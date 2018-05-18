В Приморском крае появится современный угольный порт

Он разместится в северной части бухты Суходол в Шкотовском районе

Холдинг «Сибирский деловой союз» (СДС) инвестирует более 30 млрд рублей в строительство в Шкотовском районе Приморского края угольного порта мощностью 18 млн тонн в год. Проект будет реализован в рамках режима Свободного порта Владивосток.

Соответствующее соглашение об инвестиционной деятельности с ООО «Морской порт «Суходол» (100% принадлежит АО Холдинговая компания «Сибирский деловой союз») подписало АО "Корпорация развития Дальнего Востока" (КРДВ, компания, управляющая дальневосточными территориями опережающего развития и Свободным портом Владивосток).

Строительство первой и второй очереди порта суммарной мощностью 12 млн тонн угля в год будет завершено в 2021 году. Третья очередь, которая будет построена в 2022 году, увеличит объем перевалки угля еще на 6 млн тонн.

«Создаваемый комплекс полностью отвечает требованиям экологического законодательства. Он разместится на землях промышленности и транспорта Романовского сельского поселения Шкотовского муниципального района Приморского края, в северной части бухты Суходол», - отмечает пресс-служба Минвостокразвития.

Все береговые объекты складского назначения будут расположены за пределами прибрежной полосы и водоохраной зоны Японского моря, которая составляет 500 метров.

На данный момент проектирование терминала завершено, получены положительные заключения по экологическим и государственным экспертизам Главгосэкспертизы не только по портовым терминалам, но и по внешней инфраструктуре: железнодорожным путям и энергетике.

«Получено разрешение на строительство всех объектов инфраструктуры порта и объектов внешней инфраструктуры. Подготовительные работы уже идут. Активное строительство начнется во второй половине 2018 года», – приводит пресс-служба слова финансового директора ООО «Морской порт «Суходол» Ольги КОРНИЕНКО.

Досье Деловой газеты «Золотой Рог»: АО Холдинговая компания «Сибирский Деловой Союз» создано 12 августа 2004 года. К 2016 году компания объединила около 45 тыс. работников предприятий Кемеровской области, Алтайского края, других регионов России и зарубежья. В числе предприятий холдинга компании, занимающиеся добычей и переработкой угля, машиностроительные, вагоноремонтные и химические заводы, предприятия, обеспечивающие перевозки грузов железнодорожным транспортом, строительные организации, компании энергетической отрасли, агропромышленного сектора, все виды СМИ, аэропорт, туристические, страховые, спортивные, оздоровительные учреждения.

Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток

Фото ХК "СДС"