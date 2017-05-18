Почти треть парка касс в РФ уже переведена в онлайн - ФНС

Переход торговли на новые онлайн кассы идет высокими темпами, доля новых контрольно-кассовых аппаратов выросла до 30% c 25% и их парк достиг 350 тыс., сказал в эфире программы «Сканер» на радио «Эхо Москвы» заместитель руководителя Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил ЕГОРОВ.

Замена с 1 июля 2017 года старого парка касс на новые, данные с которых сразу передаются в налоговые органы, снизит, по его словам, издержки бизнеса, связанные с необходимостью ежегодно проводить перерегистрацию касс, платить за их техническое обслуживание, проходить налоговые проверки и заполнять ряд форм налоговой отчетности.