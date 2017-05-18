Онлайн-кассы все еще на подходе

Аппаратов с требуемой функцией у официальных представителей заводов недостаточно

Обновленными кассовыми аппаратами с новой онлайн - функцией обеспечены в Приморье разве что предприятия, связанные с реализацией алкогольной продукции. Такая обязанность вменена им с 31 марта 2017 года. Остальной бизнес столкнулся с проблемой отсутствия фискальных накопителей, которые поступают в край явно в недостаточном количестве.

Как рассказал Деловой газете «Золотой Рог» старший госналогинспектор контрольного отдела Управления ФНС России по Приморскому краю Олег ЗУБАРЕВ, заводы-изготовители только обещают обеспечить Приморье фискальными накопителями уже в мае, тогда как время «Ч» для большей части российского бизнеса наступает 1 июля 2017 года. Но, как оказалось, заводы - изготовители не справляются с поставленной задачей и направляют их в регионы небольшими партиями. Точнее в полную силу работает один из производителей ООО «РИК». Его коллеги вышли на рынок совсем недавно – ООО НТЦ «Измеритель» и ООО «Прагматик». Именно эти компании внесены в реестр по производству фискальных накопителей и скоро нарастят темпы производства.

Несмотря на ожидающийся ажиотаж, приморские бизнесмены оформляют новые кассы буквально в последний момент. Поэтому уже сегодня, как говорят эксперты, ситуация аховая, спрос высокий, а аппаратов с онлайн - функцией у официальных представителей заводов недостаточно.

По словам генерального директора Первой автоматизирующей компании Сергея ШАРАПОВА, действительно, с отгрузкой фискальных накопителей есть сложности.

«Средний срок предзаказа, который обрабатывается в том числе и через нашу фирму в Москве, будет выполнен не ранее чем через месяц. Глобальная проблема по-прежнему состоит в том, что нельзя просто прийти и купить аппарат. Представители компаний, торгующие алкоголем в розницу, обязанные установить онлайн - кассы с фискальным накопителем к 31 марта 2017 года, оказались более дисциплинированными. А история с 54-м законом для остального бизнеса обросла большим количеством слухом, будто бы не все до конца решено и компании, которые должны модернизировать свои кассы, не спешат. Бизнес старается дотянуть до последнего», - рассказывает наш собеседник.

По мнению заместителя генерального директора сервисного центра ООО «ПКП» (официальный партнер компании «СКБ Контур») Александра ДЕРКАЧЕВА, даже если пойти стандартным путем и заказать онлайн - кассу с фискальным накопителем напрямую через производителя, то удастся ее получить не ранее, чем через 2-2,5 месяца. «Наша компания закупали онлайн- кассы заранее, но и они поступают не стабильно, с задержками. Хотя сейчас у нас есть определенное количество новых аппаратов, но спрос они явно не покроют. Одно производство не может стабильно обеспечить всю страну. Если два завода-производителя фискальных накопителей активно подключатся к процессу, ситуация улучшится не сразу», - считает Александр Деркачев.

Налоговая служба, зная о сложной ситуации, достаточно лояльно подходит к необеспеченным кассам и готова рассматривать договоры и оплату онлайн - касс, которые еще не дошли адресатов из центра России, как исчерпывающую меру по соблюдению требований законодательства России в отношении применения кассовой техники.

Приобрести онлайн-кассы можно и напрямую через официальные сайты заводов-изготовителей, средняя стоимость аппарата – 19 тыс. рублей, Приобретение лишь фискального накопителя актуально для продавцов алкоголем. Их техника, купленная в 2015-2016 году, уже модернизирована, и по новым требованиям надо лишь обновить программное обеспечение касс и приобрести фискальный накопитель, вместо ЭКЛЗ. Комплект модернизации стоит в среднем 8-10 тыс. рублей, вполовину стоимости касс, которые были установлены в рамках ЕГАИС. Главное условие – проинформировать налоговую инспекцию по месту регистрации о совершенной покупке и сроках, которые срывает поставщик. Тем временем на сайте ФНС России уже размещено мобильное приложение для покупателей через онлайн - кассы.

Благодаря тому, что каждый кассовый чек формируется в электронной форме и фиксируется в «облаке», у потребителя есть возможность получить и хранить свои кассовые чеки в электронном виде, что может пригодиться для получения налоговых вычетов и бюджетирования личных и семейных расходов. Более того, покупатель может проверить выданный ему чек с помощью бесплатного мобильного приложения, очень удобного и простого в использовании. Дополнительную защиту гражданин получает за счет возможности получить электронный чек у оператора фискальных данных и (или) по электронной почте, второе, самостоятельно быстро и удобно проверить легальность кассового чека через бесплатное мобильное приложение.

Все копья, которые разбивали бизнесмены о необходимости уже в этом году установить онлайн - кассы, также поломаны зря. Такая обязанность наступит с 1 июля 2018 года у плательщиков ЕНВД и патента. Если у бизнесменов уже были установлены кассы с электронной лентой (хотя в законе такой обязанности не было), они могут демонтировать кассу с того времени, как заканчивается срок действия ЭКЛЗ, и начать выдавать товарные чеки по требованию покупателей товаров и услуг. Либо перейти в добровольном порядке на онлайн-кассу. Иные кассы, кстати, и не продаются.

Более того, Постановление Администрации края от 2 марта 2017 № 55 ПА разрешает бизнесу 700 населенных пунктов Приморья не передавать онлайн-чеки оператору фискальных данных (ОФД) по причине отдаленного местоположения и труднодоступности сетей связи, в том числе и компаниям, занимающимся розничной торговлей алкоголя. В данном случае речь идет о селах, деревнях с населением менее 10 тыс. человек. Хотя предполагается, что для магазинов с алкоголем могут сделать позднее более жесткие условия и обязать их провести интернет-связь за свой счет.

Яна МАЛЬЦЕВА.