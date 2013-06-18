"Спасскцемент" оказался на распутье

Завод готов производить цемент вдвое больше, но рынок такие объемы пока не переваривает

Для ОАО «Спасскцемент» 2012-й год стал «умеренно оптимистичным», что обусловлено завершением строительства объектов саммита АТЭС. Участие в «стройках века» позволило компании сохранить рентабельность производства и выйти на уровень реализации продукции в 20,3% против 21% по цементной отрасли в среднем по России. Загрузка имеющихся в наличии мощностей в 2012 году составила 44,7%, что ниже уровня 2011 года на 0,6 процентного пункта. При этом в целом по отрасли в России использование мощностей вышло на 73,1% (данные по 48 цементным предприятиям).

Как видим, 2013 год для «Спасскцемента» должен стать во многом определяющим: найдет приморская продукция новую нишу на строительном рынке или нет.

Досье «ЗР»

ОАО «Спасскцемент» - ведущий производитель цемента в Дальневосточном федеральном округе. Совокупная мощность двух заводов, входящих в состав ОАО - Спасского и Новоспасского, - составляет 3 млн 127 тыс. тонн в год (3,7% по отношению к общероссийской мощности). Lymex Holdings Limited (Кипр) принадлежит 92,14% акций. Еще 5,53% принадлежат Morgan Stanley & CO Inc. и находятся в номинальном держании в ЗАО «Депозитарно-Клиринговая компания».

В 2012 году объем продаж «Спасскцемента» составил 1 млн 400,8 тыс. тонн цемента, на 2013 год планируется увеличить до 1 млн 413,9 тыс. тонн, что должно обеспечить рост выручки на 12,4%, до 5 млрд 714,134 млн рублей.

В текущем году одновременная работа обеих вращающихся печей завода планируется только в июне и в июле, в остальные месяцы печи будут работать поочередно с выполнением необходимых ремонтов. На 2013 год намечено к продажам 1млн 443,9 тыс. тонн готовой продукции, в том числе 1 млн 413,9 тыс. тонн цемента и всего лишь 30 тыс. тонн клинкера (промежуточный продукт при производстве цемента. - Прим. авт.). Рост по отношению к 2012 году - 1,1%, в том числе 0,9% по цементу.

Стоит отметить, что в настоящее время уже почти 99,55% всей поставки спасского цемента приходится на территории ДФО. Увеличение поставок для объектов саммита АТЭС, начавшеся в 2010 году, к 2012 году плавно пошло вниз, что означает значительный риск в деятельности «Спасскцемента», пока не начато другое строительство в регионе. Риск заключается в том, что далее Сибирского федерального округа спасский цемент не востребован.

Опасение вызывает и насыщенность рынка ДФО импортным продуктом. В компании в который раз отмечают, что заградительная политика в отношении импорта напрочь отсутствует. За 2011 год, в пик активного строительства на объектах саммита, в Приморском крае объем завоза импортного цемента составлял 4,5% от установленной мощности в целом по ОАО «Спасскцемент».

Приморский завод ожидает оживления в активизации спроса на цемент лишь с момента комплексной застройки космодрома «Восточный» в Приморье. Это планируемые ФЦП объекты инфраструктуры, социальные объекты, две крупные ГЭС (Нижне-Бурейская и Нижне-Зейская), а также строительство Гаринского горно-металлургического комбината в Амурской области.

Но это все планы, а пока «Спасскцементу» надо думать о сохранении жизнестойкости. «И это не влияние внутренних факторов деятельности, а объективность ситуации. Отсутствие нормальной загруженности имеющихся основных фондов, о чем свидетельствует показатель использования мощности: 2012 год - 44,7%, в то время как по РФ за 2011 год он составлял 73,1% - риск потери финансовой устойчивости», - отмечают в компании.

Следует также иметь в виду, что 79% цементных предприятий России работают на газе, тогда как приморский завод использует в качестве топлива уголь, цена на который растет год от года: в 2011 году на 28,3%, в 2012 году на 14,7%. Качество же поставляемого угля оставляет желать лучшего, так как лучшие образцы уходят на экспорт.

В компании отмечают, что востребованность в цементе в 45% от возможного выпуска ставит руководство перед необходимостью лишь поочередной работы двух имеющихся технологических линий Новоспасского завода, что приводит к превышению удельных расходов энергетических ресурсов.

Еще одним фактором риска следует считать показатель сезонной востребованности в цементе: по отрасли он около 60%, на Дальнем Востоке из-за климатических условий - свыше 70%.

Плюс больная тема: износ основных фондов за 2012 год по ОАО «Спасскцемент» составил 64,7% против 37,5% в целом по отрасли.

Как сообщает ZRPRESS.RU, акционеры «Спасскцемента» на годовом собрании приняли решение не выплачивать дивиденды по итогам 2012 года, а чистую прибыль в размере 588,704 млн рублей (выше запланированного показателя на 73%) оставить нераспределенной. По итогам 2011 года дивиденды не выплачивались, а чистая прибыль в размере 759,177 млн рублей оставлена нераспределенной.

По уже сложившейся традиции (если не брать в расчет 2010-й год, по итогам которого «Спасскцемент» выплатил дивиденды из расчета 14 копеек на одну акцию), большая часть прибыли «Спасскцементом» направляется на совершенствование и модернизацию производства. «За отчетный год предприятие сумело своевременно погасить имеющиеся кредиты и не допускало задержки оплаты работающим», - отмечают в компании. Насколько велики резервы – покажет время.

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Фото KFSS.ru.