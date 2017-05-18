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Дворики Владивостока ждут благоустройства
Во Владивостоке сформирован список из 49 придомовых территорий, которые вошли в программу благоустройства «Формирование современной городской среды на территории Владивостокского городского округа» в 2017 году. Правда, из-за ограниченности объема финансирования не все из них будут отремонтированы в этом году. Об этом в ходе брифинга заявил начальник городского управления содержания жилищного фонда Григорий ПЕЙХВАССЕР.
Основная часть финансирования - средства федерального бюджета, которые распределены между муниципальными образованиями на условиях софинансирования из бюджетов края и муниципалитетов.
По условиям программы жителям Владивостока до 21 апреля было предложено подать свои заявки на благоустройство придомовых территорий и необходимый пакет документов. К указанному сроку в администрацию Владивостока поступило 79 пакетов документов от собственников многоквартирных домов и заинтересованных лиц на участие в приоритетном проекте «Формирование современной городской среды».
Специалисты городской администрации приняли все заявления и изучили их на предмет соответствия требованиям, установленным администрацией Приморского края, и рекомендациям Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ.
По словам Григория Пейхвассера, из 79 заявлений условиям программы соответствовали 49. Они были вынесены на общественное обсуждение. Остальные пакеты документов не могли быть рассмотрены, так как не удовлетворяют прописанным в программе условиям. В частности, пока законодательство не позволяет финансировать из бюджетных средств ремонт придомовых территорий, оформленных в собственность жильцов дома. А таких дворов во Владивостоке две трети. Также условия программы не позволяют направлять средства на капитальные вложения, например, реконструировать ливневую канализацию, подпорные стены и т.п.
Для формирования адресного перечня двориков, подлежащих благоустройству, специалисты провели ранжирование заявок по сумме баллов. Для этого каждый двор был оценен по нескольким критериям: возраст жилого дома, число проживающих в нем, состояние придомовой территории, дизайн-проект ее благоустройства. Чем старше дом и менее благоустроен его двор, тем больше получал он баллов. А чем больше баллов, тем выше шанс принять участие в программе благоустройства. После обсуждения общественная комиссия, в состав которой вошли представители общественных организаций, органов власти и активных горожан, проголосовала за утверждение списка из 49 дворовых территорий.
После составления сметных расчетов по каждому двору станет известно, сколько из вошедших в список придомовых территорий будет отремонтировано в этом году, исходя из суммы субсидирования в размере 44 млн рублей плюс порядка 10 млн средств муниципального бюджета. Оставшиеся дворы перейдут в программу следующего года.
В связи с недостаточностью финансирования в основном ориентировались на минимальный перечень работ - асфальтирование и освещение придомовых территорий. Детские и спортивные площадки в этом году принято решение не устанавливать, поскольку слишком много дворов нуждаются просто в ремонте, поэтому справедливее просто заасфальтировать и привести в порядок как можно больше придомовых дорог. Кроме того, жители в качестве дополнительных работ вправе установить такие площадки за собственные средства.
Отметим, что в 2013 году по программе главы Владивостока Игоря ПУШКАРЕВА был проведен масштабный ремонт порядка 70 придомовых территорий и проездов к многоквартирным домам.
Светлана СМИРНОВА.
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