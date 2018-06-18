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Жители Приморского края получат возможность принимать мультиплекс
Краевой радиотелевизионный передающий центр: бесплатное цифровое ТВ доступно каждому
Сегодня жители Приморского края могут бесплатно смотреть цифровое эфирное телевидение. Во всех населенных пунктах области доступны в отличном качестве 10 программ пакета цифровых телеканалов РТРС-1 (первый мультиплекс): «Первый канал», «Россия 1», «Матч ТВ», НТВ, «Петербург-5 канал» «Россия К», «Россия 24», «Карусель», «Общественное телевидение России», «ТВ Центр», а также три радиоканала: «Вести ФМ», «Маяк» и «Радио России», сообщили газете "Золотой Рог" в администрации Владивостока.
К концу 2018 года жители Приморского края получат возможность принимать и мультиплекс РТРС-2 («СТС», «ТНТ», «РенТВ», «Пятница», «Спас», «Домашний», «Звезда», «ТВ3», «Мир», «МузТВ»).
Цифровое эфирное телевидение – это новый этап развития телевидения во всем мире, который приходит на смену аналоговому телевещанию. Аналоговое телевидение значительно уступает цифровому в качестве картинки и звука и при этом требует большого частотного ресурса. Поэтому дальнейшее развитие «аналога» технически и экономически нецелесообразно. С 2018 года «аналог» будет постепенно вытесняться «цифрой» вплоть до полного отключения, как это уже сделано во многих странах мира. Цифровой эфирный сигнал доступен вне зависимости от удаленности и размера населенного пункта. При этом в отличие от пользователей сетей кабельных и спутниковых операторов зрители цифрового эфирного телевидения не платят абонентскую плату за телепросмотр.
Для перевода сетей телерадиовещания на цифровые технологии в России проводится федеральная целевая программа «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2018 годы». В результате этой программы прием обязательных общедоступных телеканалов без абонентской платы станет возможен во всех населенных пунктах страны.
В Приморском крае строительством и эксплуатацией цифровой эфирной телесети занимается филиал РТРС «Приморский КРТПЦ». Цифровое эфирное вещание осуществляется с включением в каналы «Россия 1», «Россия 24» и «Радио России» в составе первого мультиплекса региональных программ ГТРК «Владивосток». Это позволяет жителям края быть в курсе местных новостей.
Для приема бесплатного цифрового эфирного телевидения достаточно приобрести антенну дециметрового диапазона (коллективную или индивидуальную, наружную или комнатную – в зависимости от условий проживания). Большинство современных телевизоров поддерживают стандарт вещания DVB-T2, в котором транслируются бесплатные мультиплексы. Если телевизор старого образца, потребуется дополнительно установить специальную цифровую приставку. Приобретение пользовательского оборудования для приема цифрового эфирного сигнала – разовая процедура. Стоимость дециметровой антенны начинается от 300 рублей, цифровой приставки – от 700 рублей. Антенну, приставку и соединительный антенный кабель можно приобрести в магазинах электроники.
Специалисты центра консультационной поддержки (ЦКП) РТРС в Приморском крае готовы ответить на вопросы о цифровом телевидении, объяснить, как правильно выбрать и подключить приемное оборудование.
Адрес ЦКП: г. Владивосток, ул. Лазо, 2, тел. 8-423-260-84-41.
Единый информационный центр: 8-800-220-20-02 (звонок по России бесплатный).
По информации филиала РТРС «Приморский КРТПЦ».
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