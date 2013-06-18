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В Приморском крае экспорт рыбы и морепродуктов вырос на 41%
Экспорт рыбы и морепродуктов организациями Приморского края в январе-мае составил $510,1 млн и вырос по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 41,6%, в натуральном выражении, соответственно – 334,9 тыс. тонн (вырос на 43,1%).
В товарной структуре экспорта ведущее место занимали следующие виды продукции: рыба свежая и мороженая – $337,2 млн (66% стоимостного объема экспорта), икра, печень, молоки – $92,5 млн (18%), ракообразные – $36,9 млн (7%), мука рыбная – $23,6 млн (5%).
Рыба и морепродукты в январе-мае экспортировались в 12 стран дальнего зарубежья и СНГ. Наибольшие стоимостные объемы экспорта приходятся на Китай – $208,6 млн (41%), Республику Корея – $197,6 млн (39%), Япония – 28,9 и Гонконг – 28.3 ( по 6% соответственно), сообщает Приморскстат.
ZRPRESS.Ru, Владивосток.
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