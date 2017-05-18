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В Приморье нашли должника по электроэнергии, который накопил долг в 4,5 миллионов рублей
Мировой суд в Приморье оштрафовал ООО «Племенное животноводческое хозяйство «Ружино» (Лесозаводск), накопившее долг за потребленную электроэнергию в размере почти 4,5 млн рублей.
Из-за большой суммы долга на животноводческое хозяйство была наложена обязанность ввести режим самоограничения. Однако контрольная проверка специалистов «Дальэнергосбыта (филиал ПАО «Дальневосточная энергетическая компания», ДЭК) показала, что требования энергетиков не выполнены, после чего ДЭК обратилась в суд. Мировой судья вынес решение в пользу энергетиков и наложил на ООО штраф в размере 100 тыс. рублей.
«Внушительная задолженность ООО формировалась с февраля 2016 года - предприятие не оплачивает потребление своих трансформаторных подстанций, местонахождение его генерального директора неизвестно. Мы (энергетики. – Прим. авт.) не можем отключить подстанции совсем, потому что к ним подключены транзитные потребители, но в наших руках существуют и иные механизмы, например, привлечение к административной ответственности», - сказал директор по работе на розничном рынке электроэнергии ПАО «ДЭК» Юрий ИГНАТОВ.
По данным деловой газеты «Золотой Рог», ООО «ПЖХ «Ружино» зарегистрированно в Благовещенске. Основная специализация - производство готовых кормов для животных, содержащихся на фермах. Единственный учредитель компании с уставным капиталом 10 тыс. рублей – Сергей ДЕРКАЧ.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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