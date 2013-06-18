Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
В Приморье в "Каньон" бросят почти 1,6 миллиарда
ООО «Каньон» выиграло аукцион на право заключения госконтракта на реконструкцию участка федеральной трассы «Уссури» начальной стоимостью более 1,555 млрд рублей, проведенный «Межрегиональной дирекцией по дорожному строительству в Дальневосточном регионе России Федерального дорожного агентства» (ФКУ ДСД «Дальний Восток» Росавтодора).
Как сообщается на сайте госзакупок, в торгах участвовали три компании. ОАО «Бамстроймеханизация» предложило услуги за 1,547 млрд рублей, остановилось на первом шаге. На втором шаге спорили ООО «Каньон» и ООО «Многоотраслевое инженерное предприятие Дальнего Востока», снизившие цену до 1,5 млрд рублей.
Победителем признан «Каньон», назвавший цену первым.
На подлежащем реконструкции участке автодороги А-370 (ранее М-60) Хабаровск - Владивосток планируется построить путепровод через железную дорогу. Находится он на отметке 591 км трассы в районе станции Сибирцево. Срок выполнения работ - 30 ноября 2015 года.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Новости тематики
- Во Владивостоке десять отремонтированных дорог прошли проверку
- Более двадцати дорог отремонтировано за неделю во Владивостоке
- Ремонт дорог: второй этап
- Владивосток мечтает о платном проезде
- Во Владивостоке приводят в порядок дорогу к бухте Шамора
- Ремонт дорог и тротуаров во Владивостоке на улице Светланской завершат к 1 сентября
- Во Владивостоке в июле начнут восстанавливать дорогу по улице Станюковича
- Во Владивостоке в июне заработает первый "умный" светофор
- На Русском острове восстанавливают "грунтовки"
- Дороги столицы Приморья подлатают холодным асфальтом
Новости раздела
- Аграрные проекты меняют структуру отрасли
- Третья осень закона о Дальневосточном гектаре
- Абоненты Tele2 смогут дарить интернет-трафик родным и близким
- Местные продукты завоевывают рынок
- В Приморье хранилища фермеров заполнены овощами и картофелем
- Промсвязьбанк выдал первый миллиард рублей в рамках программы "Военная ипотека"
- Во Владивостоке начинается отопительный сезон
- Особые режимы стимулируют логистический бизнес в Приморье
- Дороги агломерации приводят в норму
- Иностранные инвесторы сделают из "Приморья" курорт
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- В деле экс-мэра Владивостока судья принял уникальное решение
- Владимир Путин сделал важное заявление
- Улететь в Москву можно будет за 7,4 тысячи рублей
- Путин нашел способ, как заставить дальневосточниц больше рожать
- Стало известно, кто хочет стать губернатором Приморья
- Рухнул еще один крупный банк
- В аппарате чиновников Минвостокразвития грядет большой передел
- Давно работающие во Владивостоке рестораны неожиданно стали новым проектом резидента Свободного порта
- Стало известно, кого в Приморье не затронет повышение пенсионного возраста
- Ил Тумэн дал согласие главе Якутии на назначение Владимира Солодова председателем правительства республики
Москвичи, у них все . . . . .