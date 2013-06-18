В Приморье в "Каньон" бросят почти 1,6 миллиарда

ООО «Каньон» выиграло аукцион на право заключения госконтракта на реконструкцию участка федеральной трассы «Уссури» начальной стоимостью более 1,555 млрд рублей, проведенный «Межрегиональной дирекцией по дорожному строительству в Дальневосточном регионе России Федерального дорожного агентства» (ФКУ ДСД «Дальний Восток» Росавтодора).

Как сообщается на сайте госзакупок, в торгах участвовали три компании. ОАО «Бамстроймеханизация» предложило услуги за 1,547 млрд рублей, остановилось на первом шаге. На втором шаге спорили ООО «Каньон» и ООО «Многоотраслевое инженерное предприятие Дальнего Востока», снизившие цену до 1,5 млрд рублей.

Победителем признан «Каньон», назвавший цену первым.

На подлежащем реконструкции участке автодороги А-370 (ранее М-60) Хабаровск - Владивосток планируется построить путепровод через железную дорогу. Находится он на отметке 591 км трассы в районе станции Сибирцево. Срок выполнения работ - 30 ноября 2015 года.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.