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В Приморье завершено строительство ВОЛС Бикин-Светлогорье
«Ростелеком» завершил строительство внутризоновой волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) Светлогорье – Бикин. Общая протяженность ВОЛС составляет 21 километр. Новая линия связала приморский поселок с городом в Хабаровском крае, сообщает деловая газета "Золотой Рог" со ссылкой на пресс-службу компании.
Село Светлогорье находится на севере Приморского края. Расстояние до районного центра (пос. Лучегорск) составляет около 70 км., а расстояние до административной границы с Хабаровским краем – всего 2 км. Именно поэтому специалистами «Ростелекома» было принято решение подключить Светлогорье к оптической магистрали в Бикине – городе на территории Хабаровского края.
Из-за климатических, географических, а также транспортных особенностей региона строительство велось на протяжении 4 лет. Пропускная способность новой ВОЛС составляет 1 Гбит/с, что более чем в 500 раз превышает мощность старой медной линии. В настоящее время оформляются разрешительные документы на эксплуатацию объекта связи.
На сегодняшний день оптоволоконные линии связи остаются самой высокоскоростной средой передачи данных, легко справляются с высокими нагрузками и позволяют эффективно передавать одновременно данные (интернет), речь (телефония) и видео («Интерактивное телевидение»).
«Оптика в Светлогорье – это своеобразный подарок от «Ростелекома» жителям села. Благодаря ВОЛС более 1500 человек получат возможность доступа к высококачественным услугам связи и новым сервисам», – отметил директор Приморского филиала ОАО «Ростелеком» Руслан Тулаганов.
После ввода ВОЛС в эксплуатацию клиенты «Ростелекома» в поселке Светлогорье смогут подключить широкополосный доступ к сети Интернет с использованием скоростных безлимитных тарифов. «Оптика» позволяет пользователям работать с web-сайтами, файлами и другими «тяжелыми» документами, полноценно использовать интерактивные приложения. Кроме того оптические каналы связи дают возможность комфортно пользоваться услугой «Интерактивное ТВ», просматривать более 200 телевизионных каналов (из них свыше 30 в HD качестве) и видео по запросу в формате HD.
Досье "Золотого Рога": Приморский филиал ОАО «Ростелеком» – структурное подразделение ОАО «Ростелеком», которое действует на территории Приморского края. Филиал входит в состав макрорегионального филиала «Ростелеком - Дальний Восток», созданного в апреле 2011 года на базе ОАО «Дальсвязь» после присоединения этой компании к ОАО «Ростелеком» и объединившего 7 региональных филиалов – Амурский, Камчатский, Магаданский, Приморский, Сахалинский, Хабаровский и филиал «Сахателеком».
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