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В Приморье в "Каньон" бросят почти 1,6 миллиарда

18 Июня 2013, 12:25 | Приморье

ООО «Каньон» выиграло аукцион на право заключения госконтракта на реконструкцию участка федеральной трассы «Уссури» начальной стоимостью более 1,555 млрд рублей, проведенный «Межрегиональной дирекцией по дорожному строительству в Дальневосточном регионе России Федерального дорожного агентства» (ФКУ ДСД «Дальний Восток» Росавтодора).

Как сообщается на сайте госзакупок, в торгах участвовали три компании. ОАО «Бамстроймеханизация» предложило услуги за 1,547 млрд рублей, остановилось на первом шаге. На втором шаге спорили ООО «Каньон» и ООО «Многоотраслевое инженерное предприятие Дальнего Востока», снизившие цену до 1,5 млрд рублей.

Победителем признан «Каньон», назвавший цену первым.

На подлежащем реконструкции участке автодороги А-370 (ранее М-60) Хабаровск - Владивосток планируется построить путепровод через железную дорогу. Находится он на отметке 591 км трассы в районе станции Сибирцево. Срок выполнения работ - 30 ноября 2015 года.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор: Ольга Добролюбова
Теги: торги  Росавтодор  строительство  ремонт  железная дорога  дороги владивостока  конкурсы  реконструкция 



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Комментарии

  • Псевдоним14:38, 18.06.2013#

    Москвичи, у них все . . . . .

  • Псевдоним16:17, 18.06.2013#

    Причём тут москвичи!! Каньон это владивостокская компания

  • Псевдоним18:42, 18.06.2013#

    на фига им это надо?. . . . ковырились себе потихоньку, ну и дальше не лезли бы вЭТО

  • тт23:36, 18.06.2013#

    ООО "Каньон"- известные в г. Владивостоке бракоделы, раньше специализировались на фасадах и кровлях. Большая текучесть кадров. Работы выполняют - руки поотрывать!

  • брат серёгиного брата18:15, 22.06.2013#

    да-да-да, так и есть. . .

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