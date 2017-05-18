"Газпром" пойдет в Китай через Дальнереченск

«Газпром» назвал точку пересечения границы для поставок трубопроводного газа в Китай в рамках развития проекта «Сила Сибири» - самым удобным оказался район Дальнереченска в Приморском крае.

«Проведены предварительные технико-экономические исследования, они показали экономическую целесообразность и техническую осуществимость этого проекта, определена точка, в которой могло бы быть осуществлено пересечение границы - это район Дальнереченска. Буквально с середины этого года мы с нашими китайскими партнерами приступим к коммерческим переговорам по поставкам газа из района Дальнего Востока и до конца 2017 года планируем уже подписать основные условия поставки газа», - сказал председатель правления ПАО «Газпром» Алексей МИЛЛЕР на полях форума «Один пояс - один путь» в Пекине.

Олег КЛИМЕНКО.