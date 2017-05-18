Приморцы стали есть больше птицы

Объем промышленного производства в Приморском крае в январе-марте 2017 года вырос на 1,5% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, говорится в сообщении Приморскстата. Спад наблюдался в водоснабжении, организации сбора и утилизации отходов (на 21%), электроэнергетике (на 12%), в добывающих отраслях (на 6,5%).

В обрабатывающих производствах отмечен рост на 11%.

В отчетный период увеличилось производство нектаров фруктовых и овощных (в 1,6 раза), мяса и субпродуктов птицы домашней (на 43%), молока (на 27%) и кисломолочных продуктов (на 16%), свинины (на 17%) и мясных полуфабрикатов (на 5%), крупы (на 13%), минеральных вод (на 2%), рыбы и рыбопродуктов (на 2%).

Снизился выпуск хлеба и хлебобулочных, кондитерских изделий, масла растительного нерафинированного, колбасных изделий.