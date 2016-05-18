Гектары помогут в "борьбе за людей"

Губернатор края Владимир Миклушевский осмотрел в Ханкайском районе «дальневосточные гектары»

Один из земельных массивов в Ханкайском районе, предназначенных для выдачи «дальневосточного гектара», осмотрел губернатор Приморского края Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ на прошедшей неделе в рамках визита в район, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Как уже сообщал «Золотой Рог», бесплатное предоставление земельных участков в рамках Федерального закона «О дальневосточном гектаре» начнется в Ханкайском районе с 1 июня. Этот муниципалитет - одна из девяти «пилотных» территорий в регионах Дальнего Востока.





Директор департамента земельных и имущественных отношений края Наталья СОКОЛОВА доложила, что в районе уже сформированы три земельных массива для выдачи в районе сел Платоно-Александровское, Турий Рог и Владимиро-Петровка.

Глава Приморья осмотрел участок площадью 490 гектаров, расположенный в Новокачалинском сельском поселении недалеко от села Платоно-Александровского. Ханкайский район славится благоприятным климатом, плодородной почвой, и этот участок не исключение - земли здесь прекрасно подходят для ведения сельского хозяйства.

«Уже сейчас жители других регионов страны проявляют интерес к получению земельных участков в Приморье, об этом свидетельствуют многочисленные обращения в адрес департамента», - отметила Наталья Соколова.

Подать заявку на бесплатное получение земли можно будет через интернет. Для этого организован специальный сайт, который заработает с 1 июня.

Владимир Миклушевский подчеркнул, что закон призван сыграть ключевую роль в привлечении людей на территорию и в развитии всего региона.

«Важно, что закон дополнился нормой об обеспечении инфраструктурой, при условии, что рядом расположены 20 и более участков. Безусловно, это необходимо делать. Задача глав территорий и губернатора - бороться за людей при наличии такого большого объема земель. С новым законом сюда начнут прибывать люди, зайдет бизнес, появятся новые производства и, соответственно, начнут поступать налоги в бюджет. В совокупности это приведет к развитию региона», - подчеркнул глава края.

Выделяться земельные участки будут постепенно. С 1 июня заявку можно подать на участки в отдельных муниципальных образованиях дальневосточных регионов, в том числе в Ханкайском районе. С 1 октября 2016 года свой гектар смогут получить дальневосточники на всей территории ДФО, а с 1 февраля 2017 года такую возможность получат все граждане России. Общая площадь земельных участков, которые могут быть предоставлены в Приморье в рамках закона, по предварительным данным составляет около 650 тысяч гектаров.

По словам советника губернатора по стратегическим направлениям развития Приморского края Сергея СОПЧУКА, перспективы развития у края и всего Дальнего Востока огромны.

«Дальний Восток - это треть территории России, но живут здесь всего более шести миллионов человек. Это стратегический важный шаг со стороны государства - предложить новый вариант освоения территории региона. А нам предстоит отслеживать реализацию закона, и, если люди будут сталкиваться с какими-то трудностями, на них оперативно реагировать, и устранять барьеры», - сказал он.

Досье "Золотого Рога": Напомним, закон «О дальневосточном гектаре» разработан Минвостокразвития РФ. Согласно закону, площадь выбранного участка не может превышать 1 гектар на одного человека. Земля предоставляется сроком на пять лет для любых целей, не запрещенных законами РФ, например для строительства дома, ведения сельского хозяйства, занятия предпринимательством. Если гражданин в течение пяти лет освоил участок, он автоматически переходит ему в собственность.

Как ранее отмечал губернатор края Владимир Миклушевский, принятие закона «О дальневосточном гектаре» - еще одно звено в реализации восточного вектора развития государства.

Евгений СИДОРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.