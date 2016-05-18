Хранители точности

20 мая планета отмечает Всемирный день метрологии

Ежегодно 20 мая отмечается Всемирный день метрологии. Именно этот день выбран в ознаменование подписания 20 мая 1875 года в Париже, на международной дипломатической конференции, знаменитой «Метрологической Конвенции». Свои подписи на этом документе поставили представители 17 государств, включая Россию в лице Петербургской академии наук. Эта Метрологическая Конвенция стала первым межправительственным соглашением о научно-техническом сотрудничестве в области мер и весов.

Метрология как область практической деятельности зародилась в древности.

Для поддержания единства установленных мер еще в древние времена создавались эталонные (образцовые) меры. К ним относились бережно: в древности они хранились в храмах, церквях как наиболее надежных местах для хранения ценных предметов.

По мере унификации единиц измерений во многих государствах вводились законодательные нормы, которые защищали покупателей от недобросовестности производителей и распространителей товаров и услуг. В России в XVI веке контролеры (целовальники) на рынках разыскивали и отбирали старые (неофициальные) меры. За пользование ими налагался большой штраф и даже заключали виновных в тюрьму.

Еще больше усилился надзор за мерами в XVII веке. В наказе царя Федора Алексеевича Большой Московской таможне о сборе пошлин (1681) говорилось, что за найденные у торговцев меры определялась конфискация товаров и ссылка с семьей.

Решительный и жесткий характер Петра I проявился в его наказе «О сборе в Московской Большой таможне пошлин» в 1698 году: «за найденные непрямые, воровские весы лавки опечатать, товары отобрать и семьей сослать». Он же в Уставе воинских артикулов (1716 г.) писал: «Наказание за обмер и обвес – возвратить добро втрое, взимать штраф, подвергнуть телесному наказанию».

В 1858 году Елизавета Петровна повелела: «Сделать аршины железные верные и с обеих концов заклейменные так, чтобы ни урезать, ни упиловать невозможно было».

В современном обществе метрология как наука и область практической деятельности играет существенную роль. Это связано с тем, что практически нет ни одной сферы человеческой деятельности, где бы не использовались результаты измерений.

Уровень развития современного государства, включая торговлю, промышленность, медицину, науку, строительство, экологию, в значительной мере определяется состоянием метрологии и способностью государства обеспечить ее непрерывное развитие. Федеральным законом от 26 июня 2008 года № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений» определена сфера государственного регулирования обеспечения единства измерений, в которой установлены обязательные требования при осуществлении деятельности в областях: здравоохранения, ветеринарии, безопасных условий и охраны труда, налоговых и таможенных операций, гидрометеорологии, обороны и безопасности государства, охраны окружающей среды и т. д.

Защита прав и законных интересов граждан, как одна из целей Федерального закона, реализуется при ежедневном кропотливом труде метрологов государственных метрологических служб.

Структура Государственной системы измерений включает систему государственных служб в области обеспечения единства измерений и территориальных органов.

В Приморском крае таким органом является Федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Приморском крае». ФБУ «Приморский ЦСМ» образовано 10 июня 1924 года. Тогда же в городе Владивостоке открылась Дальневосточная поверочная палата № 26, которая была первой на территории Дальневосточного региона. Более 90 лет Приморский ЦСМ проводит государственную политику Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в области обеспечения единства измерений. Имеющаяся метрологическая база позволяет, в основном, удовлетворить потребности промышленности края в поверочной деятельности и осуществляет поверку 264 видов измерений. Метрологическая служба располагает более 400 эталонами различных физических единиц, сличаемыми с эталонами более высоких разрядов в государственных метрологических центрах, и располагает более 300 соподчиненными эталонами.

В настоящее время в составе метрологической службы трудится 51 аттестованный государственный поверитель.

Поздравляю всех работников метрологических служб предприятий и организаций Дальневосточного региона с профессиональным праздником – Всемирным днем метролога. Нет ни одной области деятельности человека, где бы решающее значение не имели измерения. Точность же и достоверность измерений обеспечивают метрологи. Желаю всем, посвятившим жизнь метрологии, доброго здоровья, благополучия, творческих успехов в решении метрологических задач.

Юрий БЕЛКИН, исполняющий обязанности директора ФБУ «Приморский ЦСМ».

Газета «Золотой Рог», Владивосток.