Океанский проспект Владивостока очистили от рекламных растяжек

Демонтажу подверглась реклама, которая была размещена незаконно



Такую работу накануне, 17 мая, в районе домов № 98а и 110а провели рабочие муниципального предприятия «Содержание городских территорий» и специалисты управления наружной рекламы и информации администрации города. Снос рекламных конструкций также состоялся на улицах Западной и Некрасовской. Демонтажу подверглась реклама, которая была размещена незаконно, сообщили Деловой газете "Золотой Рог" в администрации Владивостока.



На улице Западной в районе дома № 13 специалисты демонтировали рекламную конструкцию, на Некрасовской, 69 – рекламный щит, а на Некрасовский, 96 – большой транспарант-растяжка. Все указанные конструкции их владельцы разместили без необходимых в таких случаях разрешительных документов, но в добровольном порядке сносить отказались.



«Все конструкции вывозим на склад временного хранения, – рассказал специалист управления наружной рекламы и информации Сергей Пригорнев. – Если владелец пожелает свою рекламу забрать, высчитаем с него расходы, которые понесли за демонтаж, транспортировку и хранение».



Как пояснил Сергей Пригорнев, стоимость демонтажа такой рекламы зависит от ее типа и размера и составляет от 750 до 9600 рублей. Информация обо всех конструкциях, которые будет демонтированы, заранее размещается на официальном сайте мэрии в разделе «Объявления». Таким образом, у ее владельцев есть время для исправления ситуации.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.