Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Онлайн-кассы все еще на подходе
Аппаратов с требуемой функцией у официальных представителей заводов недостаточно
Обновленными кассовыми аппаратами с новой онлайн - функцией обеспечены в Приморье разве что предприятия, связанные с реализацией алкогольной продукции. Такая обязанность вменена им с 31 марта 2017 года. Остальной бизнес столкнулся с проблемой отсутствия фискальных накопителей, которые поступают в край явно в недостаточном количестве.
Как рассказал Деловой газете «Золотой Рог» старший госналогинспектор контрольного отдела Управления ФНС России по Приморскому краю Олег ЗУБАРЕВ, заводы-изготовители только обещают обеспечить Приморье фискальными накопителями уже в мае, тогда как время «Ч» для большей части российского бизнеса наступает 1 июля 2017 года. Но, как оказалось, заводы - изготовители не справляются с поставленной задачей и направляют их в регионы небольшими партиями. Точнее в полную силу работает один из производителей ООО «РИК». Его коллеги вышли на рынок совсем недавно – ООО НТЦ «Измеритель» и ООО «Прагматик». Именно эти компании внесены в реестр по производству фискальных накопителей и скоро нарастят темпы производства.
Несмотря на ожидающийся ажиотаж, приморские бизнесмены оформляют новые кассы буквально в последний момент. Поэтому уже сегодня, как говорят эксперты, ситуация аховая, спрос высокий, а аппаратов с онлайн - функцией у официальных представителей заводов недостаточно.
По словам генерального директора Первой автоматизирующей компании Сергея ШАРАПОВА, действительно, с отгрузкой фискальных накопителей есть сложности.
«Средний срок предзаказа, который обрабатывается в том числе и через нашу фирму в Москве, будет выполнен не ранее чем через месяц. Глобальная проблема по-прежнему состоит в том, что нельзя просто прийти и купить аппарат. Представители компаний, торгующие алкоголем в розницу, обязанные установить онлайн - кассы с фискальным накопителем к 31 марта 2017 года, оказались более дисциплинированными. А история с 54-м законом для остального бизнеса обросла большим количеством слухом, будто бы не все до конца решено и компании, которые должны модернизировать свои кассы, не спешат. Бизнес старается дотянуть до последнего», - рассказывает наш собеседник.
По мнению заместителя генерального директора сервисного центра ООО «ПКП» (официальный партнер компании «СКБ Контур») Александра ДЕРКАЧЕВА, даже если пойти стандартным путем и заказать онлайн - кассу с фискальным накопителем напрямую через производителя, то удастся ее получить не ранее, чем через 2-2,5 месяца. «Наша компания закупали онлайн- кассы заранее, но и они поступают не стабильно, с задержками. Хотя сейчас у нас есть определенное количество новых аппаратов, но спрос они явно не покроют. Одно производство не может стабильно обеспечить всю страну. Если два завода-производителя фискальных накопителей активно подключатся к процессу, ситуация улучшится не сразу», - считает Александр Деркачев.
Налоговая служба, зная о сложной ситуации, достаточно лояльно подходит к необеспеченным кассам и готова рассматривать договоры и оплату онлайн - касс, которые еще не дошли адресатов из центра России, как исчерпывающую меру по соблюдению требований законодательства России в отношении применения кассовой техники.
Приобрести онлайн-кассы можно и напрямую через официальные сайты заводов-изготовителей, средняя стоимость аппарата – 19 тыс. рублей, Приобретение лишь фискального накопителя актуально для продавцов алкоголем. Их техника, купленная в 2015-2016 году, уже модернизирована, и по новым требованиям надо лишь обновить программное обеспечение касс и приобрести фискальный накопитель, вместо ЭКЛЗ. Комплект модернизации стоит в среднем 8-10 тыс. рублей, вполовину стоимости касс, которые были установлены в рамках ЕГАИС. Главное условие – проинформировать налоговую инспекцию по месту регистрации о совершенной покупке и сроках, которые срывает поставщик. Тем временем на сайте ФНС России уже размещено мобильное приложение для покупателей через онлайн - кассы.
Благодаря тому, что каждый кассовый чек формируется в электронной форме и фиксируется в «облаке», у потребителя есть возможность получить и хранить свои кассовые чеки в электронном виде, что может пригодиться для получения налоговых вычетов и бюджетирования личных и семейных расходов. Более того, покупатель может проверить выданный ему чек с помощью бесплатного мобильного приложения, очень удобного и простого в использовании. Дополнительную защиту гражданин получает за счет возможности получить электронный чек у оператора фискальных данных и (или) по электронной почте, второе, самостоятельно быстро и удобно проверить легальность кассового чека через бесплатное мобильное приложение.
Все копья, которые разбивали бизнесмены о необходимости уже в этом году установить онлайн - кассы, также поломаны зря. Такая обязанность наступит с 1 июля 2018 года у плательщиков ЕНВД и патента. Если у бизнесменов уже были установлены кассы с электронной лентой (хотя в законе такой обязанности не было), они могут демонтировать кассу с того времени, как заканчивается срок действия ЭКЛЗ, и начать выдавать товарные чеки по требованию покупателей товаров и услуг. Либо перейти в добровольном порядке на онлайн-кассу. Иные кассы, кстати, и не продаются.
Более того, Постановление Администрации края от 2 марта 2017 № 55 ПА разрешает бизнесу 700 населенных пунктов Приморья не передавать онлайн-чеки оператору фискальных данных (ОФД) по причине отдаленного местоположения и труднодоступности сетей связи, в том числе и компаниям, занимающимся розничной торговлей алкоголя. В данном случае речь идет о селах, деревнях с населением менее 10 тыс. человек. Хотя предполагается, что для магазинов с алкоголем могут сделать позднее более жесткие условия и обязать их провести интернет-связь за свой счет.
Яна МАЛЬЦЕВА.
Новости тематики
- Взыскать долг не с кого
- Почти треть парка касс в РФ уже переведена в онлайн - ФНС
- Онлайн-кассы все еще на подходе
- Приморцы стали есть больше птицы
- Домашний арест руководителей ТИНРО-Центра продлен до 9 августа
- В Приморье розничным рынкам дадут скидку
- Смена политического курса Сеула может придать новый импульс бизнес-проектам в Приморье
- Владивосток отказывается от пянсе и шаурмы
- Как в Приморье привлекают инвесторов
- FESCO не выплатила очередной купон по евробондам
Новости раздела
- Взыскать долг не с кого
- Дворики Владивостока ждут благоустройства
- Почти треть парка касс в РФ уже переведена в онлайн - ФНС
- Онлайн-кассы все еще на подходе
- "Газпром" пойдет в Китай через Дальнереченск
- Фермеры Приморья пашут, а субсидии получают федералы
- Приморцы стали есть больше птицы
- Домашний арест руководителей ТИНРО-Центра продлен до 9 августа
- В Приморье розничным рынкам дадут скидку
- Смена политического курса Сеула может придать новый импульс бизнес-проектам в Приморье
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Престижность районов Владивостока меняется на глазах
- Работодателей будут штрафовать за низкие зарплаты сотрудников
- Центробанк отозвал лицензию у страховой компании из Приморья
- Приморье и Китай соединит мост
- Фестиваль черно-белого кино начала XX века продолжается
- Скандальный паром из Северной Кореи прибыл во Владивосток
- Первый рейс парома из Северной Кореи должен прибыть во Владивосток 18 мая
- Страшный прогноз на 2019 год: 500 рублей за доллар
- Одна из крупнейших компаний региона может остаться без гендиректора
- "Дело Пушкарева" дошло до Верховного суда