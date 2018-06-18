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Гуманитарный груз из Приморья доставлен в КНДР
Как сообщило посольство России в КНДР, 11 июня на железнодорожной станции Туманган состоялась церемония передачи трех вагонов со 150 тоннами высококачественной пшеницы. Этот гуманитарный груз передан в дар КНДР от Ассоциации корейских организаций Приморского края (АКОРП), возглавляемой Валентином Петровичем ПАКОМ. Груз доставлен в целости и сохранности.
В мероприятии приняли участие Генеральный консул Российской Федерации в Чондине Юрий БОЧКАРЕВ и начальник отдела Народного комитета Расона по работе с соотечественниками АН ИЛЬ ГВАН (на фото).
Корейский представитель выразил признательность за безвозмездную помощь жителей Приморья, подчеркнув, что эта благотворительная акция является еще одним свидетельством дружбы, которую испытывают друг к другу народы России и КНДР.
– Это не единственный случай, когда российские корейцы, жители края, протягивают руку помощи народу Северной Кореи, – говорит глава АКОРП Валентин Пак. – Так, даже в трудные для нас самих 1990-е годы, мы отправляли в КНДР кукурузу и зерно.
Фото предоставлено посольством России в КНДР.
Александра КИМ.
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