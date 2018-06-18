Предпринимателям Приморья расскажут о финансовых инструментах для роста бизнеса

21 июня Банк России проведет во Владивостоке обучающий семинар для представителей малого и среднего бизнеса Приморского края. Участники семинара узнают, как привлечь средства для запуска проекта, какие финансовые инструменты использовать для роста своего бизнеса и как реабилитировать заблокированный счет, сообщили газете "Золотой Рог" в пресс-службе Дальневосточного ГУ Банка России.



Эксперты Банка России, местных органов исполнительной власти, общественных организаций, а также непосредственные игроки финансового рынка расскажут о преимуществах и «подводных камнях» таких инструментов развития своего дела, как государственная поддержка, лизинг, страхование рисков. Кроме того, участники мероприятия обсудят вопросы взаимодействия представителей малого и среднего бизнеса с банками и покупки валюты на бирже.



Мероприятие состоится в рамках Недели финансовой грамотности для представителей малого и среднего бизнеса в Дальневосточном федеральном округе, которую проводит Служба по защите прав потребителей и обеспечения доступности финансовых услуг Банка России.



Семинар пройдет в большом конференц-зале Администрации Приморского края (г. Владивосток, ул. Светланская, 22) с 10:00 до 14:30. Участие в семинаре бесплатное, желающим необходимо пройти предварительную регистрацию по ссылке.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.



