Гуманитарный груз из Приморья доставлен в КНДР

Как сообщило посольство России в КНДР, 11 июня на железнодорожной станции Туманган состоялась церемония передачи трех вагонов со 150 тоннами высококачественной пшеницы. Этот гуманитарный груз передан в дар КНДР от Ассоциации корейских организаций Приморского края (АКОРП), возглавляемой Валентином Петровичем ПАКОМ. Груз доставлен в целости и сохранности.

В мероприятии приняли участие Генеральный консул Российской Федерации в Чондине Юрий БОЧКАРЕВ и начальник отдела Народного комитета Расона по работе с соотечественниками АН ИЛЬ ГВАН (на фото).

Корейский представитель выразил признательность за безвозмездную помощь жителей Приморья, подчеркнув, что эта благотворительная акция является еще одним свидетельством дружбы, которую испытывают друг к другу народы России и КНДР.

– Это не единственный случай, когда российские корейцы, жители края, протягивают руку помощи народу Северной Кореи, – говорит глава АКОРП Валентин Пак. – Так, даже в трудные для нас самих 1990-е годы, мы отправляли в КНДР кукурузу и зерно.





Фото предоставлено посольством России в КНДР.

Александра КИМ.