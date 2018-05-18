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В Приморье построят пять катамаранов для Республики Корея
Производственные мощности верфи дают возможность строить суда в наиболее оптимальные сроки
Врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко осмотрел производственные мощности компании «Композитное кораблестроение» – одного из резидентов Свободного порта Владивосток в четверг, 17 мая. Предприятие намерено расширять свои возможности и обратилось за содействием к главе региона.
Группа компаний «Композитное кораблестроение» ведет свою деятельность с 2000 года и на сегодняшний день является одной из немногих, осуществляющих строительство пассажирского и прогулочного флота катамаранного типа, а также патрульных и рабочих судов из композитных материалов на российском рынке судостроения, сообщили Деловой газете "Золотой Рог" в администрации Приморья.
Всего за период деятельность компании реализовано более 50 проектов, зарегистрировано 12 авторских патентов.
Генеральный конструктор ООО «Композитное кораблестроние» Сергей Волошенко показал Андрею Тарасенко, какую работу сегодня ведет предприятие. В цехе, где побывал врио Губернатора, – несколько судов разной степени готовности. Один из них – прогулочный катамаран океанского класса Pacifico Voyager 117, длиной 12 метров, вместимостью 24 пассажира и развивающий скорость 27 узлов в час, который заказали для пассажирских перевозок в Республику Корея. Всего для партнера из Страны утренней свежести изготовят пять таких единиц.
Также рабочие сейчас трудятся над строительством двух 10-метровых прогулочных катамаранов Pacifico Adventure 99 для российского заказчика и двух 12-метровых пассажирских катамаранов Pacifico Cruise 120, которые будут использоваться в Приморье.
По словам руководителя, производственные мощности верфи дают возможность строить суда в наиболее оптимальные сроки, не снижая при этом качества исполнения. Каждый этап строительства тщательно разрабатывается и многократно тестируется командой опытных профессионалов.
«Вчера завершили сертификацию, получим на следующей неделе сертификат соответствия требованиям Евросоюза. Тот катамаран, который вы первый сегодня посмотрели, завтра попробуем спустить на воду для испытания», – рассказал во время небольшой экскурсии по цеху Сергей Волошенко.
Андрей Тарасенко подробно расспросил главного конструктора «Композитного кораблестроения» о технических характеристиках судов, их наполнении, устанавливаемом оборудовании.
«Хороший проект. Влюбленный должен быть в работу человек, чтобы его организовать», – отметил глава региона.
Компания может по праву называться уникальной, как минимум на всем Дальнем Востоке. Здесь применяются методы вакуумной инфузии при изготовлении корпусов – это второй по технологичности метод в производстве, который используется исключительно при строительстве гоночных яхт, автомобилей Формулы-1 и космических кораблей. А применение углеволокна в качестве материала позволяет значительно уменьшить вес судна, тем самым увеличить его скорость, обеспечить прочность и износостойкость.
В настоящее время на предприятии трудятся более 60 высококвалифицированных сотрудников, которые проходят стажировки в ведущих судостроительных компаниях мира. Их количество планируется увеличить с расширением рабочих площадей.
По словам представителей компании, сегодняшних площадей недостаточно, чтобы выйти на полную мощность. Верфь пока не принимает заказы на корабли больших размеров из-за сложной логистики – цех должен располагаться в непосредственной близости от моря. А задумок у резидента множество: плавучие рестораны, морское такси, патрульные катера, суда для транспортировки охлажденной рыбы и другие.
Врио Губернатора подчеркнул, что в качестве площадки могут быть рассмотрены мощности в Славянке Хасанского района. Но для того, чтобы предприятию действительно активно развиваться, нужен партнер.
«Вам нужно выстроить всю линейку. Пригласить в качестве партнеров компании из Китая, у которых уже есть своя производственная линия, клиентская база. Главное, что у вас есть желание, будем вам помогать искать и партнеров, и новое место. В июле во Владивостоке будет Морской салон проходить. Надо вам выставляться», – обратился Андрей Тарасенко к руководству компании и дал поручение своему первому заместителю Александру Костенко проработать указанные вопросы.
Сергей Волошенко, в свою очередь, отметил, что компания подготовит для участия в салоне тримаран для мониторинга акватории АМС 199, оснащенный робототехническими комплексами (вертолет и автономный необитаемый подводный аппарат) и скоростным катером для группы быстрого реагирования – уже начато изготовление прототипа для выставки.
Напомним, соглашение о реализации инвестиционного проекта компании «Композитное кораблестроение» было подписано на третьем Восточном экономическом форуме во Владивостоке. С 2017 по 2021 годы верфь намерена построить более 120 судов.
Отметим также, что 18-20 мая компания принимает участие в X юбилейной международной выставке катеров и яхт Vladivostok Boat Show – одном из официальных мероприятий Тихоокеанского Туристского форума.
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