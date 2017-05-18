Фермеры Приморья пашут, а субсидии получают федералы

Агробизнес Приморья просит учесть их интересы при распределении господдержки

Перемены последних лет в восприятии федеральным центром Дальневосточного региона принесли во Владивосток целый список новых, зачастую довольно крупных по региональным меркам, статусных мероприятий с красивыми, громкими названиями. Обойти АПК этот тренд, учитывая стратегические планы по отношению к отрасли, связанные с экспортными перспективами в Азии, не мог никак. И вот на острове Русском для аграриев и бизнеса, обслуживающего потребности сельхозпроизводства, возникла площадка для диалога всех заинтересованных в нем сторон. Второй раз во Владивостоке прошел Агрофорум.

Надо заметить, что для местного агробизнеса это мероприятие, судя по составу участвовавших в его работе, особо значимым событием так и не стало. Второй год подряд там не было замечено чиновников курирующих отрасль. Приветственное слово от региона на статусном мероприятии произнести было фактически некому. Оно и не прозвучало. Скромно, где-то в тени, держалось и Минвостокразвития. И только Минсельхоз РФ продемонстрировало свою поддержку - на Агрофоруме в этом году присутствовал заместитель министра сельского хозяйства Игорь КУЗИН.

Согласно данным организаторов, для участия в мероприятии на этот раз прибыло на остров Русский более 550 человек. В прошлом году цифра была скромнее – 320 человек. Сменились в некоторой степени и акценты в обсуждениях. Собственно, прошлогоднее мероприятие было для многих участников в основном ознакомительным. Во Владивосток тогда приехали представители крупных компаний с целью на месте оценить ситуацию в перспективном регионе. На этот раз о потенциале региона часто говорили, оценивая экспортные возможности. Почти все крупные проекты, представленные на форуме, включали в себя планы по экспорту.

Но при всех масштабах новых проектов с их светлым рыночным «завтра» главным событием этого мероприятия для местного сельскохозяйственного бизнеса стало заявление Приморского союза животноводов. Фактически в этом заявлении было изложено все то, о чем в последнее время много говорили сельхозпроизводители сначала между собой, а потом и в обращении на имя губернатора. Еще до Агрофорума ходили слухи о том, что внутри профессионального сообщества зреет недовольство, которое неизбежно приведет к каким-то действиям. По сути это недовольство было порождено совершенно непонятными и даже пугающими перспективами для местных производителей. Об этом и было заявление приморских животноводов.

«Достаточно спорной, не совсем понятной сельскому населению» назвал складывающуюся ситуацию в отрасли исполнительный директор Союза животноводов Юрий ЧЕРКАШИН. По его словам, «никто не понял стратегии развития и цели на ближайший период».

- Крупнейшие агрохолдинги и корпорации, исходя из нашего анализа, активно вытесняют из сферы производства местного сельхозтоваропроизводителя, - сказал Юрий Черкашин. - Этому способствует и создание ТОРов. Вопросы создания производственной базы, использования сельскохозяйственных угодий, выбора системы отраслей растениеводства, животноводства решается без учета накопленного в крае опыта предыдущих разработок в существующих природно-климатических условиях. Об этом с тревогой говорили ученые на научно-практической конференции в Приморском НИИ, особенно по отношению к земле. Сегодня у нас около 60% полей - под соей. Уже пошли заросли повилики – отвратительного сорняка, ожидаются экологические проблемы при строительстве и эксплуатации животноводческих комплексов. И сегодня, когда смотришь, как безнаказанно уничтожают лучшие пахотные земли, в тех же ТОРах, под строительство, то возникает такое ощущение, что в край вошли не профессионалы, а непонятно кто. Строительство животноводческих комплексов в прошлом велось комплексно, с вводом в эксплуатацию жилья, объектов соцкультбыта, для подготовки специалистов был введен учебно-производственный комбинат, создана в целом система их обучения. К сожалению, нас плохо информируют о том, что сейчас планируется, мы об этом не знаем.

По данным Союза животноводов Приморского края, на территории края функционирует 38 предприятий с иностранным капиталом, у которых в аренде находятся более 130 тыс. га, в том числе 12 тыс. в собственности. Это 30% пахотных земель Приморского края. «Они производят достаточное количество продукции, которая нигде не учитывается. Никто KPI не смотрит», - отметил Юрий Черкашин.

Собственно, главными вопросами, вокруг которых строились все претензии в этом заявлении, касались, в первую очередь, земли и средств господдержки. Передел в землепользовании, активизировавшийся с приходом крупных инвесторов в край, происходит вовсе не в пользу местных сельских производителей. Компания «Русагро» заявляла о приобретении нескольких десятков тысяч гектаров в Приморском крае. Но количество засеваемых земель в регионе от этого не выросло, их как было порядка 420 тыс. га, так и остается. Просто местных сельхозпроизводителей стало меньше. И сейчас, по сути, угроза лишиться земли и бизнеса в целом повисла и над многими из оставшихся. «У моего предприятия один путь – ликвидация», - оценил в этой ситуации свои перспективы директор Арсеньевского свинокомплекса Николай БЕСШАПКИН.

- Каждый найдет свою нишу, но при этом позиция власти должна быть понятной, - резюмировал выступления местных животноводов, президент Ассоциации крестьянско-фермерских хозяйств Алексей РАЧЕНКОВ. - При выпуске законов и подзаконов нужен системный подход со стороны органов федеральной власти, краевой и органов местного самоуправления, чтобы было понятно, как тот или иной акт будет реализовываться. Если нам говорят, что нужно строить бойню, дают под это грант, а потом выясняется, что нет мотивации у владельцев скота вести его на бойню, то мы заведомо создаем проблему.

Господдержка сельхозпроизводителям оказывается, как известно, в соответствии с принятой госпрограммой развития до 2020 года, в ней же определены конкретные суммы финансирования.

- Она была принята в 2013 году для местных сельхозтоваропроизводителей, - говорит Юрий Черкашин. - Сегодня у нас заходит столько компаний, и все они получают субсидии. Основная сумма средств будет выплачиваться на организацию производства так называемым крупным инвесторам, в том числе иностранным, что ведет к ликвидации мелких и средних сельхозтоваропроизводителей и не гарантирует решение задач продовольственной безопасности. У агропромышленного комплекса края есть определенный потенциал, который необходимо использовать по полной, но решать проблему нужно с учетом местных хозяйств.

Елена АБАШЕВА.