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Океанский проспект Владивостока очистили от рекламных растяжек

18 Мая 2018, 12:10 | Приморье

 Демонтажу подверглась реклама, которая была размещена незаконно

Такую работу накануне, 17 мая, в районе домов № 98а и 110а провели рабочие муниципального предприятия «Содержание городских территорий» и специалисты управления наружной рекламы и информации администрации города. Снос рекламных конструкций также состоялся на улицах Западной и Некрасовской. Демонтажу подверглась реклама, которая была размещена незаконно, сообщили Деловой газете "Золотой Рог" в администрации Владивостока.

На улице Западной в районе дома № 13 специалисты демонтировали рекламную конструкцию, на Некрасовской, 69 – рекламный щит, а на Некрасовский, 96 – большой транспарант-растяжка. Все указанные конструкции их владельцы разместили без необходимых в таких случаях разрешительных документов, но в добровольном порядке сносить отказались.

«Все конструкции вывозим на склад временного хранения, – рассказал специалист управления наружной рекламы и информации Сергей Пригорнев. – Если владелец пожелает свою рекламу забрать, высчитаем с него расходы, которые понесли за демонтаж, транспортировку и хранение».

Как пояснил Сергей Пригорнев, стоимость демонтажа такой рекламы зависит от ее типа и размера и составляет от 750 до 9600 рублей. Информация обо всех конструкциях, которые будет демонтированы, заранее размещается на официальном сайте мэрии в разделе «Объявления». Таким образом, у ее владельцев есть время для исправления ситуации.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: реклама  благоустройство 



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