, мясо. Говяжий и свиной жир в пищу лучше не использовать.

Углеводы, например, хороши на завтрак - та же каша с фруктами или с ягодами. Торт или пирожное можно съесть утром или в обед, но не каждый день, конечно. Все дело - в дозе. Я не говорю, что нельзя есть жареную картошку, но если ее есть каждый день, это прямой путь к росту веса. Если мы будем подходить к нашей пище осознанно, то можно будет есть все. Правда, не всегда.

ВАЖНО

Принципы здорового питания

- К основным принципам здорового питания относятся: умеренность и контроль над количеством калорий; правильно подобранный режим питания, который способствует быстрому усвоению полезных веществ; разнообразие в продуктах - организм должен получать все необходимые витамины и микроэлементы; и дробное питание: чтобы желудочно-кишечный тракт нормально функционировал, необходимо есть 5-6 раз в день небольшими порциями.

Курение, злоупотребление алкоголем и неправильное питание рано или поздно повлекут негативные последствия для здоровья человека, исправить которые будет совсем непросто. Чтобы не лечиться, лучше не болеть, говорят врачи. А я добавлю известное всем выражение: мы - то, что мы едим», - напомнила также Татьяна Гарцман в заключение.

На фото: Врач-диетолог Татьяна Гарцман: «Ожирение вовсе не связано с низким прожиточным уровнем населения. Нужно доносить до общественности, что правильное питание стоит недорого…».

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