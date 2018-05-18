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Во Владивостоке найти работу на дому сложнее, чем в целом по стране

18 Мая 2018, 20:42 | Приморье

Сегодня многие люди пересматривают подход к зарабатыванию денежных средств и все чаще отдают свои предпочтения в пользу трудоустройства без привязки к определенному месту.

Здесь речь идет обычно об организации деятельности в рамках собственного дома или прилегающей к нему территории. В этой связи портал Jobsora решил провести исследование рынка вакансий в плане присутствия на нем предложений для граждан, стремящихся к относительной свободе при формировании своего дохода. Согласно полученным данным, на середину мая текущего года в целом по стране более 16% от всех объявлений от работодателей позволяли зарабатывать деньги на дому. Для Владивостока этот показатель оказался ниже и составил 12,6%, тогда как для столицы России по ссылке к такому типу относилось более 14% от всех вакансий. При этом заработная плата для данного варианта трудоустройства значительно меньше, чем в среднем по всем категориям. Для Владивостока эти значения в середине мая были 25 тыс. рублей и 33 тыс. рублей соответственно.

Благодаря большому объему информации на порталах трудоустройства, современные соискатели могут без особых проблем подбирать для себя оптимальную работу на дому. По этой категории в каждом регионе страны собраны тысячи интересных объявлений, буквально под любые возможности людей и их материальные запросы. Работодатели сегодня охотно включают в свой штат удаленных сотрудников, оптимизируя тем самым некоторые бизнес-процессы, расходы на содержание офисов и даже технологически простых производственных площадей.

Для того чтобы поиск работы на дому был максимально прицельным, граждане могут пользоваться предложенными порталами инструментами. Обычно на одном сайте может быть представлен целый перечень таких помощников: поисковые строки, сортировщики, фильтры. За счет их применения можно конкретизировать город трудоустройства, профессиональное направление, опыт деятельности, желаемый уровень заработной платы и многие другие значимые моменты. Отобранные системой площадки предложения легко распределять по степени новизны, размеру зарплаты. Внутри каждой вакансии размещены не только требования к соискателям, условия сотрудничества между двумя сторонами, но и контактные данные лиц, осуществляющих набор сотрудников. Наличие прямых телефонов позволяет сразу же выяснить все непонятные моменты.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: работа  трудоустройство  вакансии 



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