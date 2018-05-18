Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Океанский проспект Владивостока очистили от рекламных растяжек
Демонтажу подверглась реклама, которая была размещена незаконно
Такую работу накануне, 17 мая, в районе домов № 98а и 110а провели рабочие муниципального предприятия «Содержание городских территорий» и специалисты управления наружной рекламы и информации администрации города. Снос рекламных конструкций также состоялся на улицах Западной и Некрасовской. Демонтажу подверглась реклама, которая была размещена незаконно, сообщили Деловой газете "Золотой Рог" в администрации Владивостока.
На улице Западной в районе дома № 13 специалисты демонтировали рекламную конструкцию, на Некрасовской, 69 – рекламный щит, а на Некрасовский, 96 – большой транспарант-растяжка. Все указанные конструкции их владельцы разместили без необходимых в таких случаях разрешительных документов, но в добровольном порядке сносить отказались.
«Все конструкции вывозим на склад временного хранения, – рассказал специалист управления наружной рекламы и информации Сергей Пригорнев. – Если владелец пожелает свою рекламу забрать, высчитаем с него расходы, которые понесли за демонтаж, транспортировку и хранение».
Как пояснил Сергей Пригорнев, стоимость демонтажа такой рекламы зависит от ее типа и размера и составляет от 750 до 9600 рублей. Информация обо всех конструкциях, которые будет демонтированы, заранее размещается на официальном сайте мэрии в разделе «Объявления». Таким образом, у ее владельцев есть время для исправления ситуации.
Новости тематики
- Океанский проспект Владивостока очистили от рекламных растяжек
- В Приморье построят пять катамаранов для Республики Корея
- ОСАГО в ожидании справедливого тарифа
- Пхеньян готовит бизнес-план
- Инвесторы игорной зоны "Приморье" выстраиваются в очередь
- Во Владивостоке HeadHunter и АНКОР открывают новые горизонты развития
- Бинарные опционы. Что такое бинарные опционы?
- Во Владивостоке сносят магазины, торгующие контрафактным алкоголем
- В Приморье начал работу торгово-складской комплекс площадью 911 кв. м
- Владивосток очищают от незаконной рекламы
Новости раздела
- Океанский проспект Владивостока очистили от рекламных растяжек
- В Приморье построят пять катамаранов для Республики Корея
- Инвесторы в марикультуру найдут место онлайн
- ОСАГО в ожидании справедливого тарифа
- Жилье все-таки дорожает
- Профессия рыбака теряет популярность
- "Ростелеком" предлагает умные решения для видеонаблюдения – как внутри дома, так и за его пределами
- Пхеньян готовит бизнес-план
- Инвесторы игорной зоны "Приморье" выстраиваются в очередь
- В Приморье ждут новых производителей органических продуктов
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- На рыболовных судах Дальнего Востока процветают радикальные исламские ячейки
- Игорь Пушкарев: Здесь за каждое движение приходится платить
- Глава Владивостока Виталий Веркеенко нашел схему сохранения контроля над своим бизнесом
- За незаконную перепланировку квартир в Приморье будут штрафовать по полной
- В популярном у приморцев продукте нашли добавку для антифриза
- Во Владивостоке крупная компания заработала за квартал баснословные деньги
- Бизнесу Пушкаревых срочно понадобился миллиард рублей
- Владивосток может обрести первого европейского побратима
- Птицефабрика в Приморье уничтожит все поголовье кур из-за эпидемии вируса
- В Хабаровске в 10 раз подорожала принудительная эвакуация автомобилей