Приморские рыбаки увеличили вылов камбалы и трески

Рыбодобывающие компании края освоили квоты на вылов камбалы на 70%.

По информации краевого департамента рыбного хозяйства и водных биоресурсов, рыбаки Приморья с начала года увеличили вылов камбалы и трески.

«По данным на начало мая, добыто более 3 тысяч тонн камбалы, что на 500 тонн больше уровня прошлого года. Квота освоена на 70%. Также приморские рыбаки на 1000 тонн увеличили вылов трески – до 6,3 тысячи тонн, освоив квоты на 40%», – сообщили в ведомстве.

Отметим, ранее врио Губернатора края Андрей Тарасенко подчеркнул, что система рыболовства и аквакультуры Приморья требует значительных преобразований.

«Одна из главных задач – снижение стоимости рыбы для жителей края. Другое важное направление работы – восстановление прибрежного рыболовства, обновление рыбопромыслового флота», – обозначил Андрей Тарасенко.

Напомним, обеспечение населения страны доступной рыбой и морепродуктами – одно из поручений Президента России Владимира Путина. Приморские рыбаки вносят серьезный вклад в продовольственную безопасность страны. Около 20% общероссийского вылова обеспечивает Приморский край, а треть всей выловленной на Дальнем Востоке рыбы приходится на Приморье.

Фото – Глеб Ильинский («Приморская газета»)