В Приморском крае крабово-секретные материалы пытаются спрятать от общественности

11 июня представитель прокуратуры Приморского края, выступая в Арбитражном суде Приморского края по «крабовому делу», рассекретил материалы уголовного дела. В связи с чем попросил судью процесс закрыть для общественности и СМИ.

Видимо, представитель прокуратуры забыл, что иск подан в защиту как раз публичных интересов. Или же публичное освещение этого, по существу, «коммерческого» дела сильно, скажем так, смущает представителей надзорного органа, ведь до сих пор связь между крабовыми аукционами и интересами общества в суде не просматривалась. Зато налицо схожесть доводов и заявлений с ОАО «Преображенская база тралового флота» (ПБТФ).

Напомним, что ранее два судьи арбитражного суда уже вынесли свое решение по двум же делам, где компании ОАО «ПБТФ» и ЗАО «Восток Джапан» требовали признать аукционную документацию незаконной, а результаты торгов недействительными. Между тем Арбитражный суд Приморского края не нашел в деле нарушений федерального законодательства.

Двойное проникновение в дело

Сегодня компании, оставшиеся без куска крабового пирога в Приморье, могут надеяться только на прокуратуру края, мощный ресурс, который своим авторитетом способен «уговорить» практически любого. В данный момент только она способна добиться отмены результатов торгов. Если это произойдет, то коммерческие интересы двух проигравших компаний будут защищены и они повторно могут претендовать на участие в аукционах. Наверное, как раз о таком защитнике своих бизнес-интересов мечтает любая компания, когда идет в арбитражный суд, чтобы судиться с конкурентами.

О том, что прокуратура плотно завязана на разбирательстве крабового дела, говорит и тот факт, что через неделю после подачи заместителем прокурора Приморского края искового заявления в арбитражный суд природоохранный прокурор подал еще и протест. Тем самым надзирающий орган дважды отреагировал на итоги крабовых аукционов, хотя, если нам не изменяет память, согласно законодательству прокуратура либо идет в суд, либо выносит протест.

Двойное реагирование прокуратуры уже стало предметом еще одного судебного разбирательства. Что касается публичных интересов, то на судебном заседании 11 июня поменялся прокурорский представитель: вместо Елены БАРАБАШ участие в процессе доверили начальнику отдела по обеспечению участия прокуроров в гражданском и арбитражном процессе Нине САЙКО.

Последняя сразу внесла ходатайство о привлечении к делу Министерства сельского хозяйства РФ как публично-правового образования. По мнению прокуратуры, судебный акт может повлиять на права и обязанности вышеуказанной структуры. Ведущий дело судья ходатайство отклонил на том основании, что министерство все же следует относить к органам власти, а прошедшие торги не влияют на его права и обязанности.

Научная путаница

Однако следующее ходатайство о приобщении к делу показаний свидетелей из уголовного дела явилось неожиданным для всех находящихся в зале. Нина Сайко заявила, что прокуратура рассекретила часть материалов уголовного дела, которое находится в производстве Следственного комитета по Приморскому краю. Она же и озвучила основные моменты рассекреченных материалов. Это протоколы допросов представителей ТИНРО-Центра, которые усомнились в проведении научных исследований на судне РКМРТ «Акваресурс». То есть, попахивает ложными показаниями, а может быть, и служебным подлогом. Ведь в материалах, к примеру, фигурируют научные отчеты, подписанные должностными лицами, в которых изложены обстоятельства научных исследований, проводимых на указанном судне. Так, в деле есть информационный отчет, подписанный сотрудниками ТИНРО-Центра, о проведении научно-исследовательских работ и мониторинга краба-стригуна опилио, камчатского краба, синего краба и волосатого краба в подзоне Приморья Японского моря на РКМРТ «Акваресурс» (ООО «Акваресурс-ДВ»). Отчет подписан сотрудниками ТИНРО-Центра еще в 2008 году и направлен в виде отчетности за научные квоты в Росрыболовство.

Отметим, что подобные отчеты предоставляются еще во ВНИРО, оттуда они идут на экспертизу в Минприроду, и вся собранная в порядке исследований информация ложится в основу определения рационального использования водных биологических ресурсов. Получается, что протоколы допросов опровергают этот важнейший документ. Правда, не совсем понятно, сколько протоколов допросов есть в уголовном деле и не вырваны ли они из контекста уголовного расследования.

Однако в этом судебном заседании решение по ходатайству не принято. Ведущий дело судья КУРИЛЕНКО перенес слушание на 27 июня. Но уже ясно: принятие решения по иску прокуратуры затягивается, причем инициатор всей этой судебной волокиты - сам истец. Рассекречивание уголовного дела, материалы оперативной деятельности ФСБ и ходатайство о вызове свидетелей можно рассматривать как средство психологического и эмоционального давления на всех участников процесса. Ведь арбитражный суд рассматривает дела, как правило, основываясь на исследовании представленных сторонами документов, а ему, выходит, предлагают выяснять истину, допрашивая свидетелей.

Удивительно, что материалы уголовного дела и опросы свидетелей прокуратура старается навязать арбитражу! Ведь, согласно официальной информации Следственного комитета, в настоящее время расследование уголовного дела продолжается, так как «проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы, предъявления окончательного обвинения и направления уголовного дела в суд». То есть СК подтверждает, что следователи, ведущие уголовное дело, проводят необходимые мероприятия, и логично предположить, что эти свидетели могут дать еще какие-либо показания, в том числе и противоречащие ранее сказанным.

Удалить СМИ

«Попытка привлечь в арбитражный процесс свидетелей по «уголовке», безусловно, затруднит объективное рассмотрение крабового дела, - прокомментировал на условиях анонимности «ЗР» один из экспертов, следящих за процессом. - Суду предлагается либо не брать во внимание отчет ТИНРО-Центра, находящийся в деле, либо привлекать новых свидетелей из числа сотрудников ТИНРО, чтобы выяснить, произведены научные работы или нет. Что касается служебной переписки, то опять же не совсем ясно, какая ее часть передана суду, а какая сознательно не предается огласке. Но то, что местные чиновники запрашивали вышестоящее руководство и консультировались с ним, - это обыденная практика любого органа власти, который принимает взвешенное решение.

С другой стороны, наверное, можно принимать во внимание подобные документы, но при условии, что есть понимание в рамках всего уголовного дела, а если оно не завершено, то о каком понимании можно говорить в принципе? Но в подобном резонансном деле ожидать можно всего. Возможен скрытый подтекст. Истец показывает, что на его стороне такие структуры, как Следственный комитет и ФСБ. Сам факт того, что уголовное дело рассекретили, говорит о том, что позиции силовых и надзирающих ведомств консолидированы и согласованы. И сегодня суду это активно демонстрируется, с какой целью - нетрудно предположить».

Будут ли выступать в суде новые свидетели, станет ясно после его решения по ходатайству прокуратуры. Тем временем 13 июня Федеральный суд Ленинского района города Владивостока по ходатайству следователя Следственного комитета продлил меру пресечения Александру ИВАНКОВУ. Адмирал в отставке обвиняется следственными органами в двух эпизодах преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) и ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). И возможно, что особенности этого дела прежде прозвучат в арбитражном процессе, чем в уголовном.

Но это будет уже совсем другая история, которую мы с вами можем не увидеть и не услышать, СМИ и всех журналистов хотят выгнать из зала суда и заткнуть рот общественности. Ну что ж, видимо, не все так гладко с «непоколебимой» позицией истца, пытающегося скрыть этот нелестный факт.

Юрий МОРОЗОВ, Газета «Золотой Рог», Владивосток.